Vivo Y19S Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

Vivo’nun Y serisinde yer alan ve 2024 yılının ikinci çeyreğinde yurtdışında satışa çıkan akıllı telefon modeli Vivo Y19S’in özelliklerini sizin için sıraladık. Fiyat/performans açısından oldukça başarılı bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. Peki, bu telefon bize ne gibi özellikler sunuyor? İçeriğin devamında Vivo Y19S’in kullanıcı dostu özellikleri ve satış fiyatına ilişkin detayları bulabilirsiniz.

Vivo Y19S Özellikleri

6.68 inç IPS LCD ekranda 720 x 1608 px HD+ çözünürlük sunuyor.

Piksel yoğunluğu 264 PPI olan cihazın ekran yenileme hızı 90 Hz olarak belirtiliyor.

Ekstra ekran özellikleri arasında ıslak parmak algılama, multi touch, çerçevesiz tasarım, ekran içi ön kamera, DC dimming ve DCI-P3 renk uzayı bulunuyor.

Batarya kapasitesi 5500 mAh olan cihaz 8 saat kesintisiz oyun deneyimi vadediyor.

19.5 saat video oynatma imkânı sunan batarya 15 W’luk hızlı şarj desteğine sahip.

İkili arka kamera setinde yer alan ana kameranın çözünürlüğü 50 MP.

İkincil arka kamera ise derinlik algısı için kullanılıyor. Çözünürlüğü 2 MP.

Ön kamera 1080p full HD video kayıt imkânı sunan 5 MP’lik bir kamera.

Portre, panoramik çekim, PDAF, otomatik odaklama ve QR kod okuyucu arka kamera setinin öne çıkan özellikleri arasında sıralanıyor.

Ön kamerada da sanal flaş ve portre modu özellikleri bulunuyor.

2G, 3G, 4G ve 4.5G bağlantı desteği sunan telefonda 5G desteği mevcut değil.

Android 14 işletim sistemi ila geliyor.

Radyo ve stereo çift hoparlör bulunuyor.

Suya ve toza dayanıklılık anlamında IP64 sertifikasına sahip.

Ek olarak pusula, ortam ışığı ve yakınlık sensörleri, ivme ölçer gibi sensörlere ev sahipliği yapıyor.

Cihazın yan tarafında parmak izi okuyucu mevcut.

Arka kapakta LED’li bildirim ışığı desteği bulunuyor.

Askeri standartlarda sağlamlık sunan modelde 6 GB’lık sanal RAM artırma ve yüz tanımlama özellikleri yer alıyor.

Kablosuz ağ bağlantısı için Wi-Fi 5’i destekliyor.

Siyah, mavi ve gümüş renk seçenekleri ile satışa sunuluyor.

Cihazın işlemcisi Unisoc T612 olarak belirtiliyor.

8 çekirdekli CPU’nu yanında grafik işlemci olarak Mali-G57 kullanılıyor.

4 + 4 veya 8 x 8 GB LPDDR4X RAM kapasitesinin yanında 128 GB’lık dahili depolama imkânı sunuyor. Ayrıca 256 GB dahili hafızalı alternatifleri de mevcut.

Ek olarak 1 TB’a kadar hafıza kartı desteği sunuyor.

Boyutları 165.75 x 76.1 x 8.1 mm olarak belirtilen telefonun ağırlığı 198 gram.

Arttırılabilir RAM özellikleri sayesinde yüksek performans sunan cihazda aynı anda 25 farklı uygulamayı çalıştırma imkânınız var.

Ayrıca 4.000’i aşkın müzik dosyası, 26.000’in üzerinde HD kalitesinde fotoğraf ya da 64 farklı büyük boyutlu oyunu depolayabilen bir cihaz.

Vivo Y19S Fiyatı

Türkiye’de ilk olarak 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama özellikleri ile satışa sunulan Vivo Y19S’in daha gelişmiş bir versiyonu Türkiye’de satışa çıktı. 256 GB dahili hafıza ve 8 GB RAM’e ev sahipliği yapan bu versiyonun satış fiyatı 11.999 TL olarak belirlendi.

4 GB RAM’in yer aldığı versiyonun satış fiyatı ise 7.999 TL olarak karşımıza çıkıyor. Sahip olduğu dayanıklılık sertifikaları, özelleştirilebilir depolama seçenekleri ve diğer özellikleri ile tam bir fiyat/performans ürünü olarak değerlendiiliyor.