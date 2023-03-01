Basit, hızlı ve çok yönlü bir markdown editör programı olan Typora; her sektöre ve bireysel kullanımlara uygunluk gösteriyor.

Hasan Okçu - 35 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Online not defterinden çok daha fazlası olduğunu özellikleri ile ortaya çıkaran Typora, yazı yazmaya seven kişilerin beklentilerini karşılıyor. Markdown editörü uygulama, aynı zamanda okuyucular tarafından da sıklıkla tercih ediliyor. 15 gün ücretsiz deneme imkanı ile uygulamayı tam olarak deneyebilme ve keşfetme şansı sunuluyor.

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Karmaşık ve düzensiz bir görünümün aksine kaliteli içerikler üretebilmek adına sadeleştirilmiş, minimal ve kolay kullanım sunan bir tasarımı bulunuyor. Typora, ihtiyaç duyulanın ötesine geçiyor. Uygulama içinde "odak" ve "daktilo" adlı iki farklı mod bulunuyor. Bu iki seçenek de kullanıcıya göre odaklanma yoğunluğunu ayarlamaya yardımcı oluyor.

Focus modu etkinleştirildiği zaman sadece yazılan paragrafa odaklanma gerçekleşir. Sadece bir paragrafa odaklanarak yazı yazmayı tercih edenler için geliştirilen bu mod, çoğunluğun tercihi oluyor diyebiliriz.

Daktilo modu ise metnin her zaman ekranın tam ortasında olacak şekilde ayarlamasını yapar. Özellikle uzun metinleri düzenlerken son derece kullanışlı ve faydalı oluyor.

Programdan hazırlanan belgere resim ekleme seçeneği de mevcut. Sürükle - bırak sistemi ile pratik bir şekilde görsel eklemeleri metin aralarına yapılabiliyor.

Farklı başlıklar oluşturma, liste oluşturma gibi opsiyonlar da bulunuyor. Normal sıralama yapılabildiği gibi listeli şekilde içerikler de hazırlanabiliyor. Tablo oluşturma ve ekleme, kod yazma gibi çeşitli ve farklı alanlardaki kişilerin de kullanabileceği çok yönlü bir uygulama.

Typora Özellikleri