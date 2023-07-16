Çok İşinize Yarayacak Victoria 2 Hileleri

Victoria 2, 2010 yılında çıkmış olmasına rağmen günümüzde bile hala hatrı sayılır miktarda oyuncuyu bünyesinde bulunduruyor. Strateji oyuncularının oyunlarına sadık kalması bilinen bi gerçek olsa da Victoria 3’ten beklediğini bulamayan pek çok oyuncu tekrar Victoria 2’ye döndü. Victoria 2 oyuncularının da en çok merak ettiği konu ise hiç şüphesiz Victoria 2 hileleridir.

İster tecrübeli bir oyuncu olun ister yeni bir oyuncu, Victoria 2 hileleri çok işinize yarayacak. Tecrübeli oyuncular Victoria 2 hilelerini kullanarak güç fantezilerini deneyimleyebilirken yeni oyuncular ise takıldıkları yerleri geçmek için bu hile kodlarını kullanabilirler.

Aşağıda sizler için Victoria 2 hile kodlarının nasıl kullanılacağından ve bu kodların ne işe yaradığından bahsettik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olur.

Victoria 2 Hile Nasıl Yapılır?

Victoria 2’de hile yapabilmek için önce konsolu aktif hale getirmelisiniz. Oyunun içindeyken ALT tuşuna basarken 2 ve 1 tuşlarına (ALT+21) basmalısınız. Böylelikle hile komutlarını yazmak için gerekli olan konsolu aktif edebilirsiniz. Kapatmak için de yine ALT+21 tuş kombinasyonunu kullanıyoruz.

Victoria 2 Hileleri

conquerall [country tag] – Tüm düşman bölgelerini kontrolünüz altına alır.

debug allmoney – Para transferleri için bilgi verir.

debug alwaysaddwargoal – Wargoal için sınırları kaldırır.

debug alwaysdiplo – Diplomatları sonsuz hale getirir.

debug alwaysreform – Reformlar arasındaki 1 aylık bekleme süresini ortadan kaldırır.

debug influence – Her Büyük Gücün her ülke üzerindeki etkisini 100’de sabitler. Devre dışı bırakıldığında, tüm etki seviyeleri normale döner.

debug invent (invention) – Seçtiğiniz buluşu anında alır.

debug market – Fiyat değişiklikleri günlüğünü açar/kapatır.

debug yesmen – Yapay Zeka, oyuncu veya diğer Yapay Zeka oyuncuları ile herhangi bir anlaşmayı kabul eder.

election – Genel seçimleri başlatır.

goods “XXX” – Oyuncuya XXX mal artı aynı miktarda para verir (Uyarı: Büyük miktarda mal ekonomik sorunlara yol açar.)

leaderprestige –Belirtilen konumdaki birimlere bağlı liderlere prestij ekler.

Leadership “XXX” – Oyuncuya XXX liderlik puanı verir.

Money “XXX” – Oyuncuya XXX para verir.

Plurality “XXX” – XXX Çoğulluk Düzeyini %1’den %100’e ayarlar.

Prestige “XXX” – Oyuncuya XXX prestiji verir.

reorg – Tüm birimler %100 organizasyona ve tam güce sahip olur.

researchpoints(rpoints) [num] – Belirtilen miktarda araştırma puanı ekler.

revolt [ province id] – Kontrol eden ülkenin tüm geçerli isyancılarını yükseltir (İki kez kullanın).

teleportselectionto(teleport) [province id] – Seçili olan birimi konuma ışınlar.

Event 1000 – Sosyalist hükümet

Event 1001 – Komünist hükümet

Event 1002 – Anarko-liberal hükümet

Event 1003 – Faşist hükümet

Event 3000 – Health Care Provence’ta yüzde 30 destek ekler.

Event 3100 – Basın Hakları

Event 3200 – Yeni siyasi parti

Event 3300 – Provence’ta %20 Destek Lehine Emekli Maaşı

Event 3400 – Provence’ta %30 Destek Lehine İşsizlik Sübvansiyonları

Event 3401 – Sübvansiyonları uzatmak veya Sübvansiyonları iptal etmek

Event 3402 – Düşük Sübvansiyonlar veya İyi Sübvansiyonlar

Event 3600 – Güvenlik Düzenlemeleri

Event 3700 – %40 Daha Düşük Çalışma Saati Reformu

Event 3750 – Halk Toplantıları

Event 3800 – %40 Ücret Reformu

Event 3900 – %40 Sendikalar Reformu

Event 4000 – Köleliği Kaldırma Hareketi Desteği

Event 4200 – %10 Yeni Oylama Sistemi Reformu

Event 12000 – Güvenlik Yönetmeliği

Event 12010 – Güvenlik Yönetmeliği Reformu

Event 60108 – Köleliği Uzatmak veya Köleliği Uzatmamak

Event 14000 – Ticaret Politikası

Event 14010 – Ekonomi

Event 14020 – Din

Event 14030 – Vatandaşlık

Event 14040 – Savaş

Event 14060 – Korumacılık vs Serbest Ticaret

Event 14080 – Müdahalecilik

Event 14090 – Devlet Kapitalizmi

Event 14100 – Planlı ekonomi

Event 14110 – Ateizm

Event 14120 – Seküler

Event 14130 – Çoğulculuk

Event 14150 – İkamet

Event 14160 – Sınırlı Vatandaşlık

Event 14170 – Tam Vatandaşlık

Event 14200 – Anti-Askeri

Event 14210 – Pasifizm

Event 22000 – Güvenilir Sistem

Event 22010 – Ceza Kolonisi Kurmak

Event 22020 – Ceza Reformu

Event 22030 – Faul Cinayet

Event 22040 – Zincir Çetesi

Event 22050 – Aranıyor

Event 22060 – Şartlı Tahliye Olmadan Yaşam

Event 22070 – Borçlular Hapishanesi

Event 22080 – İdam Cezası

Event 60000 – Ülke Komünist Diktatörlüğe Dönüşüyor

Event 60010 – Ülke Askeri Diktatörlüğe Dönüşüyor

Event 60020 – Ülke Radikal Diktatörlüğe Dönüşüyor

Event 60030 – Ülke Faşist Diktatörlüğe Dönüşüyor

Event 60040 – Ülke Mutlak Monarşiye Dönüşüyor

Event 60050 – Ülke Anayasal Cumhuriyet Oldu

Event 60060 – Ülke Yarı Anayasal Monarşiye Dönüşüyor

Event 60070 – Ülke Meşrutiyet Haline Geliyor

Event 60080 – Ülke Askeri Diktatörlüğe Dönüşüyor

Event 60090 – Ülke Radikal Diktatörlüğe Dönüşüyor

Event 60100 – Ülke Komünist Diktatörlüğe Dönüşüyor

Event 60110 – Ülke Faşist Diktatörlüğe Dönüşüyor

Victoria 2 hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Oyunlarda sık sık hile kullanır mısınız? Sizin favori Victoria 2 hileniz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.