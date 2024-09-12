Yeni Volkswagen Transporter Özellikleri ve Fiyatı

Volkswagen’in ticari otomobil piyasasında sıkça tercih edilen modellerinden biri olan Transporter, yeni versiyonu ile satışa çıkıyor. Ford Transit Custom platformu ile ortak tabana inşa edilen yeni Transporter modelleri Türkiye’de üretilecek.

Farklı kullanım olanakları sunan model seçenekleri ile üretime giren aracın özellikleri merak ediliyor. Bu içerikte yeni Transporter’in farklı modellerde sahip olduğu nitelikleri ve aracın satış fiyatına ilişkin detayları irdeliyoruz. İşte, Volkswagen Transporter’ın özellikleri ve fiyatı!

Volkswagen Transporter Özellikleri

Yeni versiyonu ile piyasaya sürülen Transporter 4 çeşit motor türü ile geliyor. Bunlardan ilki 2.0 TDI dizel motor olarak karşımıza çıkıyor. 4 x 2 versiyonlarda 109, 148, 168 Hp kapasitesindeki dizel motorlar kullanılıyor.

4 x 4 versiyonlarında ise 148 ve 168 Hp kapasiteli motorlar mevcut. Hibrit sürümüne baktığımızda 16,5 kWh bataryaya sahip bir adet elektrikli motorun ve 2.5 litrelik benzinli motorun yer aldığını görüyoruz. Elektrikli motorun da desteği ile araç 229 Hp güç üretiyor.

Tam elektrikli modelde ise 134, 215 ve 282 Hp’lik motorlar bizi karşılıyor. Bu motorların hepsi için belirlenen menzil mesafesi ise aynı. Hepsi 336 km menzile sahip. Aynı zamanda batarya kapasiteleri de 64 kWh olarak belirtilmiş. Bu bataryalarda 125 kW’lık hızlı şarj desteği sunuluyor.

Aracın yük taşıma kapasitesi 1330 kg, yük hacmi ise 9.000 litre olarak belirtiliyor. Farklı koltuk düzenlemeleri ile kullanabileceğiniz Transporter’da 3/5 koltuklu panelvan, 9 koltuklu minibüs, 6 koltuklu çift kabinli van gibi çeşitli kullanım olanakları bulunuyor. 9 koltuklu minibüs versiyonu ‘Multivan’ olarak isimlendiriliyor.

Volkswagen Transporter Fiyatı

Yeni Transporter modelinin 2025 yılının başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tahmini satış fiyatının ise 35.000 Pounds civarında olduğu söyleniyor. Bu da TL olarak yaklaşık 1.567.000 TL civarı bir rakama denk geliyor. Bu fiyata vergilerin dahil olmadığını da hatırlatmakta fayda var. Ayrıca tercih edeceğiniz motor ve donanım paketine göre de fiyatlarda değişiklik oluyor.

Türkiye’de üretimi gerçekleştirilen otomobilin ne zaman satışa çıkacağı şu an için belirsiz. Siz bu otomobili nasıl buldunuz? Satın almayı düşünür müydünüz? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!