vivo Telefonu Veri Kaybı Olmadan Sıfırlama Nasıl Yapılır?

vivo, telefon sıfırlama işleminin kolayca yapılabilmesini sağlıyor. Genellikle karşılaşılan bir sorunu çözmek veya performansı artırmak için başvurulan bu yöntem, telefondaki tüm verileri silerek fabrika ayarlarına döndürüyor.

Bu nedenden dolayı sıfırlama sürecini başlatmadan önce veri kaybını önlemeye yönelik adımlar atmak oldukça önemlidir. Peki, vivo telefon veri kaybı olmadan nasıl sıfırlanır? Hazırladığımız rehberde pek çok kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

vivo Telefonu Veri Kaybı Olmadan Sıfırlama Yolları

vivo telefon yedekleme işlemi için başvurulabileceğiniz birden fazla yöntem bulunuyor. Kişileri, SMS'leri, web tarayıcısındaki yer imlerini ve notları otomatik olarak vivo Cloud'a yedekleyebilirsiniz fakat ücretsiz sürümde 5 GB bulut depolama sunulduğunu belirtelim.

Google Drive ise 15 GB depolama sunarak kullanıcıların daha fazla veriyi bulutta saklayabilmesine imkân tanıyor. Öte yandan fotoğrafları ve videoları yüklemek için kullanabileceğiniz Google Fotoğraflar hizmeti de bulunuyor.

İster bu hizmetleri kullanabilir isterseniz telefonun ayarlar menüsündeki Sistem kategorisine girebilir ve "Verileri Yedekle" seçeneğini seçebilirsiniz. Ardından Google sunucusuna tıklayıp ekrandaki talimatları uygulayabilirsiniz.

vivo Cloud ile Telefon Yedekleme Adımları

vivo Cloud uygulamasını yükleyin.

Uygulamayı açın ve hesap oluşturun.

Ayarlar sekmesini görüntüleyin.

"Hesaplar ve Senkronizasyon" bölümüne girin.

Yedeklemek istediğiniz verileri seçin.

Senkronize işlemini gerçekleştirin.

Telefondaki Dosyaları Google Drive'a Aktarma

Google Drive uygulamasını açın.

"Yeni" butonuna basın.

"Yükle" seçeneğini seçin.

Yedeklemek istediğiniz dosyaları seçin.

Google Fotoğraflar'da Fotoğraf ve Video Yedekleme Adımları

Google Fotoğraflar uygulamasını açın.

Sağ üst köşedeki profil simgesine basın.

"Yedekleme" bölümünü görüntüleyin.

"Bu cihazdaki fotoğraf ve videoları otomatik olarak yedekle" seçeneğini etkinleştirin.

"Yedekleme hesabı" kısmındaki bilginin doğru olduğundan emin olun.

WhatsApp Sohbetleri Yedekleme Adımları

WhatsApp uygulamasını açın.

Üç nokta simgesine basın.

Ayarlar menüsüne girin.

"Sohbetler" bölümünü görüntüleyin.

"Sohbet yedeği" kategorisini açın.

"Yedekle" seçeneğini seçin.

vivo Telefon Sıfırlama Adımları

Telefonun ayarlar menüsünü açın.

Sistem kategorisine girin.

Sıfırlama seçeneğini seçin.

"Tüm verileri sil" seçeneğine basın.

Sıfırlama işlemini onaylamak için kilit ekran şifresini girmeniz gerekebilir.

vivo Telefonda Yedeklenen Verileri Geri Yükleme

vivo telefonun kurulumunu gerçekleştirirken yedekleme yaparken seçtiğiniz hesabı kullanın. Bu süreçte verileri geri yüklemeniz istenecektir. Bununla beraber SMS, arama geçmişi, kişiler ve diğer veriler cihazınıza yüklenecektir.

Fotoğrafları ve videoları Google Fotoğraflar'a yedeklediyseniz hızlıca bu dosyalara ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece uygulamaya girmek ve Google hesabınıza giriş yapmak. Bunu yaptığınızda görseller ve videolar sıralanacaktır.

Yedeklenen WhatsApp sohbetlerini tekrar yüklemek de oldukça basit. İlk olarak WhatsApp'ı indirip yükleyin ve ardından kurulumu gerçekleştirin. Uygulamaya girin ve ardından yedeklenen mesajları geri yükleme seçeneğine dokunun.