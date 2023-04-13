Günümüzdeki en popüler futbol oyunu olan FIFA 23 milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. FIFA markasının her yıl yeni oyunu çıkıyor ve oyuncular yeni FIFA oyununun sistem gereksinimlerini merak ediyorlar. Biz de bu yazımızda FIFA 23’ün sistem gereksinimlerini paylaşacağız.

Eğer siz de FIFA 23 sistem gereksinimlerini öğrenmek istiyorsanız aşağıda sizler için bir liste yaptık. Aşağıdaki listeyi kontrol ederek FIFA 23 sistem gereksinimlerini öğrenebilirsiniz.

FIFA 23 Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5 6600k ya da AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i5 6600k ya da AMD Ryzen 5 1600 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ya da AMD Radeon RX 570

: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ya da AMD Radeon RX 570 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

FIFA 23 Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i7 6700 ya da AMD Ryzen 7 2700X

: Intel Core i7 6700 ya da AMD Ryzen 7 2700X Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1660 ya da AMD Radeon RX 5600 XT

: NVIDIA GeForce GTX 1660 ya da AMD Radeon RX 5600 XT DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

FIFA 23’ün sistem gereksinimleri genel olarak kabul edilebilir olsa da 100 GB gibi büyük bir alanı işgal ediyor olması maalesef FIFA severleri üzdü. Son 5-6 yılda çıkan pek çok oyun 100 GB üzerinde yer kaplıyor. FIFA serisinin son oyunu da bu kervana katıldı. Umuyoruz ki bilgisayarınızda FIFA 23 için yeterli depolama alanı vardır. Eğer yeterli depolama alanınız yoksa oynamadığınız birkaç oyunu sisteminizden silmeye hazır olun.

FIFA 23 sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bilgisayarınız FIFA 23’ü kaldırıyor mu? Sizin favori FIFA oyununuz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.