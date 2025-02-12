Otomobil endüstrisi her geçen gelişmekte ve büyümekte. Bu endüstri içerisindeki en büyük oyunculardan biri de şüphesiz Türkiye. Zira Ortadoğu ve Avrupa arasındaki köprü durumundaki konumu, düşük iş gücü maliyeti ve lojistik anlamdaki gelişmişliği Türkiye'yi otomobil üretiminin en büyük kalelerinden biri haline getiriyor. Peki Türkiye'de üretilen otomobil modelleri hangileri? Hangi otomobiller yerli üretim sınıfına girmekte? İşte sizin için hazırladığımız Türkiye'de üretilen yerli otomobiller listesi ve detayları...

Türkiye'de Üretilen Yerli Otomobiller Listesi

Togg T10X

Hyundai i10

Hyundai i20

Hyundai Bayon

Fiat Egea Sedan

Fiat Egea Cross-Cross Wagon

Renault Megane

Renault Clio

Toyota Corolla

Toyota C-HR

Listemizde toplamda 5 farklı üreticiye ait 10 adet model bulunmakta. Bu otomobillerden bazılarının mühendislik süreçleri de Türkiye'de yönetildi. Genel olarak aile otomobilleri ve uygun segment otomobillerin yoğunlukta olduğu göze çarpmakla birlikte Renault'un Clio'su, Hyundai'nin i20'si gibi ikonik modellerinde Türkiye üretiliyor olması oldukça önemli bir detay.

Togg T10X

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretilen ve Türkiye'nin ilk seri üretim yerli elektrikli otomobili unvanının sahibi Togg T10X doğal olarak listemizin ilk sırasında yer alıyor. V1 ve V2 olmak üzere 2 farklı paket ile satılan otomobil geçtiğimiz günlerde 50 bininci teslimatını da gerçekleştirdi. Buna ek olarak 2025 yılı sonlarında markanın ilk elektrikli sedan modelinin de görücüye çıkması bekleniyor.

Hyundai i10

Kompakt ve küçük yapısıyla şehir içindeki kullanımlar için birebir olan Hyundai i10'da yerli otomobiller arasında. Ayrıca en ucuz sıfır otomobiller listesinde de birinci sıranın sahibi olan otomobil şu an sadece 1.2 MPI motor seçeneği ile satışta. Ayrıca otomobili ister manuel isterseniz de otomatik vites şanzıman seçeneği ile satın alabiliyorsunuz.

Hyundai i20

Farklı donanım seviyeleriyle her bütçeye hitap eden Hyundai i20'de yerli otomobiller listesinde yerini alıyor. Geçtiğimiz dönemlerde üretimi bitmiş olan i20N spor modeli de yerli üretim olan i20 ailesi 1.2 MPI ve 1.0 T-GDI motor seçenekleriyle satışta. Otomobili 1.2 MPI motor ile satın aldığınızda manuel, 1.0 T-GDI motor seçeneği ile satın aldığınızda ise sizi otomatik DCT şanzıman karşılamakta.

Hyundai Bayon

Koreli markanın son yerli otomobili ile listemize devam ediyoruz. Hyundai markasının sevilen B SUV modeli Bayon'da yerli üretim otomobiller arasında. Geniş donanım seçenekleri ile her bütçeye hitap etmeyi amaçlayan otomobil aynı i20'deki gibi 1.2 MPI ve 1.0 T-GDI motor seçenekleri ile satılmakta.

Fiat Egea Sedan

Mühendisliği tamamen Türkiye'de geliştirilen Egea, Avrupa'da yılın otomobili seçilmesiyle birlikte büyük bir talep patlaması gördü. Otomobil birçok farklı donanım, motor ve şanzıman seçeneği ile satışta. Geçtiğimiz aylarda hibrit versiyonunun da aileye katılmasıyla birlikte herkes için bir Egea var desek çok yanlış bir tabir olmaz.

Fiat Egea Cross ve Cross Wagon

Egea ailesinin yerden yüksek versiyonu Egea Cross'da Türkiye'de üretiliyor. Geçtiğimiz dönemlerde satışa çıkan ve Egea Sedan modelinin SUV kardeşi olarak tanıtılan otomobil hibrit, benzinli, dizel gibi pek çok farklı motor seçeneği ile satılmakta.

Renault Megane

Geçtiğimiz dönemlerde Karsan tarafından üretimine devam edilen Renault Megane uzun yıllardır Türkiye'de üretimi yapılan otomobillerden bir tanesi. Türkiye iç pazarında satışa çıkan modellerin yanında Avrupa pazarında satılan Megane modelleri de Türkiye'de üretilmekte.

Renault Clio

Geçtiğimiz aylarda makyajlanan, yeni hibrit bir üniteye de kavuşan Renault Clio, şüphesiz Fransız marka için en ikonik otomobillerden bir tanesi. Şu anda 5. neslinin üretimi devam ederken 6. nesil için de gün sayılıyor. Clio'da farklı motor, donanım ve aksesuar seçenekleriyle Türkiye pazarında bireysel kullanıcılardan filolara kadar pek çok tüketici grubuna hitap etmekte.

Toyota Corolla

"Benim babam Toyota gibi adam" sözü hemen aklınıza gelmiştir. Türk aile babaları tarafından da oldukça sevilen, sorunsuz motoruyla gönüllere taht kurmuş Toyota Corolla'da Türkiye'de üretiliyor. Otomobil özellikle Türkiye'de pek çok tüketici grubuna hitap etmekte.

Toyota C-HR

Bir kaç ay önce makyaj işlemi geçiren C-HR yeni tasarımıyla tam bir füturistik otomobil desek çokta yanlış olmaz. İlk üretildiği günden bugüne özellikle kadın sürücüler tarafından tasarımı çok beğenilen C-HR, Ar-Ge süreçlerinde Türk mühendisliğinin de parmak izlerinin olduğu bir model. Kardeşi Corolla ile yan yana bantlarda üretilen otomobile yakından baktığınızda Made in Turkey damgası göreceksiniz.

Peki siz bu yerli otomobiller hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...