Dünyanın İlk Kablosuz ve Taşınabilir Televizyonu: Displace TV

CES 2023 fuarında merakla beklenen pek çok ürün arasında tamamen kablosuz olduğu iddiaları öne sürülen Displace TV, geçtiğimiz ay tanıtılmıştı. Tanıtımı sonrasında dikkatleri üzerine toplayan televizyon, fuarda ziyaretçilerin de beğenisine sunuldu.

Dünyanın ilk kablosuz televizyonu olma özelliğini elinde tuttuğu iddia edilen Displace TV, 55 inçlik bir ekrara sahip. Dahili bataryası 6 saatlik kullanım ile yaklaşık 1 ay kadar şarj etmeden kullanım imkanı sunuyor.

Özel vakum teknolojisi bulunması televizyonu en çok farklılaştıran detaylardan sadece biri. Bu teknoloji sayesinde herhangi bir odaya kolayca taşınabilmesinin haricinde, pencerelere bile güvenle yerleştirilebiliyor.

Displace TV Ne Sunuyor?

Displace TV'ye dair tüm detaylar net olmasa da Wi-Fi 6E üzerinden görüntü aktarımı yapabilen baz ünitesi olduğu bilgisi mevcut. Ünitede tercihe bağlı olarak AMD işlemci ve Nvidia ekran kartı da yer alıyor. Aynı zamanda Wi-Fi 7 destekli modülleri de ileriki dönemlerde satışa çıkacak.

CES 2023 fuarında firma görevlilerinin televizyonu taşıyarak farklı noktalara götürdüğü anlarda, görüntünün kesilmediği ve bozulmadığı net bir şekilde görülüyor. Televizyonun herhangi bir işletim sistemi olup olmadığı bilinmiyor. Yarından sonra televizyonun satışına dair ön başvurular alınmaya başlanacak.