Windows 10 Sürüm Numarası Nasıl Öğrenilir? - Microsoft tarafından geçtiğimiz yıllarda piyasaya sunulan Windows 10 mevcut durumda dünyanın dört bir yanındaki en popüler işletim sistemi olarak öne çıkıyor. Bugün hemen her bilgisayarda yer alan bu işletim sisteminin hangi sürümünü kullandığınızı merak mı ediyorsunuz? Bu yazımızda Windows 10 Sürüm Öğrenme taktikleri ile karşınızdayız!

Windows 10 Sürüm Numarası Öğrenme

Bildiğiniz üzere Windows 10 sık sık güncelleme alıyor ve bu güncellemer, hem performans noktasında hem de yenilikler noktasında kullanıcılara çeşitli avantajlar sunuyor. Tabii bu güncellemelerin bir şekilde birbirinden ayırt edilmesi gerekiyor ve bu noktada her bir güncellemenin kendine özel yapım numarası bulunuyor.

Hangi sürümü kullandığınızı öğrenmek için öncelikle bilgisayarınızı açın ve Windows + R tuşlarına basarak açılan Çalıştır konsoluna winver yazın. Açılan pencereden kullanmakta olduğunuz sürüm numarasını ve derleme bilgilerini kolayca görüntüleyebiliyorsunuz.

Eğer eski bir sürüm kullanıyorsanız Windows 10 güncellemeleri genellikle otomatik olarak yüklenir ancak elle de kontrol etmeniz mümkün. Bunun için Başlat -> Ayarlar -> Güncelleştirme ve Güvenlik adımlarını takip edin ve yeni bir güncellemenin olup olmadığını kontrol etmek için 'Güncellemeleri Denetle' tuşuna basın.

Eğer yeni bir güncelleme varsa sistem bunu otomatik olarak indirmeye başlayacaktır. Güncellemeler yalnızca yeniliklere değil aynı zamanda performans iyileştirmelerine ve hata düzeltmelerine de odaklanır bu nedenle bilgisayarınızı güncel tutmak çoğu durumda sizin için avantajlı bir durumdur.

Peki siz hazırladığımız bu rehber hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu rehberde yer alan bilgiler ihtiyaçlarınızı karşıladı mı ve uygulama sırasında herhangi bir sorunla karşılaştınız mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.