Web Kameranızı Hangi Uygulamaların Kullandığı Nasıl Öğrenilir?

Günümüzde gizlilik ihlalleri dehşet verici bir şekilde artış gösterdi ve alacağınız küçük ya da büyük her türlü önlemin oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Peki bilgisayarınızda kullandığınız kameranın izlenip izlenmediğinden şüphe ediyorsanız neler yapabilirsiniz. Ya da daha doğru bir şekilde web kameranızı hangi uygulamaların kullandığını nasıl öğrenebilirsiniz?

Web Kameranızı Hangi Uygulamanın Kullandığını Nasıl Anlarsınız?

Microsoft tarafından Windows 10 için sunulan Mayıs 2019 güncellemesi ile birlikte kullanıcıların gizliliği adına çok ama çok önemli bir özellik hayatımıza dahil olmuş oldu. Nispeten daha eski sürümlerde bilgisayarınızdaki kameranın hangi uygulamalar tarafından kullanıldığını anlayabilmek için çetrefilli süreçlere girmeniz gerekiyordu ancak yeni güncelleme ile birlikte bu çok daha kolay bir hale geldi.

Görev Çubuğu'nda yer alan Windows logosuna tıklayın. Ayarlar uygulamasını açmak için dişli çark simgesine basın. Açılan ekrandan Gizlilik menüsüne giriş yapın. Sol menüden Kamera sekmesine tıklayın.

Bu adımları tamamladığınızda hangi uygulamaların kameranıza erişebileceğine izin vereceğiniz bir panele girmiş olacaksınız. Bu panelin en aşağısına kaydırdığınızda hangi uygulamaların daha öncesinde kameranızı kullandığını ve en son ne zaman eriştiğini görüntüleyebilirsiniz.

Peki ama bu menüyü göremiyorsanız, ne yapmalısınız?

Öncelikle bu panelin yalnızca Windows 10'un Mayıs 2019 ve sonrasındaki güncellemelerinde yer aldığını hatırlatalım. Yani daha eski bir sürüm ya da işletim sistemi kullanıyorsanız bu menüye erişmeniz ve görüntülemeniz mümkün olmayacaktır. Bilgisayarınızı güncel tutmak, gizlilik adına uygulayabileceğiniz en önemli ayrıntılardan birisidr.

Bunun ötesinde güncel olmanıza rağmen herhangi bir uygulama gözükmüyorsa muhtemelen daha öncesinde kameranıza erişen herhangi bir uygulama olmamıştır. Yani içinizi rahat tutmakta fayda var. Yine de internette satılan çeşitli kamera üstü yapışkanlarından bir tane edinmeyi düşünebilirsiniz.

Ayrıca aynı yöntemin aynı menüde yer alan mikrofon sekmesi için de geçerli olduğunu söyleyelim. Bu sekmeden de daha öncesinde mikrofonunuzu kullanan uygulamaları görüntüleyebilir, en son ne zaman eriştikleri bilgisini alabilirsiniz.

Peki siz bu rehberde yer verdiğimiz bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin kötü amaçlı yazılımların kameranıza erişmesini engellemek adına aldığınız yöntemler neler? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.