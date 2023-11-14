vivo Y33s Özellikleri Neler? 2023'te Satın Alınır mı?

vivo Y33s özellikleri, 2023 yılında yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, vivo tarafından geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan akıllı telefon neler sunuyor? Bu rehberde telefona dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

vivo Y33s Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu : 6,58 inç

: 6,58 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2408 piksel

: 1080 x 2408 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 401 PPI

: Yaklaşık 401 PPI İşlemci : MediaTek Helio G80

: MediaTek Helio G80 İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek

Çekirdekleri: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 12 nm

: 12 nm RAM : 4 GB / 8 GB

: 4 GB / 8 GB Depolama : 64 GB / 128 GB

: 64 GB / 128 GB Arka Kamera : 50 MP + 2 MP + 2 MP

: 50 MP + 2 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 18W

vivo marka akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor.

vivo Y33s fiyatı Ne Kadar?

"Ayna siyahı" ve "gün ortası rüyası" olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan vivo Y33s modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 299 TL fiyata satılıyor.

vivo Y33s 2023'te Satın Alınır mı?

Uzun süreli kullanım için 2021 yılında çıkan vivo Y33s modeli yerine daha güncel bir akıllı telefon almak daha mantıklıdır. Örneğin 2023 yılında çıkan vivo Y36 satın alınabilir.

44W kablolu hızlı şarj teknolojisi ve 90Hz ekran yenileme hızı dahil olmak üzere çeşitli özellikler sunan Y36 modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 399 TL'ye satılıyor.

Tercih edilebilecek telefonlar arasında 7 bin 694 TL civarında fiyata satılan Samsung Galaxy A24, 7 bin TL civarında fiyat etiketine sahip Xiaomi Redmi 12, 9 bin 699 TL fiyata satılan Samsung Galaxy M34 5G, 8 bin 55 TL civarında fiyata sahip vivo Y35 ve daha birçok model mevcut.

Bu rehberde vivo Y33s 2023'te satın alınır mı sorusu dahil olmak üzere bazı soruları cevapladık. Rehberde yer alan telefonların fiyatları zaman içerisinde azalabilir veya artabilir. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.