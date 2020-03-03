Video Düzenlemeye Yeni Başlayanlar için En İyi Program: EaseUS Video Editor

En iyi video düzenleme programlarına baktığımızda genel olarak kullanımlarının zor olduğunu görüyoruz. Örneğin; Adobe Premier Pro, en iyi video düzenleme programlarının başında yer alıyor ancak programın tüm özelliklerini kullanabilmek için belli bir düzeyde bilgi birikimine sahip olmanız gerekiyor. Bu noktada hem kullanımı kolay hem de profesyonel işler ortaya çıkaran video düzenleme programları önem kazanıyor. EaseUS Video Editor da bunlardan biri. En iyi ücretsiz video düzenleme programları arasında gösterilen EaseUS Video Editor, video düzenlemeye yeni başlayanlar için oldukça ideal.

YouTuber olmaya karar verdiniz, video düzenleme işini kendiniz yapmak istiyorsunuz ancak video düzenleme programları zor mu geliyor? Video düzenlemeye yeni başlayanlar için harika bir video edit programından bahsedeceğim. Yeni başlayanlara yönelik deyince ve ücretsiz sürümünün de olduğunu söyleyince aklınıza belli başlı düzenlemelerin yapılabildiği basit bir video edit programı gelebilir ancak değil. EaseUS zaten kendini kanıtlamış bir yazılım şirketi. Video düzenleme programları da profesyonel düzeyde. Video kaydetmek için kullandığınız cihaz ne olursa olsun, istediğiniz kaynaktan videoyu aktarıp düzenlemeler yapabiliyorsunuz.

Basit Ancak Güçlü Video Düzenleme Programı: EaseUS Video Editor

Oyun videosu çekenler, Vloggerlar, öğretici video çekenler, kısa film yapanlar, sosyal medya kullanıcıları, sehayat videosu çekenler, kısacası düzenli olarak video çekip paylaşan herkes için uygun bir video düzenleme programı EaseUS Video Editor. Windows 7’den 10’a tüm sistemlerle uyumlu. Şimdi dilerseniz, programın arayüzüne bakalım, sonrasında ne gibi özellikler sunduğunu görelim.

Araç Çubukları ve Zaman Çizelgesi

Programı ilk kez çalıştırdığınızda temel düzenleme işlevlerinin nasıl kullanıldığını adım adım gösteren bir öğretici ile karşılaşıyorsunuz. Öğreticiyi geçtikten sonra ilk videonuzu düzenlemeye hazırsınız. Video düzenlemeye geçmeden önce, video düzenleme aşamasında sıkça kullanacağınız araç çubukları ve videonuzun olduğu zaman çizelgesinden bahsetmek istiyorum.

Araç çubukları, bazı düzenleme komutlarına doğrudan erişmenizi sağlıyor. Bunlar:

Undo (Geri Al): Medya dosyasında son yaptığınız düzenlemeyi iptal etmek için bu butonu, Redo (Yinele): Medya dosyasında son yaptığınız düzenlemeyi geri getirmek için bu butonu, Edit (Düzenle): Video oynatma hızı, döndürme, çevirme ve görsel efektlerle ses düzeyi, solma efekti gibi ses/müzik dahil video klip düzenlemesi için bu butonu, Split (Böl): Video/ses klipleri parçalarına bölmek için bu butonu, Delete (Sil): Video klipleri, filtreleri, katmanları, resimleri, metinleri ve müziği silmek için bu butonu, Crop (Kırp): Video ekran boyutunu kırpmak bu butonu, Mosaic (Mozaik): Videoya mozaik eklemek için bu butonu, Freeze Frame (Çerçeveyi Dondur): Çerçeveyi dondurmak ve süresini uzatmak için bu butonu, Set Duration (Süreyi Ayarla): Başlangıç ve bitiş zamanına efekt eklemek için bu butonu, Export (Dışa Aktar): Düzenlediğiniz ve oluşturduğunuz medya dosyasını dışa aktarmak için bu butonu, Zoom to fit the timeline (Zaman çizelgesine sığdırmak için yakınlaştır): Tüm içeriği zaman çizelgesi boyutuna sığdırmak için bu butonu, Zoom out (Uzaklaştır): Zaman çizelgesindeki içeriğin uzunluğunu azaltmak için bu butonu, Zoom in (Yakınlaştır): Zaman çizelgesindeki içeriğin uzunluğunu genişletmek için bu butonu kullanıyorsunuz. Voiceover (Seslendirme): Videoya özel bir ses eklemek için bu butonu kullanıyorsunuz. Görüntü önizlenirken kayıt ekleniyor. Speech-to-Text & Text-to-Speech (Konuşmadan Metne & Metinden Konuşmaya): Metnin doğal sese, sesin metne dönüştürülmesini sağlayabiliyorsunuz. Altyazılar otomatik olarak zaman çizelgesine ekleniyor.

