VoLTE Nedir? Ne Demek? Ne İşe Yarar? Ayarları Nasıl Yapılır?

Şu sıralar ülkemizdeki tüm operatörler VoLTE için destek sunuyor ve bu sayede kullanıcılara çeşitli avantajlar sağlanıyor. Peki VoLTE nedir, ne demek, ne işe yarar ve ayarları nasıl yapılır? Sizler için hazırladığımız bu rehberimizde söz konusu teknoloji hakkında merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

VoLTE Nedir? Ne Demek?

VoLTE ya da Voice over LTE; aynı anda ses ve veri kullanımına izin veren, yüksek kaliteli telefon görüşmelerine olanak sunan ve aramaların süresini önemli ölçüde kısaltan bir servistir.

VoLTE temelde mobil operatörünüzün ve akıllı telefonunuzun sesi hangi yöntemle ilettiği ile ilgilidir. VoLTE aktif olduğunda telefon görüşmeleriniz LTE bağlantısı üzerinden gerçekleşir. Bu da hemen aşağıda sıralamış olduğumuz çeşitli avantajlardan faydalanabilmenize olanak sunar.

VoLTE Avantajları Neler?

Telefon Görüşmelerinde Daha İyi Ses Kalitesi

Arama Sürelerinde Kısalma

Görüşme Yaparken Veri Bağlantısı Kullanabilme İmkanı

VoLTE ile ilgili en temel avantaj, telefon görüşmelerinizin daha iyi ses kalitesine kavuşmasıdır. Eğer hem arayan hem de aranan VoLTE servisini aktif olarak kullanıyorsa, görüşme kalitesi daha iyi olacaktır. Ayrıca yine aynı senaryoda arama sürelerinde kısalma göreceksiniz. Muhtemelen en önemli avantaj ise, aramalar sırasında veri bağlantısı kullanabilmenizdir.

Daha öncesinde bir telefon görüşmesi yaparken veri bağlantınız çok yavaş hale geliyordu ve birisi ile görüşürken internette gezinmek çok zordu. VoLTE ile birlikte bir telefon görüşmesi yaparken yüksek hızlarda internette gezinmek mümkün hale geliyor. Bu pek çok senaryoda önemli bir gelişme olarak tanımlanabilir.

VoLTE Kullanmak için Gerekenler Neler?

VoLTE Destekli Akıllı Telefon

VoLTE Destekli SIM Kart

VoLTE Destekli Mobil Operatör

LTE Şebekesi

VoLTE teknolojisinden faydalanabilmek için öncelikli olarak VoLTE desteğine sahip bir akıllı telefon kullanmanız gerekiyor. Üreticiniz, akıllı telefonunuzun bu desteğe sahip olup olmadığı konusunda sizleri bilgilendirecektir. Daha sonrasında kullanmış olduğunuz mobil operatör de bu servise destek sunuyor olmalı. Neyse ki ülkemizdeki her üç operatör de VoLTE desteğine sahip.

Bir diğer faktör ise SIM kartınızın bu servisi desteklemesi. Eğer çok eski bir SIM kart kullanıyorsanız, 4G ya da 4.5G desteğine sahip bir SIM karta geçiş yapmanız gerekiyor. Son olarak ise bu teknolojiden faydalanabilmek için, o sırada 4G / LTE şebekesine bağlı olmanız gerekiyor. O sırada bulunduğunuz bölgede 4G / LTE çekmiyorsa, VoLTE servisinden faydalanamazsınız. Unutmayın ki bazı işlevlerden faydalanabilmeniz için karşı tarafın da VoLTE kullanması gerekebilir.

VoLTE Uyumlu Cihaz Sorgulama Nasıl Yapılır?

Kullandığınız akıllı telefonun VoLTE desteğine sahip olmadığını üreticinizin teknik özellikler sayfasından ya da akıllı telefonunuzun kullanım kılavuzundan öğrenebilirsiniz. Eğer daha spesifik bir arama yapmak istiyorsanız; Vodafone için buraya, Türk Telekom için buraya, Turkcell için buraya tıklayarak ilgili sayfalardan kontrol sağlayabilirsiniz.

Ufak bir hatırlatma olarak mobil operatörünüzün sunduğu bu listeler her zaman tam anlamı ile güncel olmayabilir ve bu nedenle, cihazınızı ilgili listede görmüyorsanız hemen endişeye kapılmayın. Daha net bilgi edinmek için akıllı telefonunuzun üreticisi ya da mobil operatörünüzün müşteri temsilcisi ile iletişime geçebilirsiniz.

VoLTE Aktif Etme Nasıl Yapılır?

Turkcell'de VoLTE teknolojisini aktif etmek için HDSES yazın 2200 numarasına kısa mesaj atın.

yazın numarasına kısa mesaj atın. Türk Telekom'da VoLTE teknolojisini aktif etmek için VOLTE yazın 5555 numarasına kısa mesaj atın.

yazın numarasına kısa mesaj atın. Vodafone'da VoLTE teknolojisini aktif etmek için 4.5G yazın 4545 numarasına kısa mesaj atın.

Yukarıdaki adımları takip ederek mobil operatörünüzün VoLTE servisini aktif etmesi için talepte bulunabilirsiniz. Kısa bir süre içerisinde akıllı telefonunuza işlemin başarılı olduğuna yönelik bir mesaj gelecektir. Sonrasında akıllı telefonunuzu kapatıp açmanız gerekecek. Tebrikler, VoLTE için hazırsınız!