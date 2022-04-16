Twitch
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 7,390
- DOSYA BOYUTU 118.71 MB
- Üretici Twitch Interactive, Inc.
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Oyun odaklı canlı yayın platformu Twitch, yayınladığı twitch masaüstü programı ile birlikte oyun yayınlarını bilgisayarınız üzerinden daha kolay izlemenize ön ayak oldu.
Twitch, bütün favori Twitch yayınlarınızı, arkadaşlarınızı ve oyunlarınızı bir araya toplamayı hedefleyen resmi Twitch masaüstü uygulaması olarak tanımlanabilir.
Twitch özellikleri
Sunucular: Tamamen özelleştirilebilir metin ve ses odalarıyla sohbet etmek, izlemek ve oynamak için topluluğunuz için sanal bir ev. Twitch kanalınızı sunucunuza bağlayın, böylece topluluğunuz canlı olarak izleyebilir ve uygulamada Twitch Chat'i kullanabilir.
Mesajlaşma: Friend Sync, takip ettiğiniz tüm arkadaşlarınızı ve oyunlarınızı hızlı bir şekilde içe aktarır. Böylece kedileri ve daha fazla zamanı, sohbet, görüntülü mesajlaşma ve birlikte çalma konusunda daha az zaman harcayabilirsiniz.
Ses: Kristal netliğinde ses, bir veya iki arkadaş veya tüm bir baskın grubu arasında çağrı yapar. Sohbete anlık davet bağlantısı göndererek, herhangi bir kişiyle görüşme başlatın. Ya da en yakın ve en sevgili arkadaşlarınızla, alt ekibinizle ve video görüşmeleriyle takım arkadaşlarınızla yüz yüze görüşün. Güzel HD'de en fazla beş kişi sohbet edebilir. Ekran paylaşımı da bir esinti.
Ek: Favori uygulamalarınız için eklentileri doğrudan uygulama içinde bulun, yükleyin ve yönetin. Yakında bulut depolama, ayarlarınızı birden fazla makinede taşımanın çok kolay olmasını sağlıyor. Sesli ve görüntülü aramalarınızı alt sekme yapmadan yönetmek için oyun içi yer paylaşımlarını da etkinleştirebilirsiniz.
Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indiirp kullanabileceğiniz bir yazılım olan Twitch Masaüstü Uygulaması, eğer Twitch'i internet tarayıcınız yerine tamamen kendi arayüzü üzerinde takip etmek isterseniz işinize yarayabilecek bir araç. Twitch Masaüstü Uygulaması, Twitch'in internet sayfasındaki bütün özellikleri ve fazlasını bir araya getirmekte.
Twitch Masaüstü Uygulaması üzerinden sevdiğiniz Twitch yayınlarını izleyebiliyor, yeni kanallar keşfedip bu kanallara üye olabiliyorsunuz. Ayrıca yayıncılara Bits ve Cheering ile destek de olabilmektesiniz. Twitch Masaüstü Uygulaması bir anlık mesajlaşma, sesli sohbet ve görüntülü sohbet aracı olarak da hizmet vermekte. Yazılımı SKype veya Discord gibi araçlara alternetif olarak kullanabilir. oyunlarda sesli iletişim kurabilir veya video konferans düzenleyebilirsiniz.
Twitch İndir
Twitch Masaüstü Uygulaması kullanarak yayınlar ve oyunların topluluklarına katılabilir, yayın aktif olmasa bile yayınlar hakkında sohbet edebilirsiniz. Twitch Masaüstü Uygulaması üzerinden oyunlar için geliştirilmiş ekklentilere erişebilir, indirerek yükleyebilirsiniz. Uygulamayı hemen indirip yayınlar yapabilir ve gelir elde edebilirsiniz.
Twitch
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,305
- Üretici Twitch Interactive, Inc.
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Twitch'in resmi mobil uygulaması
Ünlü oyun yayın servisi Twitch resmi mobil uygulamasını yayınladı.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bu uygulama Twitch izleme işini gerçekleştirmenize olanak sağlarken telefon ve tabletleriniz aracılığıyla canlı yayın yapmanıza imkan veriyor. Sevdiğiniz Twitch yayınlarını bu uygulama aracılığıyla bilgisayarınıza ihtiyaç duymadan bulup takip edebilir, yayın esnasında sohbetlere katılabilirsiniz.
Twitch içinde binlerce oyun yayınının yanısıra e-spor etkinliklerine, dev oyun firmaları tarafından gerçekleştirilen canlı yayınlara ve özel programlara yer veriliyor. Twitch uygulaması ile nerede olursanız olun bu yayınları izleyebiliyorsunuz. Uygulamada gece daha rahat kullanım için koyu mod bulunuyor, tek dokunuşla telefon veya tabletinizden canlı yayın yapmaya başlayabiliyorsunuz.
