Vodafone RedBox Tarifeleri ve Fiyatları - 2022

Vodafone Redbox tarifeleri ve fiyatları, internet servis sağlayıcısını değiştirmeyi düşünen ya da internet bağlatmak isteyen kişiler tarafından en fazla merak edilen konuların başında geliyor. Bu yazıda çoğu kişi tarafından merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Bilgiye erişimi konusunda oldukça büyük bir kolaylık sağlayan internet, günümüzde hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline geldi. Öyle ki çok fazla sayıda internet kullanıcısı, sabah uyanır uyanmaz ve gece yatmadan hemen önce akıllı telefonlarına göz atıyor.

İnternet bağlantısı sunan çok sayıda internet servis sağlayıcısı bulunuyor. Türk Telekom, Turkcell, TurkNet gibi şirketlerin yanı sıra Vodafone da Redbox ile internet sunuyor. Redbox olarak isimlendirilen hizmette çeşitli tarifeler yer alıyor. Peki, bu tarifeler neler sunuyor ve ücretleri ne kadar?

Hazırladığımız yazıda Vodafone'un popüler hizmeti Redbox'ta yer alan paketlerin neler sunduğunu ve ne kadar fiyata sahip olduğunu detaylı bir şekilde açıkladık. Rehberimize göz atabilir ve internet bağlantısı sunan paketler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Vodafone Redbox Tarifeleri ve Fiyatları Listesi

Redbox 100 : İlk 12 ay 139,90 TL

: İlk 12 ay 139,90 TL Redbox 200 : İlk 12 ay 199,90 TL

: İlk 12 ay 199,90 TL Redbox 300: İlk 12 ay 249,90 TL

Yukarıda Redbox tarafından sunulan üç farklı tarife bulunuyor. Listede yer alan tarifelerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Redbox 100

Çok büyük bir popülerliğe sahip olan Vodafone'un Redbox hizmetinde çeşitli paketler bulunuyor. Bu tarifelerden ilki Redbox 100'dür. Bu tarife, Vodafone tarafından sunulan Redbox paketleri arasında uygun fiyatlı yapısıyla dikkat çekiyor.

Redbox 100, isminden de anlaşılabileceği üzere 100 GB kota sunuyor. 4,5G mobil internet altyapısına sahip olan tarife bu sayede 4,5G şebekesinin uygun olduğu her yerde kullanılabiliyor. Bu, özellikle seyahat edildiğinde oldukça kullanışlıdır.

Vodafone tarafından sunulan tarife 12 ay boyunca aylık 139,90 TL fiyat etiketine sahip. İlk 12 ayın ardından ise aylık 159,90 TL ödenmesi gerekiyor. 24 aylık taahhüt olan tarifede ücretsiz kurulum mevcut.

Redbox 200

Taşınabilir ev interneti olarak nitelendirilen Redbox hizmetinde sunulan bir diğer tarife ise Redbox 200'dür. Bu tarifede 200 GB kota bulunuyor. Dolayısıyla söz konusu tarife, 100 GB kota yeterli gelmeyen kullanıcılara hitap ediyor.

Redbox 200 tıpkı Redbox 100 gibi 4,5G mobil internet altyapısını kullanıyor. Bu sayede 4,5G şebekesinin uygun olduğu yerlerde tarifeyi kullanmaya devam edebilir ve böylece internetsiz kalmamış olursunuz. Dolayısıyla bu paket, sürekli olarak seyahat eden ve bu süre zarfında internet bağlantısının devam etmesini isteyen kişiler için biçilmiş bir kaftandır.

Söz konusu tarifede 24 aylık taahhüt mevcut. Bu tarifeye abone olduğunuz takdirde ilk 12 ay boyunca aylık 199,90 TL ücret ödemeniz gerekiyor. İlk 12 ayın hemen ardından ise 219,90 TL ücret ödemelisiniz.

Redbox 300

Vodafone tarafından sunulan Redbox paketlerinin üçüncü ise Redbox 300'dür. Bu paket, adından da anlaşılabileceği üzere abonelerine 300 GB kota sunuyor. Eğer ilk iki paketin sunduğu kotaların düşük olduğunu düşünüyorsanız, 300 GB kota sunan Redbox 300 paketine göz atabilirsiniz.

4,5G şebekesinin uygun olduğu bütün yerlerde kullanabileceğiniz Redbox 300 tıpkı diğer Redbox paketleri gibi 4,5G mobil internet altyapısını kullanıyor. Böylece yolculuk yaparken sosyal medya hesaplarına göz atmak ve internette gezinmek gibi aktiviteleri gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz.

24 aylık taahhüttün yer aldığı tarife ilk 12 ay boyunca aylık 249,90 TL fiyat etiketine sahip. Yani bu tarifeye abone olmanız hâlinde ilk yıl boyunca her ay söz konusu tutarı ödemeniz gerekiyor. İlk 12 aydan sonra aylık ödeme tutarı 269,90 TL'ye çıkıyor.

Redbox Nedir?

Redbox, Vodafone şirketinin 4,5G mobil internet altyapısını kullanan bir hizmettir. Özel tasarıma sahip modem, 4,5G teknolojisini ev internetine çeviriyor. Böylelikle internet altyapısının olmadığı veya fiber internet hizmetinin yer almadığı yerlerde yüksek hızlı internetten faydalanılabiliyor.

Vodafone'un popüler hizmeti Redbox sayesinde port, altyapı ve fiber bağlantısını bekleme derdine gerek kalmıyor. Ayrıca söz konusu hizmeti ister evinizin bahçesinde isterseniz tatilde kullanabilirsiniz.

Bu yazıda Vodafone'un Redbox hizmetinde yer alan paketlerin neler sunduğuna ve ne kadar fiyat etiketine sahip olduğunu açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca 2022 yılında taahhütsüz internet paketleri ve fiyatları yazımıza da göz atabilirsiniz.