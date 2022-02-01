En Çok İndirilen Mobil Uygulamalar (Android)

Android'de en çok indirilen mobil uygulamalar nelerden oluşmaktadır? Kullanıcılar arasında en popüler Android uygulamalarını sizler için bir arada topladık.

Google Play Store'da öne çıkan popüler ücretsiz Android uygulamaları düzenli olarak güncelleniyor. Bu uygulamaların uygulama mağazasında ne kadar çok indirildiğine bağlı olarak listelendiğini belirtmek gerekiyor.

Google Play Store'da en çok indirilen uygulamaların sıralandığı listede hangi uygulamaların yer aldığını ve bu uygulamaları en çok indirilen Android uygulamalarından biri olmasını sağlayan faktörleri aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Android'de En Çok İndirilen Mobil Uygulamalar Listesi

Instagram

WhatsApp Messenger

Telegram

Snapchat

Spotify

Trendyol

E-Devlet Kapısı

Ziraat Mobil

Getir

Letgo

Hepsiburada

Yemeksepeti

Dolap

Çiçek Sepeti

N11

Migros

LC Waikiki

Android'de en çok indirilen mobil uygulamalar listesinde yer alan uygulamalar yukarıdakilerle sınırlıdır. Bu uygulamalar hakkında detaylı bilgi almak için okumaya devam edin.

1. Instagram

Instagram, Meta'nın alt kuruluşu tarafından geliştirilen bir sosyal medya uygulamasıdır. Sosyal medya platformu özellikle görselliğin giderek daha ön plana çıkmaya başladığı bugünlerde kullanıcı sayısını arttırmaya devam ediyor. Öyle ki Instagram'ın şu anda 1,5 milyar kullanıcıya doğru seyir hâlinde olduğu biliniyor.

2. WhatsApp Messenger

En çok indirilen mobil uygulamalar listesinin olmazsa olmazı muhtemelen önümüzdeki birkaç yıl daha WhatsApp olacaktır.

Uygulama şu anda dünyanın en çok kullandığı anlık mesajlaşma uygulamalarından biridir. Gizlilik sözleşmesi göstermeye başlamasından sonra kullanıcılar her ne kadar başka uygulamalara yönelmeye başlamış olsa da Android kullanıcıları arasında hâlâ popüler olduğu söylenebilir.

3. Telegram

Telegram Messenger tıpkı WhatsApp Messenger gibi anlık mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp'ın sahip olduğu pek çok özelliği barındıran Telegram, daha çok gizliliğe yaptığı yatırım sayesinde Türkiye'deki Android kullanıcılarının kalbini kazanmıştır.

4. Snapchat

Snapchat, hikâyeler akımını başlatan bir sosyal medya uygulamasıdır. Tabii ki bu başarısını sadece belirli sürenin sonunda kaybolan hikâyelere değil, AR filtrelere yaptığı yatırıma borçludur. Bugün kullanıcıların büyük bir kısmının Snapchat'i zengin filtre yelpazesi sayesinde kullandığını söylemek yanlış sayılmayacaktır.

5. Spotify

Çevrim dışı müzik dinleme, yüksek ses kalitesi, çalma listesi oluşturma, şarkı sözlerini görüntüleme gibi belli başlı özelliklere sahip olan Spotify bir müzik dinleme uygulamasıdır. Zengin içerik kütüphanesi ve kişisel albümler, şarkı önerileri ve benzerleri, Spotify'ın çok kullanılmasının başlıca nedenleridir.

6. Trendyol

Trendyol, akıllara gelebilecek her türlü ürünü çevrim içi olarak satın alabileceğiniz bir online alışveriş uygulamasıdır. Android kullanıcılarının büyük bir kısmının da telefonunda yer alan bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor.

7. e-Devlet Kapısı

Bu uygulama, HES kodu alma, soyağacı öğrenme, KYK borç erteleme, SGK 4A hizmet dökümü alma, abonelik iptali ve daha pek çok işlemi kolaylıkla yapabileceğiniz e-Devlet'in Android sürümüdür. Telefonunuza ücretsiz olarak indirip giriş yapabilir ve uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

8. Ziraat Mobil

Ziraat Mobil, kullanıcılara sağladığı kolaylıklar dolayısıyla Android telefonların olmazsa olmazlarından biri hâline geliyor. Bu uygulama ile kolaylıkla para transfer edebilir, işlem geçmişini görüntüleyebilir, kart bloke kaldırma işlemini gerçekleştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

9. Getir

Getir, Türkiye'nin en çok kullanılan yemek sipariş etme uygulamalarından biri olarak Android'de de zirvede yer alıyor. Bu uygulama sayesinde evinizden ayrılmadan dilediğiniz yemeği sipariş verebilirsiniz.

10. Letgo

İkinci el eşyalarınızı satabileceğiniz ya da ikinci el eşya satın alabileceğiniz bir uygulama olan Letgo, bulunduğunuz şehirdeki kişilerle alışveriş yapmanızı sağlıyor.

11. Hepsiburada

Hepsiburada tıpkı Trendyol gibi online alışveriş uygulamasıdır. Bilgisayar, televizyon, mouse, klavye, tablet, akıllı telefon, kozmetik, sağlık ve kişisel bakım ürünleri ve çok daha fazlası Hepsiburada üzerinden sipariş verilebilir.

12. Yemeksepeti

Getir'in alternatifi olarak kullanılabilecek başka bir uygulama da Yemeksepeti'dir. Türkiye'nin en çok kullanılan yemek sipariş verme uygulamalarından biri olarak Android'de en çok indirilen mobil uygulamalar listesinde yer alıyor.

13. Dolap

Dolap, güvenli bir ikinci el alışveriş uygulamasıdır. Gucci, Vakko, Gap, Diesel ve daha birçok markanın yeni ürünlerini piyasa fiyatının çok altında bir fiyata satın almanız mümkün hâle getiriyor.

14. Çiçek Sepeti

Çiçek Sepeti, sevdiğiniz kişileri çeşitli hediyeler alarak mutlu etmenizde size yardımcı olabilecek bir uygulamadır. Çiçek Sepeti'nde çiçek çeşitlerinin yanı sıra moda, parfüm, kişisel bakım, oyuncak, spor, ev ve yaşam, elektronik de dahil olmak üzere birçok kategoriden çeşitli ürünlere ulaşabilirsiniz.

15. N11

N11 moda, elektronik, anne ve bebek, mücevher, saat, spor, ev ve yaşam, kitap, müzik, film, oyun, otomotiv ve motosiklet gibi çeşitli kategorilerde sayısız ürün bulabileceğiniz bir uygulamadır. Belirli dönemlerde başlatılan kampanyalar sayesinde ürünleri daha ucuza satın almanız da mümkündür.

16. Migros

Migros Sanal Market, Migros mağazalarında satışa sunulan ürünleri internet üzerinden satın alabileceğiniz bir Android uygulamasıdır. Alışveriş sonunda isterseniz kapıda ödeme isterseniz de kredi kartı ile ödeme seçeneğini kullanabilirsiniz.

17. LC Waikiki

LC Waikiki erkek, çocuk, bebek, kadın kategorilerinde sayısız ürün sunan, yeni ve outlet ürünler bölümü bulunan, çeşitli kampanyalara yer veren bir uygulamadır. Bu uygulama ile LC Waikiki sitesinde sergilenen binlerce ürüne ulaşabilirsiniz.

Android'de en çok indirilen mobil uygulamalar listesinin sonuna geldik. Denemek istediğiniz uygulamaların indirme bağlantısına aşağıdan ulaşabilirsiniz.