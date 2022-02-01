En Çok İndirilen Mobil Uygulamalar (Android)
Android'de en çok indirilen mobil uygulamalar nelerden oluşmaktadır? Kullanıcılar arasında en popüler Android uygulamalarını sizler için bir arada topladık.
Android'de en çok indirilen mobil uygulamalar nelerden oluşmaktadır? Kullanıcılar arasında en popüler Android uygulamalarını sizler için bir arada topladık.
Google Play Store'da öne çıkan popüler ücretsiz Android uygulamaları düzenli olarak güncelleniyor. Bu uygulamaların uygulama mağazasında ne kadar çok indirildiğine bağlı olarak listelendiğini belirtmek gerekiyor.
Google Play Store'da en çok indirilen uygulamaların sıralandığı listede hangi uygulamaların yer aldığını ve bu uygulamaları en çok indirilen Android uygulamalarından biri olmasını sağlayan faktörleri aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Android'de En Çok İndirilen Mobil Uygulamalar Listesi
- WhatsApp Messenger
- Telegram
- Snapchat
- Spotify
- Trendyol
- E-Devlet Kapısı
- Ziraat Mobil
- Getir
- Letgo
- Hepsiburada
- Yemeksepeti
- Dolap
- Çiçek Sepeti
- N11
- Migros
- LC Waikiki
Android'de en çok indirilen mobil uygulamalar listesinde yer alan uygulamalar yukarıdakilerle sınırlıdır. Bu uygulamalar hakkında detaylı bilgi almak için okumaya devam edin.
1. Instagram
Instagram, Meta'nın alt kuruluşu tarafından geliştirilen bir sosyal medya uygulamasıdır. Sosyal medya platformu özellikle görselliğin giderek daha ön plana çıkmaya başladığı bugünlerde kullanıcı sayısını arttırmaya devam ediyor. Öyle ki Instagram'ın şu anda 1,5 milyar kullanıcıya doğru seyir hâlinde olduğu biliniyor.
2. WhatsApp Messenger
En çok indirilen mobil uygulamalar listesinin olmazsa olmazı muhtemelen önümüzdeki birkaç yıl daha WhatsApp olacaktır.
Uygulama şu anda dünyanın en çok kullandığı anlık mesajlaşma uygulamalarından biridir. Gizlilik sözleşmesi göstermeye başlamasından sonra kullanıcılar her ne kadar başka uygulamalara yönelmeye başlamış olsa da Android kullanıcıları arasında hâlâ popüler olduğu söylenebilir.
3. Telegram
Telegram Messenger tıpkı WhatsApp Messenger gibi anlık mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp'ın sahip olduğu pek çok özelliği barındıran Telegram, daha çok gizliliğe yaptığı yatırım sayesinde Türkiye'deki Android kullanıcılarının kalbini kazanmıştır.
4. Snapchat
Snapchat, hikâyeler akımını başlatan bir sosyal medya uygulamasıdır. Tabii ki bu başarısını sadece belirli sürenin sonunda kaybolan hikâyelere değil, AR filtrelere yaptığı yatırıma borçludur. Bugün kullanıcıların büyük bir kısmının Snapchat'i zengin filtre yelpazesi sayesinde kullandığını söylemek yanlış sayılmayacaktır.
5. Spotify
Çevrim dışı müzik dinleme, yüksek ses kalitesi, çalma listesi oluşturma, şarkı sözlerini görüntüleme gibi belli başlı özelliklere sahip olan Spotify bir müzik dinleme uygulamasıdır. Zengin içerik kütüphanesi ve kişisel albümler, şarkı önerileri ve benzerleri, Spotify'ın çok kullanılmasının başlıca nedenleridir.
6. Trendyol
Trendyol, akıllara gelebilecek her türlü ürünü çevrim içi olarak satın alabileceğiniz bir online alışveriş uygulamasıdır. Android kullanıcılarının büyük bir kısmının da telefonunda yer alan bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor.
7. e-Devlet Kapısı
Bu uygulama, HES kodu alma, soyağacı öğrenme, KYK borç erteleme, SGK 4A hizmet dökümü alma, abonelik iptali ve daha pek çok işlemi kolaylıkla yapabileceğiniz e-Devlet'in Android sürümüdür. Telefonunuza ücretsiz olarak indirip giriş yapabilir ve uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.
8. Ziraat Mobil
Ziraat Mobil, kullanıcılara sağladığı kolaylıklar dolayısıyla Android telefonların olmazsa olmazlarından biri hâline geliyor. Bu uygulama ile kolaylıkla para transfer edebilir, işlem geçmişini görüntüleyebilir, kart bloke kaldırma işlemini gerçekleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.
