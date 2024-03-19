Android 15 güncellemesi alacak vivo telefonlar uzun bir süredir merak içerisinde bekleniyor, çünkü yeni yazılım güncellemesi ile birlikte cihazlar gelişmiş yeteneklerle donatılacak. Bu da kullanıcıların kullanım deneyimlerini üst seviyeye taşınmasına olanak sağlayacak.

Bu rehberde ise Android 15 güncellemesinin hangi vivo telefon modellerine gelecek sorusu dahil olmak üzere diğer önemli soruları cevapladık.

Android 15 Güncellemesi Alacak Vivo Telefonlar

Şu anda, Android 15 güncellemesi alacağı resmi olarak teyit edilen Vivo telefonlar şunlardır:

iQOO 11

Güncelleme alabilme ihtimali yüksek olan Vivo telefonlar ise:

X80 Pro

X80

X70 Pro+

X70 Pro

X70

V27 Pro

V27

V25 Pro

V25

Y77 Pro

Y77

Y75 Pro

Y75

Android 15’te Beklenen Yenilikler nelerdir?

Android 15, Google tarafından geliştirilen en son Android işletim sistemidir. Henüz resmi olarak yayınlanmamasına rağmen, Android 15'te beklenen bazı yenilikler şunlardır:

Uygulama Uyumluluğu: Geliştiricilerin uygulamalarını yeni işletim sistemine uyumlu hale getirmelerini kolaylaştıracak.

Geliştiricilerin uygulamalarını yeni işletim sistemine uyumlu hale getirmelerini kolaylaştıracak. Fotoğraf Paylaşımı: Fotoğraf paylaşımını daha kolay ve hızlı hale getirecek yeni bir API içerecek.

Fotoğraf paylaşımını daha kolay ve hızlı hale getirecek yeni bir API içerecek. Gizlilik ve Güvenlik: Fotoğraflara ve videolara erişim için yeni izinler ve uygulamaların arka planda konum bilgisine erişimini kısıtlama gibi gelişmiş gizlilik ve güvenlik özellikleri sunacak.

Fotoğraflara ve videolara erişim için yeni izinler ve uygulamaların arka planda konum bilgisine erişimini kısıtlama gibi gelişmiş gizlilik ve güvenlik özellikleri sunacak. Bildirim Merkezi: Bildirim merkezi yenilenebilir ve daha özelleştirilebilir hale gelebilir.

Bildirim merkezi yenilenebilir ve daha özelleştirilebilir hale gelebilir. Katlanabilir Cihazlar: Katlanabilir cihazlar için optimize edilmiş yeni özellikler sunacak.

Katlanabilir cihazlar için optimize edilmiş yeni özellikler sunacak. Performans ve Pil Ömrü: Genel performansı ve pil ömrünü optimize etmeye yönelik geliştirmeler içerecek.

Android 15 Çıkış Tarihi

16 Şubat 2024’te Android 15’in ilk geliştirici ön izlemesi yayınlandı. Bu sürüm, geliştiricilerin yeni işletim sistemini test etmelerine ve uygulamalarını uyumlu hale getirmelerine olanak tanır.

Nisan 2024’te Android 15’in ilk beta sürümünün yayınlanması bekleniyor. Bu sürüm, daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından test edilebilecek ve hataların giderilmesine yardımcı olacak.

Android 15’in sonbahar 2024‘te, eylül veya ekim aylarında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu sürüm, tüm Android cihazlara kademeli olarak sunulacak.

Ayrıca, Android 15'in vivo telefonlar için resmi bir çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak vivo'nun bu güncellemeyi kendi telefonlarına uyarlaması ve yayınlaması zaman alacak.

Vivo Telefon Güncelleme Kontrolu Nasıl Yapılır?

Ayarlar uygulamasına gidin.

"Sistem" veya "Yazılım güncelleme" gibi bir seçeneğe dokunun (Telefonunuzun modeline göre değişebilir).

"Güncellemeleri kontrol et" veya benzeri bir seçeneğe dokunun.

Telefonunuzda kullanılabilir bir güncelleme varsa, indirme ve yükleme işlemini başlatabilirsiniz.

Güncellemeyi yüklemeden önce telefonunuzun yedeğini almayı unutmayın.

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