Zaman çizelgesi, medya dosyalarını düzenlediğiniz yer.

Video Track: Sadece videoları düzenlemek içindir. Lock (Kilitle) butonuna tıklarsanız video düzenlenemez duruma gelir. Mute (Sessiz) butonuna tıklarsanız tüm video sessiz alır. Filter Track: Sadece filtreleri düzenlemek içindir. Lock (Kilitle) butonuna tıklarsanız zaman çizelgesindeki filtreler düzenlenemez. Overlay Track: Sadece katmanları düzenlemek içindir. Lock (Kilitle) butonuna tıklarsanız zaman çizelgesindeki katmanlar düzenlenemez. Image Track: Sadece görselleri düzenlemek içindir. Lock (Kilitle) butonuna tıklarsanız zaman çizelgesindeki görseller (resimler) düzenlenemez. Text Track: Metinleri (Yazıları) düzenlemek içindir. Lock (Kilitle) butonuna tıklarsanız zaman çizelgesindeki görseller (resimler) düzenlenemez. Audio Track: Sesleri düzenlemek içindir. Lock (Kilitle) butonuna tıklarsanız zaman çizelgesindeki sesler düzenlenemez. Sesi kapatmak için “Mute”e tıklayın.

Video Düzenleme

Araç çubukları ve zaman çizelgesine ilişkin detayları paylaştığımıza göre video düzenlemeye geçebiliriz. Akıllı telefonunuz, aksiyon kameranız veya diğer aygıtınızla kaydettiğiniz videoyu sürükle-bırak yöntemiyle veya sol üst köşeden Import butonuna tıklayarak içe aktardınız. (Videonun yanı sıra ses ve görüntüyü de bu şekilde aktarabilirsiniz)

Video Sırası Oluşturma: Medya Kitaplığından (Media Library) sürükle-bırak yaparak veya Medya’daki (Media) kliplere sağ tıklayıp Add to Project’i (Projeye Ekle) seçerek video klipleri zaman çizelgesine ekleyebilirsiniz. Birkaç videoyu zaman çizelgesine aktarıp birleştirme şansına da sahipsiniz. Basit fare hareketiyle (dosyaya sol tıklayıp basılı tutarak ileri veya geri hareket ettirme) sıralamayı ayarlayabilirsiniz.

Video Klipleri Zaman Çizelgesinden Silme: İstemediğiniz parçayı seçin ve silmek için araç çubuğundaki Sil butonuna tıklayın. Zaman çizelgesinde istenmeyen parçaya sağ tıklayıp Sil’i seçerek de aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Video Klipleri Bölme: Zaman çizelgesindeki dosyayı seçin, oynatma başlığını kesmek istediğiniz yere taşıyın ve araç çubuğunda Böl (Split) butonuna tıklayın. Dosyaya sağ tıklayıp ardından sağ tık menüsünden Split’i seçerek aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Video Klipleri Kırpma: Çift oku görene dek fareyi zaman çizelgesindeki videonun kenarının üzerine getirin. Sol fare butonuna basılı tutun ve fareyi sola/sağa hareket ettirerek istediğiniz/istemediğiniz parçayı kırpın. Kırpacağınız kısım videonun ortasındaysa önce bölmeniz gerekiyor.

