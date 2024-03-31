Uydu Bağlantısı Özelliğine Sahip Akıllı Telefonlar

2022 yılının eylül ayında akıllı telefon sektörü yepyeni bir özellikle tanıştı. Bu teknoloji, uydu bağlantısı özelliği olarak ifade ediliyor. Huawei ve Apple markaları, akıllı telefonlarına uydu bağlantısını entegre ederek dünyada büyük ses çıkmasını sağladı.

Uydu bağlantısı özelliğinde uçuş esnasında yaşanan zorluklarda hücresel sinyal alınamadığında devreye giriyor. Böyle durumlarda akıllı telefonun uyduya bağlanıp acil SOS mesajı göndermesini sağlıyor. Biz de bu yazımızda uydu bağlantısı özellikli akıllı telefonlar ile ilgili bir liste oluşturduk.

Akıllı Telefonlarda Uydu Bağlantısı Nasıl Çalışır?

Uydu bağlantısı, akıllı telefonların düşük yörüngeli uyduya bağlanarak hücresel sinyal alınmadığı durumlarda dahi SOS mesajı göndermesini sağlıyor. Akıllı telefonlara entegre edilen bu uydu bağlantısı özelliğini hayat kurtaran teknoloji olarak ifade edebiliriz.

Akıllı telefonlarda uydu bağlantısı özelliğinin çalışabilmesi için Dünya yörüngesinde yer alan uydular telefon ağına bağlanır. Telefon üzerinden gelen sinyal hemen en yakındaki uyduya iletilir. Bu sayede acil durumlarda dahi akıllı telefon kullanıcısının acil SOS mesaj göndermesine olanak tanıyor.

Uydu bağlantısı özellikli akıllı telefonlardan tehlike anında sinyaller gönderilerek yardım talebinde bulunulabiliyor. Uydu bağlantısı özelliğiyle sunulan imkanlar şu an için sınırlı. Ancak ilerleyen zamanlarda bu özelliğin çok geliştirileceği düşünülüyor.

Uydu Bağlantısı Özelliği Olan Akıllı Telefonlar Neler?

Uydu bağlantı özelliği ilk olarak Apple’ın iPhone 14 ve Huawei’in Mate 50, Mate 50 Pro cihazlarında kullanıldı. iPhone 14 ve 14 Pro, yazılımla entegre olarak antenlerin direkt olarak uyduya bağlanmasını sağlıyor. Bunun için yüksek donanıma sahip.

Apple, Globalstar isimli şirketle ortak oldu. Globalstar, 48 düşük yörüngeli uyduya sahip takımyıldızını işleten uydu iletişim şirketidir. iPhone 14 ve 14 Pro cihazlarda acil durum mesajı, Globalstar’a ait alçak dünya yörüngesi üzerindeki uydulardan alınıyor. Ortalama 16.000 mil/saat hızda giden uydu, dünyanın her tarafındaki önemli yer istasyonlarına acil durum mesajını iletiyor.

Huawei Mate 50 ve Mate 50 Pro modellerindeyse kısa şekildeki acil durum mesajları, Çin’e ait BeiDou uydu ağıyla gönderiliyor. Mesajlar gönderilirken navigasyondan da yararlanılıyor. Huawei ve iPhone’ın yanında şu telefonlarda da bulunuyor;