Çok Ucuz Fiyata Orijinal Windows 11 ve Office 2021 Fırsatı!

Bilgisayarını Windows 11'e yükseltmek isteyen kullanıcılar için harika bir fırsat bulunuyor. Keysfan, orijinal Windows 11 ve Office 2021 dahil olmak üzere pek çok lisans anahtarını oldukça ucuz fiyata satıyor. Bu lisans anahtarları, kullanıcıların maddi açıdan önemli ölçüde tasarruf yapmasını sağlıyor.

Windows 11 işletim sistemi için yayımlanan son güncelleme, görev çubuğuna yapay zekâ desteğine sahip Bing aramasını ekledi. Bu gelişmiş arama, yeni bir sohbet deneyimi ve içerik oluşturma yeteneklerini beraberinde getirdi.

Yapay zekânın getirdiği kolaylık ve verimliliği çok pratik bir şekilde deneyimleyebilmek için bilgisayarınızı Windows 11 ve Office 2021'e yükseltebilirsiniz. Peki, çok uygun fiyata orijinal Windows 11 ve Office 2021 nasıl alınır?

Oldukça Uygun Fiyata Windows 11 ve Office 2021 Nasıl Alınır?

Windows 11 Pro'nun resmi fiyatı 5.199 TL, Office Ev ve Öğrenci 2021 sürümü ise 2.499,99 TL olarak belirlendi. Bu nedenle uygun fiyata sahip Windows ve Office lisans anahtarları satın almak istiyorsanız Keysfan sitesine göz atabilirsiniz.

Windows 11 Pro ile Office 2021 Pro ürünlerini içeren paket Keysfan sitesinde yalnıza 31,99 dolar fiyata sahip. Office 2021 Professional Plus sürümünü sadece 25,25 dolar karşılığında satın alabilirsiniz. Windows 11 Pro lisans anahtarı ise tek başına 7,25 dolara satılıyor.

Bu zamana kadar pek çok güncelleme alan Windows 11'i satın alabilir ve işletim sistemi ile beraber gelen tüm yeniliklerden yararlanabilirsiniz. Windows 11 ve Office 2021'in yanı sıra daha pek çok indirim fırsatı da bulunuyor.

Keysfan'de yer alan indirim fırsatlarının bir kısmı şu şekilde:

Microsoft Office 2021 Professional Plus 1 PC : 25,25 dolar

: 25,25 dolar Microsoft Office 2021 Professional Plus 2 adet lisans anahtarı : 40,25 dolar

: 40,25 dolar Microsoft Office 2021 Professional Plus: 3 adet lisans anahtarı : 57,25 dolar

: 57,25 dolar Windows 11 Professional 1 PC : 10,25 dolar

: 10,25 dolar Windows 11 Home 1 PC : 9,99 dolar

: 9,99 dolar Windows 10 Professional 1 PC : 7,25 dolar

: 7,25 dolar Windows 10 Professional 2 PC: 12,25 dolar

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Windows 11 Professional + Office 2021 Professional Plus : 33,99 dolar

: 33,99 dolar Windows 11 Professional + Office 2019 Professional Plus : 31,99 dolar

: 31,99 dolar Windows 10 Professional + Office 2021 Professional Plus : 31,76 dolar

: 31,76 dolar Windows 10 Professional + Office 2019 Professional Plus: 29,70 dolar

Keysfan Neden Tercih Edilmeli?

Para tasarrufu

Yasal lisans anahtarı

7/24 müşteri desteği

Güvenilir platform

Windows ya da Office'ın herhangi bir sürümünü uygun fiyata sahip olabilmenizi sağlayan Keysfan, %100 orijinal olan yasal lisans anahtarları satıyor. Satılan her lisans için garanti de veriyor. Yazılımı doğrudan Microsoft'un resmî sitesinden indirebilir ve ardından yazılımı etkinleştirmek için Keysfan'den aldığınız lisans anahtarını kullanabilirsiniz.

Çok güvenli bir yazılım satış platformu olan Keysfan, satın aldığınız herhangi bir sorun yaşarsanız müşteri desteğiyle iletişime geçebilirsiniz. Keysfan ayrıca satış sonrası ömür boyu hizmet sunuyor.