Twitch
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 219
- DOSYA BOYUTU 99.40 MB
- Üretici Twitch Interactive, Inc.
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Twitch mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz resmi Twitch uygulamasıdır
Twitch, eğer bilgisayarlarınız üzerinde takip ettiğiniz Twitch yayınlarını mobil cihazlarınızda da takip etmek isterseniz faydalanabileceğiniz resmi Twitch mobil uygulaması.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bu uygulama Twitch izleme fırsatı sunmasının yanısıra cep telefonunuz veya tabletiniz üzerinden canlı yayını yapmanıza imkan veriyor. Uygulamayı açarak tek dokunuşa dokunuyor ve Twitch canlı yayın işini gerçekleştirebiliyorsunuz.
Twitch uygulaması içerisinde her zaman izlediğiniz yayınlara kolayca erişebilmektesiniz. Uygulamanın arama bölümünden takip ettiğiniz yayınları bulabilir veya yeni kanallar keşfedebilirsiniz. Ünlü oyun firmalarının yaptığı canlı yayınlar, e-spor karşılaşmaları ve özel programlar da Twitch uygulamasından takip edilebiliyor.
Twitch karanlıkta kullanım için özel koyu mod sunmakta.
Twitch
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 176
- DOSYA BOYUTU 157.61 MB
- Üretici Twitch Interactive, Inc.
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Twitch Masaüstü Uygulaması sesli, görüntülü sohbet, anlık mesajlaşma desteği sunuyor
Twitch, oyunculara hem secdikleri Twitch yayınlarını kolayca takip edebilme, hem de arkadaşlarıyla iletişim kurarak sesli sohbet, görüntülü sohbet ve anlık mesajlaşma yapabilme imkanı veren resmi Twitch Masaüstü Uygulaması.
Mac işletim sistemini kullanan bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir yazılım olan Twitch Masaüstü Uygulaması eğer Twitch'i internet tarayıcınız yerine kendi arayüzü üzerinde kullanmak isterseniz hoşunuza gidecektir. Twitch Masaüstü Uygulaması, Twitch'in internet sitesinde yapabildiğiniz bütün işleri yapmanıza izin veriyor.
Twitch Masaüstü Uygulaması aracılığıyla sevdiğiniz Twitch yayınlarını izleyebiliyor, yorum yapabiliyor, kanallara üye olabiliyorsunuz. Bunun yanında Bits ve Cheering ile yayıncılara destek olabilmektesiniz.
Twitch'i bir oyun içi iletişim aracı olarak kullanabilirsiniz. Program sesli sohbeti destekliyor. Bunun yanısıra arkadaş listenizdeki kişilerle yazışabilir, video konferans yapabilirsiniz.
Twitch Masaüstü Uygulaması içinde oynadığınız oyunlar için geliştirilmiş eklentileri arayabilir, indirip yükleyebilirsiniz.
Twitch
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 11,823
- Üretici Twitch Interactive, Inc.
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Online oyunlar için canlı yayın müsabakaların yayınlandığı bu web servisini her oyun meraklısı mutlaka kullanmalı.
Twitch web uygulaması oyun meraklılarının oyunlarına dair canlı yayınlarını gerçekleştirdikleri veya diğer kullanıcıların canlı yayınlarını izledikleri kaliteli bir servis. Özellikle MMORPG oyunlar veya strateji oyunları için sık sık müsabakalar düzenlendiğini dikkate alırsanız, bu yayınları takip edebilmek ve en son gelişmelerden haberdar olmak için Twitch'i kesinlikle takip etmeniz gerekiyor.
Twitch'in arayüzü çok basit ve istediğiniz oyuna hemen ulaşabileceğiniz şekilde düzenlenmiş. Dilerseniz oyunlara dair kanalları takip edebiliyor ve yayın akışınızda bu kanallardaki yayınların görünmesini sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda internet bağlantı hızınıza göre kalite ayarını otomatik olarak değiştiren Twitch sayesinde yayınınızı kesintisiz olarak izleme şansınız var.
O an popüler olan ve çok kişi tarafından izlenen müsabakaları da hemen görme şansınız olması sayesinde haberiniz olmayan bir maç olduğunda ana sayfadan bilgi alabiliyorsunuz. Videoları izlerken diğer kullanıcılarla birlikte sohbet edebilme imkanı ise maçın kritiklerini yapmak için sizlere fırsat sunuyor. Online oyun oynuyorum diyen herkesin denemesi ve kullanması gereken bir web uygulaması olan Twitch'i kaçırmayın.