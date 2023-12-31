Twitch Hesap Silme Nasıl Yapılır? Kalıcı Hesap Kapatma Linki

Twitch hesap silme linki, profilin kolayca kalıcı olarak kaldırılmasını sağlıyor. Bu sayede popüler canlı yayın hizmetini kullanmaya devam etmek istemeyen kullanıcılar hesaplarını hızlıca silebiliyor. Peki, bunun için hangi adımlar uygulanmalıdır?

Bu rehberde Twitch kalıcı hesap kapatma işleminin nasıl yapıldığını açıkladık. Ayrıca hesap dondurma adımlarını da sıraladık. Eğer Twitch isimli hizmete bir süre ara vermek istiyorsanız hesabı dondurabilir, bir daha kullanmak istemiyorsanız profili kalıcı olarak silebilirsiniz.

Twitch Hesap Silme Adımları

Hesap silme sayfasını ziyaret edin.

Hesabınıza giriş yapın.

"Hesabı sil" butonuna basın.

En iyi canlı yayın uygulamaları arasında yer alan Twitch'te hesabı silme linki aracılığıyla direkt olarak söz konusu sayfaya ulaşabilirsiniz. Bu link, ayarlar menüsünde gezinmeye gerek bırakmayarak zamandan önemli ölçüde tasarruf edilmesini sağlıyor.

Söz konusu web sayfasını ziyaret ettikten sonra oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Hesabınızı neden sildiğinizi belirtebilirsiniz ancak bu zorunlu değil. "Hesabı sil" butonuna tıklayarak profilin kalıcı olarak silinmesini sağlayabilirsiniz.

Bu adımı uyguladıktan 90 gün sonra hesap kalıcı olarak kapatılacaktır. Bu süre içerisinde hesabınıza tekrar giriş yaparsanız silme işlemini sonlanacaktır. Peki, Twitch hesabı nasıl dondurulur?

Twitch Hesap Dondurma Adımları

Twitch'i açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Profil simgesine tıklayın.

Ayarlar menüsüne girin.

"Hesabı devre dışı bırak" yazısına tıklayın.

"Hesabı Devre Dışı Bırak" butonuna basın.

Twitch hesabını dondurmak için yalnızca birkaç adımı sırası ile uygulamanız yeterlidir. Bunun için ilk olarak oturum açık değilse hesabınıza giriş yapın. Ardından sağ üst köşede yer alan profil simgesinin üzerine tıklayın. Bu adımı uyguladığınız takdirde bir pencere açılacak. Açılan penceredeki "Ayarlar" menüsüne girin.

Ayarlar menüsünde yer alan "Hesabı devre dışı bırak" yazısının üzerine tıklayın.

Bir sonraki adımda "Hesabı Devre Dışı Bırak" butonuna basın. Bunu yaptığınızda hesabınız geçici olarak kapatılacaktır. Profil ve kanal içeriğiniz devre dışı bırakılır ancak kullanıcı bilgileriniz silinmez. Daha sonra tekrar hesabınıza giriş yaparak profilinizi etkin hâle getirebilirsiniz.

Bu rehberde Twitch hesabı nasıl silinir sorusu dahil merak edilen bazı soruları yanıtladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemleri tamamlayabilirsiniz.