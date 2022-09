Tüm Zamanların En İyi TPS Oyunları

TPS (Third Person Shooter) oyunları, pek çok kişinin ilgisini çeken bir oyun türüdür. Özellikle de FPS oyunları ile pek arası olmayan kişiler genellikle TPS oyunlarına daha çok rağbet gösteriyor. Biz de TPS severler için detaylı bir liste hazırladık. Tüm zamanların en iyi TPS oyunlarını sizler için sıraladık.

Gelmiş Geçmiş En İyi TPS Oyunları

Gears of War Serisi

Mass Effect Serisi

Spec Ops: The Line

Resident Evil 4

Watch Dogs 2

Fallout: New Vegas

The Division 2

Dead Space Serisi

Control

Uncharted Serisi

Fortnite

Red Dead Redemption 2

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain

Grand Theft Auto 5

Gears of War Serisi

Gears of War, TPS oyunları denilince akıllara gelen ilk oyunlardan biridir. Xbox markasıyla özdeşleşen, daha sonra PC oyuncularıyla buluşan bu serinin diğer TPS oyunlarından önemli bir farkı da bulunmaktadır. Gears of War serisi, eklediği mekanikler ile TPS oyunlarını geliştirmiş ve değiştirmiştir. Pek çok TPS oyunununda görmeye alışkın olduğumuz siper alma mekaniği ilk kez Gears of War serisinde yapılmış bir mekanikti. Günümüzde ise artık pek çok TPS oyununda gördüğümüz, adeta olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir mekanik haline gelen bu özellik TPS oyunlarında oldukça etkili bir şekilde kullanılıyor.

Mass Effect Serisi

Mass Effect serisi, RPG oyunları içerisinde en çok bilinen serilerden biridir. TPS, RPG ve bilim kurgu türlerini çok iyi bir şekilde harmanlayan bu oyun serisi BioWare tarafından geliştirilmişti. RPG oyunları konusunda oldukça tecrübeli bir ekip olan BioWare, geçmişteki başarılarını ve ustalıklarını Mass Effect serisine de aktarmayı ihmal etmediler. Uzayda geçen ve sıra dışı bir hikayeye sahip oyunlardan hoşlanıyorsanız ve hala Mass Effect oynamadıysanız mutlaka oynayın.

Spec Ops: The Line

Pek bilinmeyen bir oyun olan Spec Ops: The Line underrated diyebileceğimiz eserlerdendir. Sessiz sedasız çıkış yapmış olan bu oyunun asıl vurucu noktası hikayesinde saklı. Adeta bu oyunun şanı ve şöhreti kulaktan kulağa aktarıldı diyebiliriz. Hikaye olarak epey etkileyici olan Spec Ops: The Line mekaniksel olarak biraz hantal bir oyun olsa da hikayesinden ötürü sizi ekran başında tutabilecek bir oyun. Farklı ve kısa bir şey arayan kişiler Spec Ops: The Line’a göz atabilirler.

Resident Evil 4

Resident Evil serisi oldukça köklü ve farklı tarzlarda ürünler vermiş bir oyun serisidir. Resident Evil 4 seride önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Önceki oyunlarda alışık olduğumuz tepeden bakan görüş açısı yerine third person görüş açısına geçilmişti. Hem serinin bundan sonraki pek çok oyununun TPS olmasını sağladı hem de diğer TPS oyunlarının nasıl olması gerektiğini bizlere gösterdi. Oldukça iyi bir shooter oyunu olan Resident Evil 4, aksiyonu ve gerilimi iliklerimize kadar hissettirdi.

Watch Dogs 2

İlk oyunun yarattığı sansasyonel sonrasında daha derli toplu bir oyun olarak çıkış yapan Watch Dogs 2 oldukça başarılı bir TPS oyunudur. GTA oyunlarını silip süpürdüyseniz ve açık dünyada geçen bir oyunun hasretini çekiyorsanız Watch Dogs 2 iyi bir seçim olabilir. Çok az oyunda görebildiğimiz hacker olma olgusunu çok iyi işleyen bu oyun, barındırdığı hackler ile oldukça keyifli bir oynanışa sahip.

Fallout: New Vegas

Fallout: New Vegas’ı bu listede gördüğünüz için şaşırmış olabilirsiniz. Hem FPS hem de TPS olarak oynanabilen bir oyun olduğu için listemizde yer vermek istedik. Şüphesiz ki efsanevi bir oyun olan Fallout: New Vegas’ı bu listede anmamak olmazdı. Oyunu TPS ve FPS olarak deneyimlemek isteyenler için böyle bir ayrımın bulunması oldukça iyi. Kıyamet sonrası bir dünyada geçen iyi bir oyun arıyorsanız aradığınız oyun Fallout: New Vegas’tır.

