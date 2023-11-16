Çok şık bir görünüme sahip olan vivo Y22s özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor. Peki, vivo tarafından 2022 yılının ağustos ayında tanıtılan akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri bulunuyor? Bu rehberde söz konusu telefona dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

vivo Y22s Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,55 inç

: 6,55 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1612 piksel

: 720 x 1612 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 270 PPI

: Yaklaşık 270 PPI İşlemci : Qualcomm Snapdragon 680

: Qualcomm Snapdragon 680 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 6 nm

: 6 nm GPU : Adreno 610

: Adreno 610 RAM : 4 GB / 6 GB / 8 GB

: 4 GB / 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : 50 MP + 2 MP

: 50 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.0

: 5.0 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 18W

: 18W Kalınlık : 8,4 mm

: 8,4 mm Ağırlık: 192 gram

Android 12 tabanlı Funtouch 12 ile beraber gelen telefonda Qualcomm Snapdragon 680 işlemcisi ve Adreno 610 GPU bulunuyor. 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunan telefonda 128 GB dahili depolama alanı mevcut.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor. Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor.

6,55 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon modeli Y22s, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük ve yaklaşık 270 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 192 gram ağırlığındaki telefon 164,3 x 76,1 x 8,4 mm boyutlarında.

vivo Y22s Fiyatı

"Yıldızlı Mavi" ve "Yaz Esintisi" olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan vivo Y22s isimli akıllı telefon modelinin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan sürümü 7 bin 80 TL civarında fiyata satılıyor.

Bu rehberde vivo Y22s ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.