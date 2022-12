Hulu Nedir? Türkiye’de Nasıl İzlenir?

Hulu, dijital ortamda video yayın hizmeti veriyor. Popüler dijital yayın platformlarından Netflix’le aynı standartları içeriyor. Amerika kökenli Hulu, dünyadaki en iyi akış platformları içerisinde yer alıyor. Yeni TV şovları, belgeseller ve filmler gibi orijinal içeriklere odaklanan bir platform olarak dikkat çekiyor.

İçeriklerin görüntü deneyimlerini özelleştirmek içinde farklı abonelik seçenekleri sunuyor. Hulu, Netflix gibi popüler medya yayın akış sitesidir. İsteğe bağlı video hizmeti sunuyor. Chopped, Deadliest Catch, Naked ve Afraid, Street Outlaws, Say Yes to the Dress, Gold Rush gibi pek çok ünlü program Hulu’da isteğe bağlı olarak izlenebiliyor.

Hulu içeriklerini Japonya ve ABD’ye yönelik hazırladığı için Türkiye’de çok popüler değil. Fakat ilerleyen dönemlerde Türkiye’de faaliyet göstermeye başlaması bekleniyor.

Türkiye’de Hulu Nasıl İzlenir?

Hulu içerikleri yalnızca Amerika’da izleniyor. Türkiye’de Hulu’yu içeriklerini izleyebilmek için cihazlara VPN programlarından birini kurmanız gerekiyor. VPN’nin kurulumu sonrasında konumun Amerika’da gösterilmesi gerekiyor.

Hulu Türkiye için şu adımların takip edilmesi gerekiyor;

İlk olarak içerikleri nerede izlemeyi düşünüyorsanız ona VPN programı kurunuz.

VPN sistemine bağlanıldıktan sonra konum ABD seçilmelidir.

Yukarıdaki adımlardan sonra Hulu’ya bağlanılarak platformdaki içerikler izlenebilir.

Hulu platformuna üyelik için Amerikan kredi kartıyla işlem yapmak gerekiyor. Aynı zamanda Amerikan Paypal hesabı açılarak da Hulu'ya üye olabilirsiniz. Hesabın açılmasının ardından aşağıdaki adımları izlenmeniz gerekiyor;

Amerikan sunucusundan yararlanarak VPN bağlantısının etkin olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Yeni PayPal hesabı açılarak e-posta, ad, soyad, şifre gibi bilgiler girilmelidir.

Sisteme girilen bilgilerin geçerli ABD kişisel bilgiler olması gerekiyor.

Yeni Hulu hesabına kredi kartı eklenmelidir. Sistemde istenen bilgiler doğru ve eksiksiz girilmelidir.

Amerikan PayPal hesabının oluşturulması için form doldurulmalıdır.

Yukarıdaki adımlar izlenerek hem Türkiye’den hem de dünyanın diğer yerlerinden Hulu platformu izlenebilir.

Hulu İçerikleri Neler?

Dünyadaki en iyi akış platformları içerisinde yer alan Hulu’da şu içerikler yer alıyor:

1. Diziler

Dünyanın gözde platformlarından Hulu, dizileriyle isminden söz ettirmeye devam ediyor. Hulu dizileri denilince akla Bob’s Burgers, Rick and Morty ve Archer Faturama gibi yapımlar geliyor. Aynı zamanda How I Met Your Mother, The Golden Girls, Seinfeld gibi sit-com’larda bu platform üzerinden izlenebilir.

2. Yarışmalar

Hulu, reality show seçenekleriyle de öne çıkıyor. The Bachelor, Love Island gibi şovlar Hulu’da yer alıyor. Ayrıca Golden Ramsey’in imzasını taşıyan Hell’s Kitchen ve America’s Got Talent yapımları da Hulu içerikleri arasında yer alıyor.

3. Filmler

Hulu platformunda;

İklim aktivististi Greta Thunberg’in yaşamını anlatan I Am Greta,

Psikolojik gerilim türünde Run,

Andy Samberg’in başrolde yer aldığı Palm Springs filmlerini de izleyebilirsiniz.

Sizler için Hulu nedir ve Türkiye’de nasıl izlenir sorularına yanıt vermeye çalıştık. Ayrıca Hulu’nun yanı sıra diğer dijital yayın platformlarından biri olan Gain TV hakkında bilgi almak isterseniz; Gain TV Nasıl Kullanılır? Gain TV Dizileri, Filmleri ve İçerikleri Neler? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.