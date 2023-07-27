Sosyal yaşamda ya da internette gezinirken işitmiş olabileceğiniz bir kelime olan “overrated”in ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Bu ifadeyi sıklıkla işitmiş olabilirsiniz. Eğer bu kelimenin anlamını bilmiyorsanız hiç sorun değil, sizler için izah edeceğiz. Overrated ne demek, overrated ne anlama gelir gelin beraber öğrenelim.

Overrated iki kelimenin birleşiminden oluşan bir kelimedir. “Over” ve “rated” kelimeleri overrated ifadesini oluşturur. Bu kelimeler ayrı ayrı şu anlamlara gelir:

Over : Fazla, üzerine, üstünde, çok, yüksek

: Fazla, üzerine, üstünde, çok, yüksek Rated: Değerlendirilmiş, değerlenmiş

Bu kelimeleri birleştirdiğimiz zaman “yüksek değerlendirilmiş” ya da “çok değerlenmiş” gibi anlamlar ortaya çıksa da bunlar kulağa kötü bir çeviriymiş gibi geliyor. Overrated’in asıl manası aşağıdaki gibidir.

Overrated Ne Anlama Gelir?

Hak ettiğinden daha fazla/değer ilgi gören

Abartılmış

Gereğinden fazla değer verilmiş

Yukarıdaki anlamlar overrated sözcüğünü daha iyi ifade etmesine karşın zihnimizdeki anlamını karşılamıyor olabilir. Zaten bu nedenle Türkçesini söylemek yerine overrated diyoruz öyle değil mi? Bir örnek ile netleştirelim.

Örneğin çok popüler bir oyun var ve siz o oyunu henüz deneyimlemediniz. Bu oyun çok yüksek skorlar almış ve milyonlarca satmış olsun. Arkadaşlarınızın tamamı bu oyunu oynamış olsun ve hakkında övgüler diziyor olsun.

Bunların akabinde oyunu oynadınız ve beğendiniz diyelim. Ancak oyunu beğenmek ayrı şey, mükemmel bir başyapıt olması farklı şey. Oyunu siz bu zamana kadar hep ustalık eseri gibi duydunuz ancak sizin için o oyun ortalamanın üzerinde herhangi bir oyun. Böyle bir durumda o oyun sizin için overrated olmuş olur.

Bu oyuna overrated demenizin sebebi de oyunun kötü olması değil, oyunun hak ettiğinden daha fazla konuşuluyor olması, abartılmış olmasıdır. Zaten insanların en çok yanlış anladığı kısım da budur. Overrated kötü olan işlere değil; ortalama, ortalama altı ya da ortalama üstü işlere denir. Bir eserin kötü olduğunu düşünüyorsanız direkt bu kötü dersiniz zaten.

Bir başka örnekte ise çok meşhur bir kitabı alıp okumaya başladınız diyelim. En çok satanlar kısmından aldığınız bu kitabı baştan sona sıkılmadan okumanıza rağmen pek de etkilenmeyeceğiniz, muhtemelen birkaç sene içerisinde unutacağınız bir kitap olduğuna karar kıldınız. Bu durumda o kitap sizin için overrated olmuş oluyor.

Overrated ne demek, overrated ne anlama gelir gibi sorulara yanıt niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz günlük hayatınızda böyle yabancı kelimeler kullanıyor musunuz? Overrated olduğunu düşündüğünüz herhangi bir şey var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.