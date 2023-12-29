Westworld Dizisi Konusu ve Oyuncuları

Yapay zekâ sektöründe yaşanan devrim niteliğindeki gelişmeler ve bu gelişmelerin oluşturduğu bazı olası tehlikeler bizlere bir diziyi anımsattı. Başrollerini Anthony Hopkins, Ed Harris gibi isimlerin üstlendiği bu dizide yapay zekânın gücü insanlığın önüne geçiyordu.

2016 yılında yayınlanan gerilim türündeki bilim kurgu dizisi, aslında bugüne ve geleceğe ışık mı tutuyor? Sorusu birçok kişinin aklını karıştırdı. Biz de bu yazımızda Westworld dizisinin konusunu, oyuncularını ve günümüzdeki teknolojiler ile ilişkisini kaleme aldık. İşte yapay zekânın geleceği ile ilgili tüyolar veren o dizi!

Westworld Dizisi Konusu

Dizinin geçtiği esas mekân bir eğlence parkı olarak tasarlanmış. Bu park sadece toplumun zengin kesimine hitap ediyor. Parkın birçok yerinde yapay zekânın kullanıldığı görülüyor. Gezmeye gelen ziyaretçiler burada düzenlenen oyunlara katılabiliyor.

Parkın bir bölümünde vahşi batı konseptinde oyunlar yapılıyor. Macera türündeki bu oyun alanında aniden bir sorun çıkıyor. Buraya eğlenerek vakit geçirmek için gelenler kendilerini silahlı bir nişancıdan kurtulmaya çalışırken buluyor.

Aslında bu dizi bir filmden uyarlanmış. 1973 yapımı ‘Westworld’de dönemin en gelişmiş teknolojilerinden yararlanılmış. Dizide de yine yapay zekalı robotlarla insanların etkileşim halinde olduğu ve bir simülasyon içinde yaşadıkları görülür.

Dizideki karakterler kendilerini gerçek bir dünyada yaşıyormuş gibi hisseder. Robotların bilinci ise her seans sonrasında yenilenir. Karakterlerin bir kısmı önceki seanslarda yaşadıkları olumsuz deneyimleri anımsar.

Westworld’de yer alan robotlar beyaz bir maddeden üretilir. İnsanlığın ölüme çözüm bulamaması dizide ele alınan en önemli sorunlar arasında gösterilir. İnsan beyninin nasıl çalıştığı henüz çözülememiştir. Günümüzde yapılan insan zihnini bir robota yükleme çalışmaları dizinin bu kısmı ile ilişkilendiriliyor.

Yapay zekânın günümüzde geldiği noktada bu dizinin gerçeklik payı izleyiciler arasında tartışır hale gelmiştir. Bu tartışmada en büyük pay robotların evrimleşme ihtimaline ait. Yani robotların kendi çabasıyla yeni özelliklere sahip olması mümkün mü değil mi sorusu akılları kurcalar.

Stephen Hawking’in yaptığı açıklamalara göre robotların kendi kendine evrim geçirmesi büyük bir tehlike olarak görülüyor. Elon Musk’ın da bu yönde yaptığı açıklamalar var.

Westworld Dizisi Oyuncuları