vivo Y28 Özellikleri ve Fiyatı

vivo’dan orta segment özelliklerle donatılmış uygun fiyatlı akıllı telefon seçenekleri gelmeye devam ediyor. vivo Y28 5G, markanın satışa sunduğu son model akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Peki vivo Y28 5G özellikleri ve fiyatı ile kullanıcılara neler sunuyor?

Güçlü yonga seti, gelişmiş ekran özellikleri ve genişletilebilir hafıza olanakları ile dikkat çeken telefon 50 MP arka kamera çözünürlüğü sunuyor. Bu yazımızda vivo Y28 5G modelinin özelliklerini ve fiyatını A’dan Z’ye inceliyoruz. İşte, detaylar!

vivo Y28 5G Özellikleri

6,56 inç IPS LCD ekranda HD+ çözünürlük sunuyor.

Ekran yenileme hızı 90 Hz olan telefonda damla çentik detayı mevcut.

İşlemci olarak MediaTek Dimensity 6020 yonga setinden güç alıyor.

RAM seçenekleri 4 – 6 – 8 GB olarak sıralanan telefonda 128 GB dahili hafıza bulunuyor.

Batarya kapasitesi 5.000 mAh olup, cihazda 15 W hızlı şarj desteği sunuluyor.

USB Type-C girişinden kolayca şarj edileb telefon Android 13 tabanlı PunTouch OS 13 işletim sistemi ile çalışıyor.

Arka tarafta 50 + 2 MP’lik ikili kamera sistemi bulunurken ön yüzeyde 8 MP’lik ön kamera bizi karşılıyor.

3.5 mm kulaklık girişi ile birlikte Bluetooth 5.1 ve 5G bağlntı destekleri sunuyor.

Ağırlığı 186 gram olan cihazın kalınlığı 8.09 mm olarak belirtiliyor.

Toza ve suya karşı dayanıklılık düzeyi IP54 sertifikası ile derecelendiriliyor.

Bu kapsamda yüksek basınçta suda kalmaya dayanıklı olmayan cihaz su sıçramalarına karşı direnç gösteriyor.

Çift SIM desteği ve fiziksel parmak izi tarayıcı cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor.

İki farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor. Bu renkler ise kristal mor ve glitter aqua olarak isimlendiriliyor.

vivo Y28 5G Fiyatı

İlk olarak Hindistan pazarında satışa sunulması planan vivo Y28 5G modeli için başlangıç fiyatının 168 dolar olacağı belirtiliyor. Bu rakam tercih edilen hafıza özelliklerine bağlı olarak 205 dolara yükselebiliyor.

TL olarak 5.400 – 6.600 TL aralığına denk gelen bu rakamlara tabi ki vergiler dahil değil. Türkiye’de satışa çıkması durumunda eklenecek vergilerle birlikte cihazın ülkemizdeki satış fiyatının 11.000 TL’den başlaması muhtemel gibi gözüküyor.

Siz bu akıllı telefonu nasıl buldunuz? Türkiye’de satışa çıksa almayı düşünür müsünüz? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!