Oyun odaklı canlı yayın platformu Twitch, yayınladığı twitch masaüstü programı ile birlikte oyun yayınlarını bilgisayarınız üzerinden daha kolay izlemenize ön ayak oldu.

Can Erdil Şentürk - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Twitch, bütün favori Twitch yayınlarınızı, arkadaşlarınızı ve oyunlarınızı bir araya toplamayı hedefleyen resmi Twitch masaüstü uygulaması olarak tanımlanabilir.

Twitch özellikleri

Sunucular: Tamamen özelleştirilebilir metin ve ses odalarıyla sohbet etmek, izlemek ve oynamak için topluluğunuz için sanal bir ev. Twitch kanalınızı sunucunuza bağlayın, böylece topluluğunuz canlı olarak izleyebilir ve uygulamada Twitch Chat'i kullanabilir.

Mesajlaşma: Friend Sync, takip ettiğiniz tüm arkadaşlarınızı ve oyunlarınızı hızlı bir şekilde içe aktarır. Böylece kedileri ve daha fazla zamanı, sohbet, görüntülü mesajlaşma ve birlikte çalma konusunda daha az zaman harcayabilirsiniz.

Ses: Kristal netliğinde ses, bir veya iki arkadaş veya tüm bir baskın grubu arasında çağrı yapar. Sohbete anlık davet bağlantısı göndererek, herhangi bir kişiyle görüşme başlatın. Ya da en yakın ve en sevgili arkadaşlarınızla, alt ekibinizle ve video görüşmeleriyle takım arkadaşlarınızla yüz yüze görüşün. Güzel HD'de en fazla beş kişi sohbet edebilir. Ekran paylaşımı da bir esinti.

Ek: Favori uygulamalarınız için eklentileri doğrudan uygulama içinde bulun, yükleyin ve yönetin. Yakında bulut depolama, ayarlarınızı birden fazla makinede taşımanın çok kolay olmasını sağlıyor. Sesli ve görüntülü aramalarınızı alt sekme yapmadan yönetmek için oyun içi yer paylaşımlarını da etkinleştirebilirsiniz.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indiirp kullanabileceğiniz bir yazılım olan Twitch Masaüstü Uygulaması, eğer Twitch'i internet tarayıcınız yerine tamamen kendi arayüzü üzerinde takip etmek isterseniz işinize yarayabilecek bir araç. Twitch Masaüstü Uygulaması, Twitch'in internet sayfasındaki bütün özellikleri ve fazlasını bir araya getirmekte.

Twitch Masaüstü Uygulaması üzerinden sevdiğiniz Twitch yayınlarını izleyebiliyor, yeni kanallar keşfedip bu kanallara üye olabiliyorsunuz. Ayrıca yayıncılara Bits ve Cheering ile destek de olabilmektesiniz. Twitch Masaüstü Uygulaması bir anlık mesajlaşma, sesli sohbet ve görüntülü sohbet aracı olarak da hizmet vermekte. Yazılımı SKype veya Discord gibi araçlara alternetif olarak kullanabilir. oyunlarda sesli iletişim kurabilir veya video konferans düzenleyebilirsiniz.

Twitch İndir

Twitch Masaüstü Uygulaması kullanarak yayınlar ve oyunların topluluklarına katılabilir, yayın aktif olmasa bile yayınlar hakkında sohbet edebilirsiniz. Twitch Masaüstü Uygulaması üzerinden oyunlar için geliştirilmiş ekklentilere erişebilir, indirerek yükleyebilirsiniz. Uygulamayı hemen indirip yayınlar yapabilir ve gelir elde edebilirsiniz.