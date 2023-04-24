Uber Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Uber hesap silme işleminin hem uygulama hem de web tarayıcısı üzerinden yapılabilmesini sağlıyor. Peki, üyeliğin silinebilmesi için hangi adımları uygulamak gerekiyor? Popüler ulaşım hizmetini artık kullanmak istemeyen ve bu nedenle hesabını silmek isteyen kişiler için bir rehber hazırladık.

İnsanların yolculuk yapabilmesine olanak tanıyan Uber isim hizmeti kullanmaya devam etmek istemiyorsanız üyeliğinizin nasıl silineceğini merak ediyor olabilirsiniz. Popüler hizmeti bu işlemin çok kolay bir şekilde yapabilmenize olanak tanıyor.

Uygulamanın yanı sıra web tarayıcısı aracılığıyla Uber hesap silme linki üzerinden de söz konusu işlemi tamamlayabilmeniz mümkün. İlk olarak bugüne kadar milyonlarca kez indirilen uygulama üzerinden üyeliğin nasıl silineceğine göz atalım.

Uber Hesap Silme Adımları

Uber uygulamasını açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Ayarlar menüsüne girin.

"Privacy settings" kategorisini görüntüleyin.

"Delete Account" seçeneğini seçin.

Ekrandaki talimatları takip edin.

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih edilen Uber isimli hizmeti artık kullanmak istemiyorsanız öncelikle uygulamayı açın. Uygulamayı açtıktan sonra üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Söz konusu işlemi yaptığınızda hizmetin arayüzüyle karşılaşacaksınız. Bir sonraki adımda ayarlar menüsünü görüntüleyin. Daha sonra "Privacy settings" kategorisini açın. "Delete Account" seçeneğini seçin. Son olarak ekrandaki talimatları takip edin.

Uber hesabını silme adımlarını uyguladıktan sonra üyeliğiniz devre dışı kalacaktır. İşlemi uyguladıktan 30 gün sonra ise hesabınız kalıcı olarak silinecektir. Kullanılmayan promosyonlar ve ödüller kaldırılacaktır.

Eğer fikrinizi değiştirirseniz ve hizmeti tekrar kullanmak isterseniz 30 gün içerisinde Uber.com üzerinden oturum açabilir ve hesabınıza yeniden erişebilirsiniz.

Uber Hesap Silme Linki

Uber uygulamasını kaldırdıysanız Uber hesap silme linki üzerinden de üyeliğinizi silebilmeniz mümkün. Bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda yüklü olan web tarayıcısı üzerinden hesabı silme sayfasını ziyaret edin.

Açılan sayfa üzerinden e-posta adresini yazın ve "İleri" butonuna basın. Daha sonra ekranda yer alan adımları takip edin. İşlemi tamamlayarak hesabınızı silebilirsiniz.

Bu yazıda en çok indirilen uygulamalar arasında yer alan Uber'de hesabın nasıl devre dışı bırakılacağını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak çok hızlı ve pratik bir şekilde hesabınızı silebilirsiniz.