The Division 2

Co-op özelliğiyle öne çıkan ve online bazlı bir TPS oyunu olan The Division 2 milyonlarca oyuncu tarafından binlerce saat oynanmış bir oyun. Öyle ki; türün standartlarını belirleyen, geleceke çıkacak olan TPS oyunlarına yön veren bir oyun. Arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmek için gerçekçi bir TPS oyunu arıyorsanız The Division 2’ye mutlaka bir göz atın.

Dead Space Serisi

Dead Space korku ve TPS türünde gösterilebilecek en iyi oyunlardan bir tanesidir. 3. oyunu kitleler tarafından pek sevilmese de ilk 2 oyunu hem TPS oyunları içerisinde hem de korku oyunları içerisinde gösterilebilecek olan en iyi işlerdendir. Uzayda geçen ve oldukça korkutucu bir atmosferi olan Dead Space’i henüz deneyimlemediyseniz mutlaka bir gün oynamalısınız.

Control

Son dönemde çıkmış en iyi işlerden biri olan Control, psişik güçlere sahip bir kadın ana karakteri kontrol ettiğimiz bir oyun. Oynanış ve hikaye olarak oldukça sağlam bir oyun olan Control, oldukça sıra dışı bir oynanışı bizlere sunmuştu. Control Epic Games mağazasında ücretsiz olduktan sonra tekrardan popüler oldu ve pek çok kişi bedava bir şekilde oyunu deneyimleme şansına sahip oldu.

Uncharted Serisi

PlayStation markasının en güçlü serilerinden birisi olan Uncharted serisi, TPS oyunlarının günümüzdeki en büyük temsilcilerinden biridir. Hem hikaye olarak hem de yoğun aksiyon bakımından türün en iyilerinden olan Uncharted kesinlikle oynanmaya değer bir oyun. PC’ye gelecek olan Uncharted oyunlarını konsolda oynayamadıysanız artık PC’de deneyimleme şansınız da olacak.

Fortnite

En iyisi midir bilinmez ama şüphesiz en çok oynanan TPS oyunlarından biri olan Fortnite’a bu listede yer vermemek olmazdı. Dünya’nın en çok oynanan oyunlarından biri olan Fortnite, TPS türündeki en bilinen oyunlardan bir tanesi. Battle Royale türünün en iddialı temsilcilerinden biri olan Fortnite, TPS olarak bakıldığı zaman da oldukça sağlam bir oyun. Tekrar oynanabilirlik bakımından çok iyi olan Fortnite’ı oynarken sıkılmanız pek mümkün değil. Her geçen gün eklenen yeni kozmetikler ve güncellemeler sayesinde oyun sürekli canlı kalabiliyor.

Red Dead Redemption 2

Son yıllarda çıkmış olan ve oyun dünyasını adeta değiştiren bir yapım olan Red Dead Redemption 2 pek çoğumuzu derinden etkiledi. Mükemmele yakın grafikleri, eşsiz manzaraları ve aşırı detaylı dünyasıyla bizleri saatler boyunca ekrana kilitledi. Simülasyona yakın bir tecrübe sunan Red Dead Redemption 2’yi oynarken kendinizi gerçekten de vahşi batıdaymış gibi hissedeceksiniz.

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain

Usta oyun yapımcısı Hideo Kojima’nın yer aldığı son Metal Gear Solid oyunu olan The Phantom Pain, oyun tarihinin gördüğü en iyi gizlilik oyunlarından bir tanesi. Metal Gear Solid külliyatı içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olan The Phantom Pain hikaye ve oynanış bakımından benzersiz bir oyun. MGS serisinin mimarı Hideo Kojima ile Konami arasında yaşanan gerilim ve kriz, maalesef ki Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain’i hikaye bakımından eksik çıkmasına yol açmıştı. Bu anlaşmazlık The Phantom Pain’in mükemmel bir oyun olmasının önüne geçen en büyük faktörlerden biriydi. Önceki MGS oyunlarına nazaran hikaye yönü daha az kuvvetli olan The Phantom Pain bu olumsuzluklara rağmen yine de muhteşem bir TPS deneyimini bizlere sunuyor.

Grand Theft Auto 5

Şüphesiz ki en iyi TPS oyunları listesi yapılacağı zaman GTA 5’i o listeye koymamak olmaz. Akıl almaz satış rakamlarına ulaşan GTA 5, Rockstar’a milyarlarca dolar para kazandırdı. Hem tek kişilik moduyla hem de GTA Online ile büyük bir başarıya imza atan GTA 5 her geçen yıl başarısını yineliyor ve daha da büyük bir marka haline geliyor. Eğer hala GTA 5 oynamayan o nadir azınlıktan biriyseniz GTA 5’i oynamak için hiçbir zaman geç değil.

Tüm zamanların en iyi TPS oyunlarına yer verdiğimiz listemiz bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Listedeki favori TPS oyununuz hangisi? Sizce listede hangi TPS oyunları da olmalıydı? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.