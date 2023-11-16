vivo Y22s Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde vivo Y22s özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte vivo marka akıllı telefona dair merak edilen detaylar!
Çok şık bir görünüme sahip olan vivo Y22s özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor. Peki, vivo tarafından 2022 yılının ağustos ayında tanıtılan akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri bulunuyor? Bu rehberde söz konusu telefona dair merak edilen soruları cevaplayacağız.
vivo Y22s Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,55 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1612 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 270 PPI
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 6 nm
- GPU: Adreno 610
- RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 8 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Bluetooth: 5.0
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Kablolu Şarj: 18W
- Kalınlık: 8,4 mm
- Ağırlık: 192 gram
Android 12 tabanlı Funtouch 12 ile beraber gelen telefonda Qualcomm Snapdragon 680 işlemcisi ve Adreno 610 GPU bulunuyor. 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunan telefonda 128 GB dahili depolama alanı mevcut.
Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor. Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor.
6,55 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon modeli Y22s, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük ve yaklaşık 270 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 192 gram ağırlığındaki telefon 164,3 x 76,1 x 8,4 mm boyutlarında.
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Bu rehberde vivo Y22s ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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