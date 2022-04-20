Onları sevin ya da onlardan nefret edin, Marvel çizgi roman filmleri neredeyse on yıldır gişeye hükmediyor ve Iron Man, Black Widow ve Thor gibi karakterlere ev sahipliği yapıyor. Ve vizyona giren son Marvel filmleri arasında yer alan Black Panther, şimdiye kadarki en beğenilen ve mali açıdan başarılı olanlardan biri. Filmin kendisini izlememiş olsanız bile, içerik üretenlerin sosyal medya gönderilerinin saldırısından kaçmak imkansız. Peki bugün neden buradayız? Çünkü esasen Black Panther'da olan her şey çok özel bir metalin varlığı etrafında toplanmıştır: Vibranium. Bu yazımızda Vibranium nedir? Vibranium gerçek mi? sorularına en net haliyle cevap veriyoruz.

Vibranium Nedir?

Vibranium, kinetik enerji gibi diğer titreşimlerle birlikte ses dalgalarını emen metalik bir elementtir. Yani vibraniuma bir mermi atılırsa, mermiden gelen enerji Türkçe telaffuz etmek gerekirse vibranyuma aktarılır ve mermi zararsız bir şekilde yere düşer. Bu, kaba kuvvet saldırısını neredeyse yok edilemez hale getirir. Vibranyum onu yok edecek kadar güçlü bir kuvvetle vurulursa, depolanan enerji açığa çıkar ve yıkıcı bir patlamaya neden olur. Bütün bunlar kulağa bilim kurgu gibi mi geliyor? Eh, çünkü öyle...

Vibranium Gerçek mi?

Vibranium, 1966'da Marvel çizgi roman yazarları tarafından yaratıldı ve ilk olarak Daredevil #13'te göründü. Başlangıçta gizemle örtülü olan kurgusal metal, önümüzdeki birkaç yıl içinde çeşitli çizgi romanlarda ete kemiğe büründü. Vibranyum aslında dünyaya düşen yabancı bir metaldir, dolayısıyla fantastik özelliklere ev sahipliği yapmakta. Dünyanın her yerinde farklı kaza yerleri olsa da, en göze çarpanı Afrika ülkesi Wakanda'ydı (yine kurgusal). Vibranyumun gücü, çok yönlülüğü ve bolluğu sayesinde Wakanda, oldukça gelişmiş ve müreffeh bir ulus haline geldi.

Bu güçlü ülkenin başında Wakanda'nın kralı Black Panther var. Çizgi romanlarda yer alan verilere göre uzay kökeni nedeniyle, Wakanda'ya çarpan vibranyum, ülkenin bitki yaşamını, özellikle de kalp şeklindeki bir bitkiyi etkileyen garip bir radyasyon yaydı. Tüketildiğinde, bu bitki, kişinin layık olduğunu kanıtlaması durumunda, gelişmiş güç, hız ve algı vermekte. Yeni bir şef taç giydiğinde, yeni Black Panther unvanını alarak bitkiyi tüketirler. Savaşta, Black Panther vibranyumdan yapılmış siyah, kedi benzeri bir zırh giyer.

Gelişmiş yetenekler ve neredeyse yok edilemez bir takım oluşturulmak isteniyorsa, Black Panther hesaba katılması gereken bir güçtür.

Vibranium Nasıl İşlenir?

Birçok çizgi roman boyunca vibranyum giysiler, silahlar, yapılar ve hatta Kaptan Amerika'nın kalkanını oluşturmak için kullanıldı. Ama eğer bu kadar yok edilemezse, herhangi bir şeye nasıl dönüştürülüyor? Basit cevap, bunun bir çizgi roman olduğunu ve bu nedenle mantığın her zaman uygulanması gerekmediğini söylemektir. Ancak daha teknik bir yanıtla bunu ele alacak olursak, muhtemelen diğer metallerle aynı şekilde dövüldüğünü ve manipüle edildiğini söyleyebiliriz.

Isı ve basınç yoluyla metal işlenebilir. Vibranyum ısıyı değil titreşimleri emer. Bu yüzden muhtemele ısı karşısında diğer metaller gibi tepki veriyor. Metalin ısıtılması, şekillendirilebilir hale gelmesine izin verir. Wakanda ülkesi, ileri teknolojileri ile muhtemelen oldukça etkileyici vibranyum boru bükme ve imalat makinelerine sahip. Kim bilir, belki de kaçınılmaz Black Panther devam filminde bu konu hakkında yeni detaylar görebiliriz. Parçalarımızı ve ekipmanımızı yapmak için elimizde vibranyum olmayabilir, ancak çeliğimiz var ve çelik kendi içinde oldukça fantastik bir metaldir. Güçlü, yoğun, uzun ömürlü ve uygun fiyatlı. Biraz krom ve nikel ile karıştırdığınızda paslanmaya karşı dayanıklı paslanmaz çeliğiniz olur.

1940'ların başlarında, bilim adamı Myron MacLain'in eline az miktarda vibranium geçti. Yeni bir tank zırhı oluşturmak için vibranyumu demirle birleştirmeye çalıştı ancak elementleri birleştiremedi. Bir sabah, iki malzemenin bilinmeyen bir şekilde kendi kendine birleştiğini buldu. Ultra esnek alaşım, Captain America'nın kalkanını oluşturmak için kullanıldı. MacLain, elementi çoğaltmak için onlarca yıl çalıştı (başarısız oldu). Bununla birlikte, 1960'larda bir deney sırasında, neredeyse yok edilemez metal adamantium'u geliştirdi.

Wakanda'nın dışında çeşitli yollarla yaratılmış insan yapımı vibranyumun en az iki biçimi var. İlk varyant, Roxxon Corporation tarafından bilinmeyen nedenlerle yaratılan Marvel Comics baskısının Vibranium Vendetta etkinliğinde yer alan NuForm olarak adlandırıldı. Organik ve mineral elementlerin kombinasyonu yoluyla yapılan simyasal bir karışımdı ancak mikrodalga bombardımanı kullanılarak sertleştirilmedikçe Antarktika vibranyumuna dönüşme eğilimindeydi ve o zaman bile bu sadece geçici bir çözümdü.

İkincisi, Horizon Labs'de Profesör Sajani Jaffrey tarafından Reverbium olarak adlandırılan özellikle tehlikeli bir yapay taklitti. Standart vibranyumdan farklı olarak, bu sahte malzeme sesi ve titreşim enerjisini hızla yükseltiyordu ve şiddetli bir şekilde patlamadan önce yalnızca zamanla güçlenecek olan darbe dalgalarını yansıtıyordu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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