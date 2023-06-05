Cupra Fiyat Listesi - 2023

Cupra fiyat listesi, yakın zamanda yeni bir otomobil satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, geçtiğimiz yıllarda Seat markasından ayrılarak bağımsız olarak devam eden Cupra'nın ürettiği otomobiller ne kadar fiyata satılıyor?

2023 Yılına Ait Cupra Fiyat Listesi

Türkiye'de satılan Cupra marka otomobil modelleri arasında Formentor, Ateca ve Leon yer alıyor. Fiyat etiketi modelden modele ve donanımdan donanıma değişiklik gösteriyor. Peki, etkileyici tasarıma sahip olan arabaların fiyatları ne kadar?

CUPRA Formentor Fiyatları

CUPRA Formentor 1.5 TSI 150 HP DSG: 1.520.000 TL

CUPRA Formentor VZ 2.0 TSI 310 HP DSG 4Drive: 2.420.000 TL

CUPRA Formentor isimli otomobil modelinin 1.5 TSI 150 HP DSG sürümü 1 milyon 520 bin TL, VZ 2.0 TSI 310 HP DSG 4Drive versiyonu ise 2 milyon 420 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor.

150 HP maksimum güce sahip olan Formentor 1.5 TSI 150 HP DSG 0'dan 100 kilometreye 8,9 saniyede, 310 HP maksimum güce sahip olan Formentor VZ 2.0 TSI 310 HP DSG 4Drive ise 0'dan 100 kilometreye yalnızca 4,9 saniyede ulaşabiliyor.

CUPRA Leon Fiyatları

CUPRA Leon 1.5 eTSI (mHEV) 150 HP DSG: 1.275.000 TL

CUPRA Leon VZ 2.0 TSI 300 HP DSG: 2.390.000 TL

CUPRA Leon modelinin 1.5 eTSI (mHEV) 150 HP DSG sürümü 1 milyon 275 bin TL, VZ 2.0 TSI 300 HP DSG versiyonu ise 2 milyon 390 bin TL fiyata satıyor. 1.5 eTSI (mHEV) 150 HP DSG 0'dan 100 kilometreye 8,7 saniyede, Leon VZ 2.0 TSI 300 HP DSG ise 5,7 saniyede ulaşabiliyor.

CUPRA Ateca Fiyatı

CUPRA Ateca 2.0 TSI 300 HP DSG 4Drive: 2.710.000 TL

CUPRA Ateca isimli otomobil modelinin 2.0 TSI 300 HP DSG 4Drive sürümü 2 milyon 710 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor. 249 kM/h maksimum hız ile dikkat çeken otomobil 0'dan 100 kilometreye 4,9 saniyede ulaşabiliyor.

Bu yazıda Cuppa marka sıfır araba fiyatları ne kadar sorusunu yanıtladık. Söz konusu otomobiller ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.