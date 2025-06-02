AI Destekli PDF Düzenleyicisi UPDF 2.0 Daha Akıllı, Daha Hızlı

PDF ile ilgili sorunlar arasında genellikle düzenleme zorlukları, büyük dosya boyutları, platformlar arasında uyumluluk sorunları, güvenlik ve veri sızıntılarıyla ilgili endişeler, yetersiz açıklama ve iş birliği araçları ve belirli bilgileri bulmak için yetersiz arama işlevleri bulunuyor.

UPDF bu sorunlara çok başarılı bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Program 2022 yılında ilk sürümünün yayınlanmasından bu yana kısa sürede dünya çapında 3 milyon kullanıcıya ulaşarak önemli bir başarı elde etti.

Windows, macOS, iOS ve Android platformlarını destekleyen PDF düzenleyicisi UPDF, çok basit ve kapsamlı şekilde PDF düzenleme, PDF dosyasına yorum ekleme, OCR teknolojisi, PDF dosyalarını organize etme, PDF dosyasını şifreleme, PDF dönüştürme ve daha birçok özellik sunuyor.

UPDF özellikle yapay zeka desteğiyle deneyimi bambaşka bir boyuta taşıyor. Çok fazla sayfa içeren PDF dosyasının özetini çıkarmak normal şartlarda saatlerce sürebilir. AI PDF düzenleyicisi sayesinde istediğiniz PDF belgesinin özetini saniyeler içerisinde çıkarabilirsiniz.

Özet çıkarmanın yanı sıra dosyadaki herhangi bir metni farklı dile çevirebilir, belge ile ilgili sorular sorabilir, dosya hakkında bilgi alabilir ve dahasını yapabilirsiniz. Hem yapay zeka hem de başarılı arayüz sayesinde tüm işlemleri çok kısa sürede tamamlayarak zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Kısa süre önce UPDF 2.0 sürümü kullanıcılar ile buluştu. Bu sürüm ile birlikte program çok daha gelişmiş bir deneyim sunuyor.

Yeni Sürüme Özel Kampanyası Olan UPDF Nedir?

UPDF, bir PDF düzenleme programıdır. Başarılı arayüz tasarımı sayesinde tüm özelliklere kolayca erişilebilmesini sağlayan hizmet PDF düzenlemeden OCR teknolojisine PDF dönüştürmeden PDF dosyalarını organize etmeye PDF belgesine yorum eklemeden yapay zeka özelliklerine kadar pek çok işleve sahip.

UPDF 2.0 sürümünün lansmanına özel bir kampanya da bulunuyor. Kampanya sayfası üzerinden UPDF Pro'yu daha uygun fiyata satın alabilirsiniz.

UPDF'in Yeni Özellikleri Neler?

Daha Hızlı: Toplu OCR, dosyaları sıkıştırma, belgeye filigran ekleme, arka planlar, belgeye üst bilgi ve alt bilgi ekleme, toplu öge kaldırma dahil 6 yeni toplu işlev aracı mevcut. Bu araçlar kullanıcıların bir işlem için birden fazla kez uğraşmasını önleyerek zamandan tasarruf ettiriyor.

Daha Basit: Şık ve daha basit kullanıcı arayüzü mevcut. Bu, kullanıcıların programdaki tüm özelliklere saniyeler içerisinde ulaşabilmesine imkân tanıyor. Bu da kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Özelleştirilmiş: Özelleştirilebilir dış görünümler ve araç çubuğu değiştirme ile deneyimi kişiselleştirebilirsiniz. Programın kişiselleştirme imkânı sunması büyük bir avantaj sağlıyor. Daha fazla şablon ve daha fazla göz koruması modu da mevcut.

UPDF 1.0 sürümünü kullanan kişiler hiçbir ücret ödemeden yeni sürüme yükseltebilir. Böylece kullanıcılar herhangi bir ek ücret ödemeye gerek kalmadan bu gelişmiş özelliklere erişebilir ve daha iyi bir deneyim elde edebilir.

UPDF'in Öne Çıkan Özellikleri

PDF düzenleme

PDF dosyasına açıklama ekleme

Doldurulabilir form oluşturma ve imza ekleme

OCR teknolojisi

PDF dönüştürme

Yapay zeka ile PDF hakkında sohbet etme

Yapay zeka ile PDF dosyasının özetini çıkarma

Yapay zeka ile PDF dosyasını farklı dile çevirme

PDF dosyasından zihin haritası oluşturma

PDF Düzenleme

PDF dosyasında yer alan metinleri, görselleri, bağlantıları, sayfaları, üst bilgi ve alt bilgileri ve dahasını düzenleyebilirsiniz. Üstelik bu işlemleri çok kısa sürede tamamlayabilir ve zamandan tasarruf edebilirsiniz.

PDF Dosyasına Açıklama Ekleme

PDF belgesinin herhangi bir kısmını kolayca vurgulayabilir ve hatta açıklama ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz açıklama, küçük mesaj simgesi şeklinde görünür. Mesaj simgesine tıklandığında bir pencere açılır ve açıklama görünür. Böylece ne kadar açıklama eklenirse eklensin karışıklık olmuyor.

Doldurulabilir Form Oluşturma ve İmza Ekleme

UPDF sayesinde PDF sayfasına doldurulabilir formlar ekleyebilir, mevcut formları doldurabilir ve hatta imza ekleyebilirsiniz.

OCR Teknolojisi

OCR PDF özelliği, bir belgedeki ve görselin üzerindeki metnin düzenlenebilmesine olanak tanıyor. Bu özellik sayesinde metni hızlıca bulabilir, kopyalayabilir ve düzenleyebilirsiniz.

