Çok İşinize Yarayacak Victoria 2 Hileleri
Bu yazımıza göz atın ve çok işinize yarayacak Victoria 2 hilelerini öğrenin.
Victoria 2, 2010 yılında çıkmış olmasına rağmen günümüzde bile hala hatrı sayılır miktarda oyuncuyu bünyesinde bulunduruyor. Strateji oyuncularının oyunlarına sadık kalması bilinen bi gerçek olsa da Victoria 3’ten beklediğini bulamayan pek çok oyuncu tekrar Victoria 2’ye döndü. Victoria 2 oyuncularının da en çok merak ettiği konu ise hiç şüphesiz Victoria 2 hileleridir.
İster tecrübeli bir oyuncu olun ister yeni bir oyuncu, Victoria 2 hileleri çok işinize yarayacak. Tecrübeli oyuncular Victoria 2 hilelerini kullanarak güç fantezilerini deneyimleyebilirken yeni oyuncular ise takıldıkları yerleri geçmek için bu hile kodlarını kullanabilirler.
Aşağıda sizler için Victoria 2 hile kodlarının nasıl kullanılacağından ve bu kodların ne işe yaradığından bahsettik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olur.
Victoria 2 Hile Nasıl Yapılır?
Victoria 2’de hile yapabilmek için önce konsolu aktif hale getirmelisiniz. Oyunun içindeyken ALT tuşuna basarken 2 ve 1 tuşlarına (ALT+21) basmalısınız. Böylelikle hile komutlarını yazmak için gerekli olan konsolu aktif edebilirsiniz. Kapatmak için de yine ALT+21 tuş kombinasyonunu kullanıyoruz.
Victoria 2 Hileleri
- conquerall [country tag] – Tüm düşman bölgelerini kontrolünüz altına alır.
- debug allmoney – Para transferleri için bilgi verir.
- debug alwaysaddwargoal – Wargoal için sınırları kaldırır.
- debug alwaysdiplo – Diplomatları sonsuz hale getirir.
- debug alwaysreform – Reformlar arasındaki 1 aylık bekleme süresini ortadan kaldırır.
- debug influence – Her Büyük Gücün her ülke üzerindeki etkisini 100’de sabitler. Devre dışı bırakıldığında, tüm etki seviyeleri normale döner.
- debug invent (invention) – Seçtiğiniz buluşu anında alır.
- debug market – Fiyat değişiklikleri günlüğünü açar/kapatır.
- debug yesmen – Yapay Zeka, oyuncu veya diğer Yapay Zeka oyuncuları ile herhangi bir anlaşmayı kabul eder.
- election – Genel seçimleri başlatır.
- goods “XXX” – Oyuncuya XXX mal artı aynı miktarda para verir (Uyarı: Büyük miktarda mal ekonomik sorunlara yol açar.)
- leaderprestige –Belirtilen konumdaki birimlere bağlı liderlere prestij ekler.
- Leadership “XXX” – Oyuncuya XXX liderlik puanı verir.
- Money “XXX” – Oyuncuya XXX para verir.
- Plurality “XXX” – XXX Çoğulluk Düzeyini %1’den %100’e ayarlar.
- Prestige “XXX” – Oyuncuya XXX prestiji verir.
- reorg – Tüm birimler %100 organizasyona ve tam güce sahip olur.
- researchpoints(rpoints) [num] – Belirtilen miktarda araştırma puanı ekler.
- revolt [ province id] – Kontrol eden ülkenin tüm geçerli isyancılarını yükseltir (İki kez kullanın).
- teleportselectionto(teleport) [province id] – Seçili olan birimi konuma ışınlar.
- Event 1000 – Sosyalist hükümet
- Event 1001 – Komünist hükümet
- Event 1002 – Anarko-liberal hükümet
- Event 1003 – Faşist hükümet
- Event 3000 – Health Care Provence’ta yüzde 30 destek ekler.
- Event 3100 – Basın Hakları
- Event 3200 – Yeni siyasi parti
- Event 3300 – Provence’ta %20 Destek Lehine Emekli Maaşı
- Event 3400 – Provence’ta %30 Destek Lehine İşsizlik Sübvansiyonları
- Event 3401 – Sübvansiyonları uzatmak veya Sübvansiyonları iptal etmek
- Event 3402 – Düşük Sübvansiyonlar veya İyi Sübvansiyonlar
- Event 3600 – Güvenlik Düzenlemeleri
- Event 3700 – %40 Daha Düşük Çalışma Saati Reformu
- Event 3750 – Halk Toplantıları
- Event 3800 – %40 Ücret Reformu
- Event 3900 – %40 Sendikalar Reformu
- Event 4000 – Köleliği Kaldırma Hareketi Desteği
- Event 4200 – %10 Yeni Oylama Sistemi Reformu
- Event 12000 – Güvenlik Yönetmeliği
- Event 12010 – Güvenlik Yönetmeliği Reformu
- Event 60108 – Köleliği Uzatmak veya Köleliği Uzatmamak
- Event 14000 – Ticaret Politikası
- Event 14010 – Ekonomi
- Event 14020 – Din
- Event 14030 – Vatandaşlık
- Event 14040 – Savaş
- Event 14060 – Korumacılık vs Serbest Ticaret
- Event 14080 – Müdahalecilik
- Event 14090 – Devlet Kapitalizmi
- Event 14100 – Planlı ekonomi
- Event 14110 – Ateizm
- Event 14120 – Seküler
- Event 14130 – Çoğulculuk
- Event 14150 – İkamet
- Event 14160 – Sınırlı Vatandaşlık
- Event 14170 – Tam Vatandaşlık
- Event 14200 – Anti-Askeri
- Event 14210 – Pasifizm
- Event 22000 – Güvenilir Sistem
- Event 22010 – Ceza Kolonisi Kurmak
- Event 22020 – Ceza Reformu
- Event 22030 – Faul Cinayet
- Event 22040 – Zincir Çetesi
- Event 22050 – Aranıyor
- Event 22060 – Şartlı Tahliye Olmadan Yaşam
- Event 22070 – Borçlular Hapishanesi
- Event 22080 – İdam Cezası
- Event 60000 – Ülke Komünist Diktatörlüğe Dönüşüyor
- Event 60010 – Ülke Askeri Diktatörlüğe Dönüşüyor
- Event 60020 – Ülke Radikal Diktatörlüğe Dönüşüyor
- Event 60030 – Ülke Faşist Diktatörlüğe Dönüşüyor
- Event 60040 – Ülke Mutlak Monarşiye Dönüşüyor
- Event 60050 – Ülke Anayasal Cumhuriyet Oldu
- Event 60060 – Ülke Yarı Anayasal Monarşiye Dönüşüyor
- Event 60070 – Ülke Meşrutiyet Haline Geliyor
- Event 60080 – Ülke Askeri Diktatörlüğe Dönüşüyor
- Event 60090 – Ülke Radikal Diktatörlüğe Dönüşüyor
- Event 60100 – Ülke Komünist Diktatörlüğe Dönüşüyor
- Event 60110 – Ülke Faşist Diktatörlüğe Dönüşüyor
En İyi Sıra Tabanlı Strateji Oyunları
Strateji oyunlarının pek çok alt türünden biri olan sıra tabanlı oyunlar her geçen gün daha da popülerlik kazanıyor.
Victoria 2 hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Oyunlarda sık sık hile kullanır mısınız? Sizin favori Victoria 2 hileniz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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