9. Getir
Getir, Türkiye'nin en çok kullanılan yemek sipariş etme uygulamalarından biri olarak Android'de de zirvede yer alıyor. Bu uygulama sayesinde evinizden ayrılmadan dilediğiniz yemeği sipariş verebilirsiniz.
10. Letgo
İkinci el eşyalarınızı satabileceğiniz ya da ikinci el eşya satın alabileceğiniz bir uygulama olan Letgo, bulunduğunuz şehirdeki kişilerle alışveriş yapmanızı sağlıyor.
11. Hepsiburada
Hepsiburada tıpkı Trendyol gibi online alışveriş uygulamasıdır. Bilgisayar, televizyon, mouse, klavye, tablet, akıllı telefon, kozmetik, sağlık ve kişisel bakım ürünleri ve çok daha fazlası Hepsiburada üzerinden sipariş verilebilir.
12. Yemeksepeti
Getir'in alternatifi olarak kullanılabilecek başka bir uygulama da Yemeksepeti'dir. Türkiye'nin en çok kullanılan yemek sipariş verme uygulamalarından biri olarak Android'de en çok indirilen mobil uygulamalar listesinde yer alıyor.
13. Dolap
Dolap, güvenli bir ikinci el alışveriş uygulamasıdır. Gucci, Vakko, Gap, Diesel ve daha birçok markanın yeni ürünlerini piyasa fiyatının çok altında bir fiyata satın almanız mümkün hâle getiriyor.
14. Çiçek Sepeti
Çiçek Sepeti, sevdiğiniz kişileri çeşitli hediyeler alarak mutlu etmenizde size yardımcı olabilecek bir uygulamadır. Çiçek Sepeti'nde çiçek çeşitlerinin yanı sıra moda, parfüm, kişisel bakım, oyuncak, spor, ev ve yaşam, elektronik de dahil olmak üzere birçok kategoriden çeşitli ürünlere ulaşabilirsiniz.
15. N11
N11 moda, elektronik, anne ve bebek, mücevher, saat, spor, ev ve yaşam, kitap, müzik, film, oyun, otomotiv ve motosiklet gibi çeşitli kategorilerde sayısız ürün bulabileceğiniz bir uygulamadır. Belirli dönemlerde başlatılan kampanyalar sayesinde ürünleri daha ucuza satın almanız da mümkündür.
16. Migros
Migros Sanal Market, Migros mağazalarında satışa sunulan ürünleri internet üzerinden satın alabileceğiniz bir Android uygulamasıdır. Alışveriş sonunda isterseniz kapıda ödeme isterseniz de kredi kartı ile ödeme seçeneğini kullanabilirsiniz.
17. LC Waikiki
LC Waikiki erkek, çocuk, bebek, kadın kategorilerinde sayısız ürün sunan, yeni ve outlet ürünler bölümü bulunan, çeşitli kampanyalara yer veren bir uygulamadır. Bu uygulama ile LC Waikiki sitesinde sergilenen binlerce ürüne ulaşabilirsiniz.
Android'de en çok indirilen mobil uygulamalar listesinin sonuna geldik. Denemek istediğiniz uygulamaların indirme bağlantısına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Instagram Android (APK), kendi fotoğraflarınızı ve videolarınızı arkadaşlarınızla paylaşmanıza imkan tanıyan bir sosyal medya platformudur.
Getir
Getir ile yemek siparişi, market alışverişi hızlı ve kolay! İstanbul, İzmir, Ankara birçok şehirde hizmet veren Getir ile siparişleriniz 10 dakikada kapınızda.
WhatsApp APK
WhatsApp, Android için ücretsiz mesajlaşma ve görüntülü, sesli arama uygulamasıdır. WhatsApp APK veya Google Play'den yüklenebilir.
Spotify APK
Spotify APK Android için ücretsiz ve popüler müzik dinleme uygulaması. Çevrimdışı çalma, reklamsız müzik, kesintisiz atlama ve diğer avantajlar Spotify Premium'da!
Yemeksepeti APK
Yemeksepeti uygulaması ile Android telefondan yemek siparişi vermek çok kolay! Yemeksepeti Banabi ile de online market alışverişi yapın.
Trendyol
Trendyol, Türkiye'nin en çok indirilen alışveriş uygulaması. İndirim kodu, güvenilir satıcılar, express hizmeti Trendyol mobil uygulamasında.
Telegram
Telegram, WhatsApp yerine kullanılabilecek en iyi mesajlaşma uygulamalarından biri. Telegram Messenger Android telefonlara ücretsiz yüklenebilir.
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