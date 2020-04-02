Video Konferans için En İyi 5 Zoom Alternatifi

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle çoğu şirket evden çalışma sistemine geçti. Zoom video konferans programı hem kişisel hem de profesyonel kullanım için yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla birlikte iletişim halinde kalmanın oldukça popüler bir yolu haline geldi.

Gün geçtikçe daha fazla kişinin kullandığı Zoom, geçtiğimiz günlerde güvenlik açığı ile gündeme gelmişti. Zoom’da yer alan güvenlik açıkları nedeniyle kullanıcılar, risk ile karşı karşıya kalıyor. Bu sebepten dolayı pek çok kullanıcının, Zoom'u kullanma konusunda bazı endişeleri bulunuyor.

Ekip arkadaşlarınız ile iletişim kurabilmenizi sağlayan pek çok video konferansı programı bulunuyor. Bu yazıda, video konferans için en iyi 5 Zoom alternatifini derledik.

1. Skype

Skype, ekip üyelerinin istediği zaman istediği yerden iletişim kurabilmesini mümkün hale getiriyor. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan Skype’ta sesli ve HD çözünürlüğünde görüntülü arama desteği bulunuyor.

Skype’ta “Meet Now” isimli video konferansı özelliği bulunuyor. Skype’ta yer alan “Meet Now” butonuna tıklayarak davet bağlantı adresini kopyalayabilir ve video konferansına katılmasını istediğiniz kişilere gönderebilirsiniz. Skype’ta hızlı ve pratik bir şekilde ekip üyeleriniz ile bir toplantı yapabilirsiniz. Davet ettiğiniz kişilerin bilgisayarında Skype yüklü olmasa bile web tarayıcısı üzerinden video konferansına katılabilirler. Skype üzerinden 50 kişiye kadar görüntülü görüşme yapabilirsiniz.

Skype, ekip çalışmaları için oldukça kullanışlı olan ekran paylaşımı özelliğine sahiptir. Skype, ekran paylaşımı özelliği sayesinde ekip üyeleriniz ile cihazınızın ekranını paylaşabilirsiniz. Bu özellik, bir proje üzerinde çalışırken oldukça kullanışlıdır. Skype’ta uçtan uca şifreleme özelliği de bulunuyor.

90’lardan beri hizmet vermeye devam eden Webex, 2007 yılında Cisco tarafından satın alındı. Cisco Webex, esas olarak bir iş uygulaması olarak bilinmesine ve hizmet veren şirketlere odaklanmasına rağmen cömert bir ücretsiz sürümü bulunuyor. Cisco Webex üzerinden 100 kişiye kadar HD çözünürlüğünde görüntülü görüşme yapabilirsiniz. Görüntülü görüşme esnasında herhangi bir süre kısıtlaması bulunmuyor. Cisco Webex, ekran paylaşımı özelliği de sunuyor.

Starleaf, büyük şirketlere odaklanan bir video konferans programıdır. Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeni ile Starleaf, temel video ve mesajlaşma ürününü ücretsiz olarak sunuyor. Starleaf’i kullanabilmek için tek ihtiyacınız olan bir e-posta adresi ve internet bağlantısıdır. PC, Mac, iOS ve Android platformlarında yer alan StarLeaf, nerede olursanız olun bağlantıda kalmanıza olanak tanır. Starleaf üzerinden 20 kişiye kadar görüntülü görüşme yapabilirsiniz. Starleaf’te her toplantı için 46 dakika süre kısıtlaması bulunuyor.

Jitsi Meet, muhtemelen daha önce duymadığınız bir video konferansı programıdır. Jitsi Meet’in web sitesinde yer alan “Go” butonuna tıklayarak hızlı ve pratik bir şekilde video konferansı başlatabilirsiniz. Açık kaynak kodlu bir platform olan Jitsi Meet üzerinden 75 kişiye kadar görüntülü görüşme yapabilirsiniz ancak en iyi deneyim için 35 kişiye kadar önerilir. Jitsi Meet üzerinden gerçekleştirdiğiniz video konferansı esnasında arka planı bulanıklaştırabilirsiniz ancak bu özellik şu an beta aşamasındadır. Jitsi Meet, Slack, Google Calendar ve Office 365 ile entegre olarak çalışır.

Whereby’ın ücretsiz sürümü, diğer video konferans programlarına kıyasla oldukça sınırlıdır. Whereby’ın ücretsiz sürümü üzerinden 4 kişiye kadar görüntülü görüşme yapabilirsiniz. Whereby’da ekran paylaşımı özelliği bulunuyor. Youtube entegrasyonuna sahip olan Whereby’da bazı eğlenceli emojiler de yer alıyor.