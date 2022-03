Vodafone Yanımda uygulaması (Android), Vodafone'un bireysel abonelerine sunduğu online işlemler uygulaması.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Vodafone Yanımda uygulaması, Vodafone’un bireysel müşterilerine sunduğu resmi uygulaması olup hattınıza ilişkin birçok işlemi kolaylıkla yapmanıza izin veriyor. Faturalarınızı sorgulayıp ödemekten lira yüklemeye, tarifenizi değiştirmekten paket satın almaya kadar tüm işlemleri yerinizden kalkmadan yapabiliyorsunuz.

Uygulama sayesinde kullanıcılar fatura ödeme işlemini yapabildikleri gibi tarife değişikliği ve kullanım detaylarına kadar erişebilecekler. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan uygulama da kullanıcılar geçmiş faturalarını da görebilecek, ödemeler ile ilgili detayları bulabilecekler.

Vodafone Yanımda Uygulaması İndir Android

Android cihazlarınıza yükleyip Vodafone Yanımda şifrenizle (S yazıp 7000’e kısa mesaj gönderdiğinizde ücretsiz olarak şifreniz geliyor) giriş yaparak kullanabileceğiniz Vodafone Yanımda (Vodafone Self Servis) diğer operatörlerin online işlemler uygulaması gibi her yaştan kişinin kullanabileceği basitlikte hazırlanmış arayüzle geliyor. Güncel fatura bilgisi alma, paket sorgulama (kalan konuşma, sms, internet), tarife öğrenme, paketleri inceleyip satın alma, fatura ödeme, geçmiş faturalara ulaşma, Vodafone servislerine göz atma, destek alma gibi ihtiyacınız olacak her şey tek dokunuş uzaklığınızda.

Müşteri hizmetlerini arayıp veya Vodafone Cep Merkezi’ne gidip süre kaybetmek yerine telefon ve tabletinize Vodafone Yanımda uygulamasını indirerek işlemleri çok daha hızlı, kolay, stressiz şekilde yapabilirsiniz.

Hattınızla ilgili işlemleri telefonunuzla yapmak çok kolay!

Markaların size özel avantajlarından yararlanmak çok kolay!

Her hafta çarkı çevirerek sürpriz hediyeler kazanabilirsiniz.

TL yükleme ve fatura ödeme işlemlerinizi istediğiniz her an güvenle ve kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Faturalarınızı görüntüleyebilir ve güvenli olarak ödeme yapabilirsiniz.

Vodafone Yanımda Android uygulaması ile tarifenizdeki ve paketlerinizdeki kalan kullanımları, güncel faturanıza dair detayları öğrenebilir, faturanızı ödeyebilir, faturasız hat kullanıyorsanız Cep Lira yükleyebilirsiniz. İhtiyaç duymanız halinde ek paket satın alma ve hatta tarife değişikliği yapma şansına sahipsiniz. 81 ilde ücretsiz, İstanbul'a özel belirli ilçelerde 3 saatte ücretsiz hızlı teslimat seçeneğiyle Online Mağaza bölümünden tarifenize ek ödeme ile yeni telefon alabilirsiniz. Fırsatlar Dünyasında Yeme-İçme, Giyim, Seyahat gibi kampanyalardan faydalanabilirsiniz. Unutmadan, farklı büyüklükte widget'lar ile kalan kullanım ve bakiyenizi uygulamaya açmadan ana ekranınızdan görüntüleyebilirsiniz.

Çift hat mı kullanıyorsunuz? Vodafone Yanımda uygulamasına birkaç hat ilee giriş yapabilirsiniz. Uygulamanın içerisindeki Numaralarım menüsü altından yeni numara ekleyebilirsiniz. Uygulamaya tanımlamış olduğunuz farklı GSM numarası ile giriş yapabilirsiniz. Yine aynı menüden istediğiniz zaman numaranızı çıkarıp başka bir numara ekleyebilirsiniz.