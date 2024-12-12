44W Hızlı Şarj ve 120Hz Ekran: vivo V29 Lite 5G Özellikleri ve Fiyatı

120Hz yenileme hızı ve 44W hızlı şarj desteğine sahip olan vivo V29 Lite 5G özellikleri, fiyatı ve tasarımıyla öne çıkıyor. Telefon "siyah elmas ışıltısı" ve "altın ışıltısı" isimli renk seçenekleri ile etkileyici görünüyor.

Bu rehberde vivo V29 Lite 5G'nin ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte 2023 yılında satışa sunularak en iyi vivo telefonlar arasında yerini alan V29 Lite 5G'ye dair detaylar!

vivo V29 Lite 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

1080 x 2400 piksel Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 388 PPI

Yaklaşık 388 PPI Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 695

Snapdragon 695 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 64 MP geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik kamerası

64 MP geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik kamerası Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS

1080p 30 FPS Ön Kamera: 16 MP geniş açılı kamera

16 MP geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30/60 FPS

1080p 30/60 FPS Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 44W

44W Kalınlık: 7,89 mm

7,89 mm Ağırlık: 177 gram

Gücünü Snapdragon 695 işlemcisinden alan telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farkı RAM seçeneği sunuyor ancak Türkiye yalnızca 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü satılıyor.

Telefonun arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip derinlik kamerası bulunuyor.

Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.5 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera mevcut. Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlükte video kaydı yapabiliyor. 177 gram ağırlığındaki telefon 164,24 x 74,79 x 7,89 mm boyutlarında. Peki, vivo V29 Lite 5G ne kadar fiyata satılıyor?

vivo V29 Lite 5G Fiyatı

vivo V29 Lite 5G modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 18 bin 99 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

vivo V29 Lite 5G'nin ücreti ve donanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.