Video Klipleri Hızlandırma/Döndürme/İyileştirme: Zaman çizelgesinde videoyu seçin, araç çubuğunda Edit (Düzenle) butonuna tıklayın. Oynatma hızı, videoyu döndürme, çevirme ve kontrast, doygunluk, parlaklık, ren tonunu ayarlayabileceğiniz bir pencere karşınıza çıkacaktır.

Video Klipleri Kesme: Zaman çizelgesinde klibi seçin, araç çubuğunda Kesme (Crop) butonuna tıklayarak videonun ekran boyutunu değiştirin. Klibe sağ tıklayıp sağ tık menüsünden Crop’u seçerek de aynı işlemi yapabilirsiniz. Videodaki öğelerin uzayıp kısalmaması için “En boy oranını koru” (“Keep aspect ratio”) seçili olduğundan emin olun.

Mozaik Ekleme: Video klibi seçin ve araç çubuğundan Mosaic butonuna tıklayın veya klibe sağ tıklayıp sağ tık menüsünden Mosaic’i seçebilirsiniz. Sonrasında, Add’e tıklayın. Sol pencerede ekran üzerinde sarı bir dikdörtgen görünecek. Sarı dikdörtgeni videoda dilediğiniz yere taşıyarak bulanıklık efekti verebilirsiniz. Mozaik boyutunu ayarlayabilir, sağ oynatıcı penceresinde gerçek zamanlı önizlemesini yapabilirsiniz. Yalnız bu efektin videonun başından sonuna kadar görüneceğini unutmayın.

Video Kliplere Yazı Ekleme: Kullanmak istediğiniz metin stilini seçip zaman çizelgesinde Text track bölümüne sürükleyin. Aynı işlemi Metin stiline sağ tıklayıp Add to Project’i seçerek de yapabilirsiniz. Metne çift tıklayarak gerekli düzenleme işlemlerini (yazı tipi, boyutu, tür, hizalama, renk gibi)

Video Kliplere Filtre Ekleme: Filtre stilini seçip zaman çizelgesine bırakarak veya Filtre stiline sağ tıklayıp Add to Project ile videonuza filtre ekleyebilirsiniz. Zaman çizelgesinde Filtre bölümüne çift tıklayarak düzenle menüsünü açabilirsiniz. Birçok filtre mevcut.

Video Kliplere Geçiş Ekleme: Kullanmak istediğiniz Geçiş stilini seçin diğer videoya geçecek videonun sonuna bırakın veya stile sağ tıklayıp +Add to Project’i seçin. Videonuza farklı geçiş efektleri eklemek isterseniz, Apply random transitions’ı seçin. Bu adımları tekrarlayarak videonun farklı bölümlerine geçiş efektleri ekleyebilirsiniz.

Video Kliplere Filigran/Logo Ekleme: Media’a gelip sol üst köşede Import’a tıklayarak görseli seçin, ardından sağ tıklayıp Add to Project’i seçerek görselin video klibe yerleştirilmesini sağlayın. Filigran/logo olarak kullanacağınız görseli doğrudan Image bölümüne bırakabilirsiniz. Çift tıklayarak gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

Orijinal Videonun Sesini Değiştirme: İlk olarak video track bölümünde Mute butonuna tıklayarak videonun sesini kaldırın. Medya Kitaplığında aktarılan ses dosyasını ses zaman çizelgesine sürükleyip bırakın. Ses dosyasını seçin ve çift tıklayarak ses düzenleme penceresini açın. Ses hızını ayarlama, ses seviyesini azaltma ve artırma, fade in/fade out efekti verme gibi düzenlemeler yapabilirsiniz.

Desteklenen Formatlar

Video kırpma, video bölme, video kesme, video döndürme, video bulanıklaştırma, video yakınlaştırma, video konuşmaları yazıya çevirme ve daha pek çok işlemin kolaylıkla yapılabildiği basit ancak güçlü video düzenleme programı EaseUS Video Editor tarafından desteklenen formatlar şöyle: