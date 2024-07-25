vivo V21 Özellikleri Neler? 2024'te Satın Alınır mı?

44 megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan vivo V21, özellikleri ve fiyatı nedeniyle piyasaya sürüldüğü dönemde dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı. Peki, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen akıllı telefon neler sunuyor?

Şık bir görünüme sahip olan vivo V21 modeli 2021 yılının nisan ayında tanıtıldı. Peki, 90Hz yenileme hızı sunan vivo V21 2024'te alınır mı? Bu rehberde söz konusu telefona dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

vivo V21 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,44 inç

: 6,44 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 409 PPI

: Yaklaşık 409 PPI Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 800U

: MediaTek Dimensity 800U RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 64 MP geniş açılı + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP makro

: 64 MP geniş açılı + 8 MP ultra geniş açılı + 2 MP makro Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS Ön Kamera : 44 MP

: 44 MP Batarya Kapasitesi : 4.000 mAh

: 4.000 mAh Hızlı Şar j: 33W

j: 33W Kalınlık : 7,3 mm

: 7,3 mm Ağırlık: 176 gram

vivo V21 Fiyatı

vivo V21 modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 9 bin TL civarında fiyata satılıyor. 2. el vivo V21 ise 4 bin 700 TL ila 6 bin TL civarında fiyata bulunabiliyor.

vivo V21 2024'te Satın Alınır mı?

2021 yılında satışa sunulan vivo V21 yerine 2023 ya da 2024 yılında piyasaya sürülen bir akıllı telefon satın almak daha mantıklıdır. Böylelikle hem donanım hem de yazılım açısından güncel olan telefon ile uzun süreli kullanım elde edebilirsiniz.

2024 yılında piyasaya sürülen ve en iyi vivo telefonlar arasında yer alan vivo V30 modelini satın alabilirsiniz. Uygun fiyatlı vivo telefon arıyorsanız 6000 mAh batarya kapasitesi ve 44W hızlı şarj teknolojisiyle öne çıkan vivo Y28 modelini tercih edebilirsiniz.

Satın alınabilecek telefonlar arasında 13 bin 800 TL civarında fiyata satılan Redmi Note 13 Pro, 13 bin 460 TL civarında fiyata sahip olan Samsung Galaxy A35 5G, 15 bin TL civarında fiyata satılan POCO M6 Pro ve daha pek çok model bulunuyor.

vivo V21 modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu akıllı telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.