PDF Dönüştürme

Bazen PDF dosyalarını farklı bir formata dönüştürmek gerekebiliyor. UPDF, entegre dönüştürme araçları sayesinde kullanıcıların zaman kaybetmeden dosyayı farklı bir formata çevirebilmesini sağlıyor. PDF dosyalarını Word, Excel, CSV, XML, HTML ve daha birçok formata dönüştürebilirsiniz.

Yapay Zeka ile PDF Hakkında Sohbet Etme

PDF dosyası ile ilgili kafanızda oluşan tüm soruları yapay zeka asistanına sorabilir ve saniyeler içerisinde yanıt alabilirsiniz. Bunun için gelişmiş prompt yazmanıza da gerek bulunmuyor. Çok basit şekilde sorularınızı sormanız yeterli. Dolayısıyla AI PDF düzenleyicisi, PDF dosyası üzerinde çalışmayı çok daha verimli hâle getiriyor.

Yapay Zeka ile PDF Dosyasının Özetini Çıkarma

PDF dosyasının özetini çıkarma işlemi normalde şartlarda saatlerce sürebilir. UPDF'teki yapay zeka asistanı bu süreci inanılmaz kolay hâle getirerek saniyeler içerisinde binlerce sayfalık belgenin özetini çıkarabiliyor. Yapmanız gereken sadece yapay zeka asistanından PDF belgesini özetlemesini istemek.

Yapay Zek ile PDF Dosyasını Farklı Dile Çevirme

UPDF, yapay zeka özelliği sayesinde yabancı dil sorununu da ortadan kaldırıyor. PDF belgesindeki metni farklı bir dile çevirebilirsiniz. Şu anda 10'dan fazla dil desteği bulunuyor. Bu özellik, çeviri programına da gerek bırakmıyor.

PDF Dosyasından Zihin Haritası Oluşturma

PDF düzenleyici UPDF programında zihin haritası oluşturma özelliği bulunuyor. Bu özellik, belgenin herhangi bir sayfasını zihin haritasına dönüştürerek daha anlaşılır hâle getiriyor. Bu işlev, anlamakta zorlandığınız belgeler için çok kullanışlı olacaktır.

Kullanıcılar UPDF 2.0 Sürümü Hakkında Ne Düşünüyor?

Beta sürümü test eden Vanroy isimli kullanıcı, 2.0 sürümünün genel olarak daha hızlı bir deneyim sunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Büyük PDF'leri yükleyebilmek takdir edilesi (3-4 GB boyutlarında PDF'lerim var). Sanırım buna izin veren tek şirket sizsiniz."

Scot, "Genel olarak sezgisel, iyi tasarım. Araçlara ve özelliklere erişmek ve onları kullanmak kolay" dedi. Rodo ise "Tamamen eksiksiz ve genel olarak kolay bir kullanım.. İhtiyaçlarıma ve kullanım şeklime göre uyarlamak için birçok seçenek var" sözlerine yer verdi.

Üniversitede doktora öğrencisi olan Rober, "Uygulama kullanım kolaylığı bakımından önceki 1.0 sürümünden bile daha iyi. Kullanıcı arayüzü görsel olarak çok güzel. Daha çok renk seçeneği arasından hızlıca yazının rengini değiştirmek, belirli bir aracı ve belirli ayarları seçmek gibi kullanım kolaylıkları ile çok sezgisel ve hızlı" ifadelerini kullandı.

UPDF'in Avantajları Neler?

Cihazlar arasında uyumluluk. Program Windows, MacOS, iOS ve Android dahil olmak üzere tüm platformları destekliyor. Bir hesap dört farklı cihazda kullanılabiliyor.

Ömür boyu ücretsiz yükseltmeler

Fiyat avantajı da bulunuyor. Program, birçok rakibine kıyasla daha uygun fiyatlı.

Güçlü özellikler sunuyor. Hem profesyoneller hem de yeni başlayan kullanıcılar için uygun olan gelişmiş PDF düzenleme özellikleri ve PDF dosyası hakkında yapay zeka sohbeti içeriyor. Yapay zeka özelliğiyle ayrıca özet çıkarma, farklı dile çevirme gibi birçok işlem de yapılabiliyor.

Yapay zeka özelliği ChatGPT 4.1 ve Deepseek'i destekliyor.

Kullanıcı ihtiyaçlarına uygun özelleştirilebilir PDF programı

Güvenli ve verimli

Her ay ürün güncellemeleri ile üst düzey deneyim

6/24 ulaşılabilir müşteri hizmetleri

30 günlük para iade garantisi

Yeni Sürüme Özel Sunulan Kampanyayı Kaçırmayın

Yazının başlarında da belirttiğimiz üzere UPDF 2.0 sürümüne özel olarak bir kampanya sunuldu. Bu kampanya ile birlikte UPDF Pro'nun fiyatı düştü. Dolayısıyla bu fırsat sayesinde UPDF Pro'yu daha uygun fiyata satın alabilir ve programın sunduğu tüm avantajlardan yararlanabilirsiniz.

Kampanyanın sınırlı süreliğine geçerli olduğunu belirtelim. O yüzden yapay zekanın gücünden yararlanarak daha verimli bir çalışma biçimine sahip hâle getiren bu AI PDF düzenleyicisi UPDF'in 2.0 sürümüne özel olarak başlatılan bu kampanyayı çok geçmeden değerlendirmenizde fayda var.

Bu içerik UPDF iş birliği ile hazırlanmıştır.