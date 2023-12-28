Elon Musk'ın Beyin Çipi Girişimi: Neuralink Nedir? Nasıl Çalışır?

Bilgisayar ve beyin arasında kurulan yeni bir bağlantı aracı olarak tanımlanan Neurallink bizlere bilimkurgu filmlerini anımsatan bir gerçek.

Bu tarz filmlerde beyin ve bilgisayar arasında bağlantı kurmayı başaran çeşitli yazılımları görmüşsünüzdür. Şimdi ise bu hikâye gerçek oluyor.

Elon Musk’ın kurduğu NeuraLink adlı şirket ‘böyle şeyler anca filmlerde olur’ dediğimiz bir olayı gerçeğe taşıyor.

Nasıl mı? İşte, NeuraLink hakkında bilmeniz gerekenler!

NeuraLink Nedir?

Elektrikli otomobiller ve yapay zekâ devrimi ile gündemden adı düşmeyen Elon Musk’ın kurduğu şirketlerden biri de NeuraLink. Bu firma aynı zamanda az önce yukarda bahsettiğimiz teknolojiye de kendi adını veriyor.

Bu teknoloji sayesinde beyine takılan küçük implantlar beyin sinyallerinin algılanmasını sağlıyor. Böylece insan beyninde gerçekleşen inme, felç gibi hastalıkların kolayca tedavi edebilmesi hedefleniyor.

Tabii, NeuraLink’in tek fonksiyonu bu değil. Aynı zamanda ‘zihin faaliyetlerini kontrol etme’ ihtimali de söz konusu. Bu da toplum genelinde endişe yaratan bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Sonuçta böyle gelişmiş bir teknolojinin sadece hastalık tespitinde kullanılacak olması kulağa pek de gerçekçi gelmiyor. Daha da geliştirilerek çok farklı amaçlara hizmet edecek şekilde tasarlanabilir.

Elon Musk’ın bizzat yaptığı açıklamalarda bu teknoloji ile insan beyninin bilgisayar arayüzüne bağlanması üzerinde çalıştıklarını belirtiyor. Deneyler önce maymunlar üzerinde yapılıyor. ABD’de insan üstünde deney yapılması için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtiliyor.

Bu teknolojinin dayanağı nedir? Derseniz, Stephen Hawking ve kendisinin bağlı olduğu bilgisayardan söz edebiliriz. Dünyanın en büyük fizikçilerinden biri olarak anılan Hawking’in başlattığı zihinden bilgisayara duygu ve düşüncelerin aktarımı, NeuraLink ile bambaşka bir boyuta taşınmış oluyor.

Düşüncelerin direkt olarak organlar aracılığıyla akıllı cihazlara aktarılması söz konusu. Yani herhangi bir komut gerekmeksizin doğrudan aktarım gerçekleştirilebilir. Bu da bilgisayar ve beyin arasında kapsamlı bir veri alışverişine imkân tanıyabilir.

NeuraLink Nasıl Çalışır?

İnsan beyninde oluşan bir komut ilgili organa veya dokuya aktarılırken sinir hücreleri ile taşınır. Nöron adı verilen bu hücrelerin mesajı tabiri caizse elden ele iletebilmesi için nöronların arasında sinaps köprüleri oluşturulur.

Bu köprüler nöronlar arası, dolayısıyla da beyin ve hedef organ/ doku arası iletişimi sağlayan temel taşlardır. Bu iletişim süresince beyinde çeşitli sinyaller oluşur.

NeuraLink’in çalışma prensibine baktığımızda bu iletişim serüveninde ortaya çıkan sinyalleri algılayabilen elektrotların beyine yerleştirildiğini görüyoruz. Elektrotlar sayesinde beyin sinyallerinin algılanıp milimetrik çiplere aktarıldığı bir çalışma sistemi hedefleniyor.

Elektrotların insan organlarına zarar vermeyecek, nöronlara benzer bir boyutta olması önemli bir nokta. Bu implantlar sayesinde sinyallerin bilgisayar ve akıllı cihaza aktarımı sağlandığında cihazların insan beyni ile kontrolü ve aynı zamanda zihin okuma alanında yaşanacak gelişmeler büyük bir merak uyandırıyor.

Siz bu teknolojiyi nasıl buldunuz? NeuraLink hastalıkların tedavisinde etkili olabilir mi? Sonrasında bizi ne gibi tehlikeler bekliyor? Bu teknoloji insanları robotlaştıracak mı? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.