Twitter Gelişmiş Arama Özelliği Nedir, Nasıl Kullanılır?

Twitter'da arama çubuğuna bir kelime yazıp arattığımızda, o kelimeyi içeren Tweetler popülerlik veya tarih sırasına göre listelenir. Fakat eğer aradığımız belli bir Tweet ise yüzlercesi arasından bunu bulmak epey zor. Ne var ki Twitter gelişmiş arama ile bunu yapabilirsiniz. Bu özellik arama sonuçlarını belirli tarih aralıkları, kişiler ve daha fazlasına göre kişiselleştirerek listelemenize yardımcı oluyor.

Twitter Gelişmiş Arama Nasıl Kullanılır?

Twitter arama çubuğunu kullanarak aramanızı girin.

Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine tıklayın.

Seçenekler arasından Gelişmiş Arama öğesine tıklayın.

Arama kriterlerinize uygun olarak alanları doldurun.

Sonuçları görmek için Ara butonuna tıklayın.

Bu işlem içi öncelikle her zamanki gibi aratmak istediğimiz kelime veya kelime grubunu arama çubuğuna yazıp Ara butonuna tıklayın. Sonrasında sağ üst koşedeki üç noktaya tıklayıp Gelişmiş Arama öğesini seçin. Karşınıza doldurmanız için belli alanlar çıkacaktır. Bu alanları bulmak istediğiniz Tweetle ilgili kriterlere göre doldurun.

Burada aradığınız kelimeyi tam olarak içeren, aradığınız kelimelerden herhangi birini içeren, belli kelimeleri içermeyen, belirlediğiniz dilde, belirlediğiniz tarihlerde veya seçtiğiniz bir hesap tarafından atılmış Tweetleri bulmanıza yardımcı olacak kutucuklar bulunuyor. Bu alanları doldurduktan sonra Ara butonuna tıklamanız yeterli.

Twitter Gelişmiş Arama Ne İşe Yarıyor?

Belli iki tarih arasında paylaşılan

Aranan kelimeyi tam olarak içeren

Aranan kelimelerden herhangi birini içeren

Belirlenen bir kelimeyi içermeyen

Sadece seçilen etiketlerle paylaşılan

Sadece seçilen dilde paylaşılan

Herhangi bir hesap tarafından paylaşılan

Herhangi bir kişiye yanıt olarak gönderilen

Belirlenen bir kişinin bahsedildiği

Belirlenen minimum beğeni, yanıt veya retweet sayısına sahip olan Tweetlere ulaşmanızı sağlar.

Twitter Gelişmiş Arama Özelliği sayesinde belli bir konuda çok eskiden atılmış Tweetleri zahmetsizce bulabilirsiniz. Bunun için Gelişmiş Arama panelinin en altındaki Tarihler yazan alana belirlediğiniz bir tarihi girmelisiniz. Buradaki filtreleri doğru bir şekilde doldurarak ilk atılmış olanlar da dahil geçmişteki tüm Tweetlere kolayca ulaşmak mümkün.