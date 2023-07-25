Sosyal medyada ya da günlük yaşantımızda duymuş olabileceğimiz bir kelime var. Underrated. Bu kelimeyi pek çok kez duymuş olabilirsiniz ancak ne anlama geldiğini tam olarak bilmiyor olabilirsiniz. Biz de sizler için underrated ne demek, underrated ne anlama gelir izah edeceğiz.

Esasında underrated kelimesi, iki kelimenin birleşiminden oluşmuş bir kelimedir. “Under” ve “rated” iki farklı kelimedir ve şu anlamlara gelmektedir:

Under : Altında, aşağısında, az

: Altında, aşağısında, az Rated: Değerlendirilmiş, değerlenmiş

Bu iki kelimeyi birleştirdiğimiz zaman da “az değerlenmiş” ya da "altında değerlendirilmiş” gibi kötü bir çeviri ile karşılaşıyoruz. Underrated kelimesinin esas anlamları ise aşağıdaki gibidir diyebiliriz.

Underrated Ne Anlama Gelir?

Hak ettiğinden daha az takdir edilen

Hakkı olan kıymeti verilmemiş

Değeri bilinmeyen

Yukarıdaki anlamlar underrated kelimesini daha iyi ifade eder. Fakat yine de bu ifadeler underrated kelimesinin %100 karşılamıyor gibi. Bu nedenle underrated kelimesini kullanıyoruz zaten. İngilizce düşünmek için birkaç örnek ile konuyu daha iyi açıklayalım.

Örneğin bir film izlediniz. Filmi çok beğendiniz ve uzun süre etkisinden çıkamadınız. Film ile alakalı internette araştırma yaptığınızda ise puanının düşük olduğunu, hakkında neredeyse hiç içerik olmadığını ya da çok az içerik olduğunu gördüğünüz. Filmi siz çok beğendiğiniz için herkesin bu filmden öyle ya da böyle bir şekilde bahsetmiş olduğunu umdunuz ancak öyle olmadı.

İşte bu gibi durumlarda siz o filmden bahsederken “çok underrated bir film” diye bahsedebilirsiniz. Bunun sebebi, filmin yeterince kişiye ulaşmış olmaması ve sizin kafanızdaki puandan daha düşük not almasıdır. Dolayısıyla siz de bu filmin hak ettiği değeri almadığını düşünürsünüz. Değeri bilinmeyen bir cevher gibidir o film sizin için. Underrated kelimesinin buradaki kullanımı oldukça yerindedir.

Yukarıdaki örneğe benzer olarak bir oyun, müzisyen, sporcu, kitap ya da yazar sizin ya da bir başkası için underrated olabilir. Günlük hayatta bu kelimeyi pek çok durumda kullanabilirsiniz.

Underrated kelimesi ile alakalı yapılan yanlışlardan en büyüğü, bu kelimeyi “çok iyi” ya da “en iyi” gibi algılamaktır. Siz bir eserin underrated olduğunu düşündüğünüz zaman bu onu çok iyi yapmaz.

Yine örnek vermek gerekirse siz bir oyunun 9/10 puan almasını gerektiğini düşünüyorsunuzdur ancak oyun 7-8 arası bir puan almıştır. Siz oyuna underrated dediğiniz zaman kast ettiğiniz şey aslında oyunun 10 puan alması gerektiği değildir. Hak ettiğinden daha az puan aldığını belirtmek için bu kelime kullanılabilir.

Underrated ne demek, underrated ne anlama gelir gibi sorulara cevap verdiğimiz yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz günlük hayatınızda böyle yabancı kelimeler kullanıyor musunuz? Underrated olduğunu düşündüğünüz herhangi bir şey var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.