Typora İnceleme: Basit, Hızlı Markdown Editör

Çok pratik bir kullanıma sahip olması ve gerekli olabilecek özellikler sunması nedeniyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Typora neler sunuyor? Typora inceleme yazısıyla başarılı yazılımın neler sunduğunu ayrıntılı şekilde ele alacağız.

Bilgisayar üzerinden yazı yazarken dikkat dağıtan ögelerin yer almaması büyük bir öneme sahiptir çünkü bu, verimliliğe doğrudan etki eder. Günümüzde çok sayıda yazı yazma aracı mevcut fakat bunların pek çoğu gereksiz, dikkat dağıtıcı özelliklerle beraber gelir.

Neyse ki Typora, PC üzerinden sık sık yazı yazan kişiler için basit bir kullanım sunarken aynı zamanda önemli özelliklere sahiptir. Peki, başarılı yazılım kullanıcılara tam olarak neler sunuyor?

Typora İncelemesi

Markdown editörü olan Typora hem okuyucular hem de yazı yazan kişiler için kusursuz bir deneyim sunuyor. Program, gereksiz özelliklerle kullanımı karmaşık hâle getirmek yerine kaliteli içerik yazmak için ihtiyaç duyabileceğiniz özelliklere sahip.

Kullanıcıların içeriğe daha iyi odaklanmasını mümkün hâle getiren yazılımda Odak ve Daktilo isimli iki farklı mod yer alıyor. Focus isimli modu etkinleştirdiğiniz takdirde yalnızca o anda yazmakta olduğunuz paragrafa odaklanılır.

Yazı yazarken sadece bir paragrafa odaklanmak istiyorsanız Odak modu sizin için biçilmiş bir kaftandır. Daktilo modunu aktif hâle getirdiğiniz ise metniniz her zaman ekranın ortasında yer alır. Bu mod, uzun metinleri düzenlerken kullanışlı olabilir.

Program üzerinden belgenize sürükle bırak yöntemiyle resim ekleyebilirsiniz. Çeşitli başlıklar oluşturabilmenize imkân tanıyan yazılımda liste oluşturma imkâna da sahipsiniz. İster normal sıralama yapabilir isterseniz yapılacaklar listesi hazırlayabilirsiniz.

Doküman hazırlarken tablo eklemeniz gerekebilir. Popüler hizmet, kolayca tablo oluşturabilmenizi de sağlıyor. Elbette program yalnızca yazı yazanlara değil aynı zamanda kod yazmak isteyen kişilere de hitap ediyor. Bunun için programda çok kullanışlı bir araç mevcut.

Tüm bunların yanı sıra hizmette matematik terimlerini yazabilmenizi ve diyagramlar hazırlayabilmenizi sağlayan araçlar da yer alıyor.

Typora Özellikleri

Dosyaları kolayca organize etme

Dosyaları içe ve dışa aktarma

Kelime sayısı

Mod seçenekleri

Tema desteği

Basit biçimlendirme

Outline paneli

Gerçek zamanlı önizleme

Dosyaları Kolayca Organize Etme

Typora, dosyaları çok pratik şekilde yönetebilmenize imkân tanıyor. Bu, zamandan tasarruf etmenizi sağlayarak kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor. Dropbox ya da iCloud gibi hizmetleri ile senkronize etme imkânına da sahipsiniz.

Dosyaları İçe ve Dışa Aktarma

Basit bir kullanıma sahip olan Typora çok sayıda dosya formatını destekliyor. Docx, OpenOffice, LaTeX, MediaWiki ve ePUB dahil olmak üzere pek çok dosya biçimini dışa ya da içe aktarabilirsiniz.

Kelime Sayısı

Markdown editörü üzerinden yazı yazarken metnin toplamda kaç kelimeye ulaştığını merak edebilirsiniz. Typora, belgenin kelime, karakter, satır gibi bilgilerin yanı sıra okumanın ortalama kaç dakika süreceğini de gösteriyor.

Mod Seçenekleri

Typora yazılımında Odak ve Daktilo isimli iki farklı mod bulunuyor. Odak modu yalnızca üzerinde çalıştığınız satıra odaklanmanızı sağlarken Daktilo modu ise o an etkin olan satırı daima pencerenin ortasında konumlandırır.

Tema Desteği

Sahip olduğu minimal arayüz ile dikkat çeken Typora'da tema desteği yer alıyor. Hizmetin web sitesi üzerinden beğendiğiniz bir temayı bilgisayarınıza indirebilir ve Typora'dan temayı içe aktararak kullanmaya başlayabilirsiniz.

Basit Biçimlendirme

Typora, Markdown desteğine sahip bir editör olduğundan yıldız (*) ve alt tire (_) gibi işaretleri kullanarak çeşitli biçimlendirmeleri yapmanıza olanak tanır. Örneğin metinde kalın yazmak istediğiniz bir yerin olduğunu varsayalım. Kalın olacak kısmı iki yıldız arasına alırsanız, örneğin yıldızları **burası kalın olacak** şeklinde kullanırsanız o kısım kalın olur.

Bu biçimlendirme desteği sadece kalın yazmakla da sınırlı değildir. Diğer biçimlendirme işaretlerini kullanarak metin üzerinde daha farklı biçimlendirmeler yapabilirsiniz.

Outline Paneli

Programın sol kısmında Outline sekmesinin yer aldığı bir panel bulunuyor. Bu panel, belgede istediğiniz kısma kolayca ulaşabilmenizi ve değiştirmek istediğiniz yerleri pratik şekilde düzenleyebilmenize olanak tanıyor.

Gerçek Zamanlı Önizleme

Başarılı program, hazırladığınız dokümanı gerçek zamanlı olarak ön izleyebilmenizi sağlıyor. Bu özellik hem yaptığınız hataları direkt olarak düzeltebilmenize hem de içeriğe daha iyi odaklanmanıza yardımcı oluyor.

Editörün Yorumu

Typora, bilgisayar üzerinden yazı yazmayı oldukça keyifli hâle getiriyor. Minimal bir arayüze sahip olan yazılımda yazı yazarken ihtiyaç duyulabilecek özellikler ve daha iyi odaklanılmasını sağlayan modlar bulunuyor. Tema desteği ise kullanıcıların programın görünümünü özelleştirebilmesini sağlıyor.

Eğer PC'de sık sık yazı yazıyorsanız dikkat dağıtıcı ögelere yer vermeyen Typora isimli yazılımı tercih edebilirsiniz. Windows, Linux ve macOS işletim sistemlerini destekleyen yazılımı belirli bir ücret karşılığında satın alabilirsiniz.

Programın ayrıca 15 günlük ücretsiz deneme sürümü de bulunuyor. Yazılımın neler sunduğunu merak ediyorsanız ilk önce deneme sürümünü bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Eğer beğenirseniz satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Typora'yı indirip yüklediyseniz fakat yazılımın nasıl kullanıldığına yönelik kafanızda bazı soru işaretleri bulunuyorsa Typora Support sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Bu sayfada uygulama kullanımının yanı sıra yenilikler ve özelliklere dair önemli detaylar yer alıyor.