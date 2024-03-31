Volkswagen ID Buzz GTX Versiyonu Özellikleri

Alman otomotiv devlerinden Volkswagen yeni elektrikli minivan modeli ile gündemde! ID GTX serisine katılan yeni minivan çift batarya ve aks aralığı ile adından söz ettiriyor. Çok kişilik kullanıma uygun olarak tasarlanan araç otomobil severlerin ilgisini çekmeyi başardı.

ID Buzz GTX adlı modelin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi ise merak konusu oldu. Bu yazımızda Volkswagen’in yeni performans aracını yakından tanıyoruz. İşte ID Buzz GTX hakkında bilmeniz gerekenler!

Volkswagen ID Buzz GTX Özellikleri

Toplam 335 beygir güç ile çalışan araçta güç dağılımı arka tekerlerde 282, ön tekerlerde 108 beygir şeklinde yapılmış. AWD sürüş sistemi ile desteklenen araç iki farklı aks aralığı seçeneği sunuyor. Bunlardan ilki standart aralık olarak geçiyor. Diğeri ise uzatılmış aks aralığı ile geliyor.

Aracın standart modelinde 79 kWh gücünde batarya bizi karşılıyor. Daha uzun olan modelde ise batarya kapasitesi 86 kWh’a yükseliyor. Hem standart hem de uzun versiyonda kullanılan motorlar birbiri ile aynı. Performans minivanı olarak tanıtılan araç için mikrobüs, minibüs gibi farklı tabirler de kullanılıyor.

Aracın maksimum hız seviyesi yazılım desteği ile 160 km/sa’e sabitlenmiş. Çekme kapasitesi ise standart modelde 1.800 kg, uzun dingilli modelde 1.600 kg olarak belirtiliyor. Aracın sıfırdan 100 km/sa hıza ulaşma süresi 6.5 saniye.

Yine standart modele baktığımızda 185 kW şarj desteği olduğunu görüyoruz. DC şarj ile dolum yapıldığında %10’dan %80 doluluk oranına ulaşması 25 dakika sürüyor. Aks aralığı kısa olan araç 5 ya da 6 koltuklu olarak geliyor.

Uzun dingilli modelde ise toplam 7 adet koltuk bulunuyor. Dış tasarımda ise iki parçalı gövde tasarımı dikkat çekiyor. 19 ve 21 inç büyüklüğünde iki farklı jant seçeneği sunuluyor. Tamponun ön kısmında petek formundaki ızgaralar dikkat çekiyor.

Volkswagen ID Buzz GTX Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Volkswagen’in yeni elektrikli minivanı için kesin bir satış fiyatı belirtilmedi. Bazı beklentilerden söz etmek mümkün. Aracın standart paket olan ve 19 inç jant opsiyonu ile tercih edilen versiyonu için 50.000 dolarlık bir beklenti olduğunu söyleyebiliriz.

TL bazında baktığımızda aracın vergisiz fiyatına ilişkin beklentilerin 1.618.250 TL civarında olduğunu görüyoruz.

Tabi, bu rakamlar sadece birer tahminden ibaret. Yaz aylarında satışa sunulması planlanan aracın satış fiyatı net olarak beklendiğinde güncel bilgileri buradan paylaşıyor olacağız.