WhatsApp Arama Bağlantısı Nedir? Nasıl Kullanılır?

WhatsApp, kullanıcılarına geniş çaplı kullanabilecekleri “Arama Bağlantısı” özelliğini sundu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar WhatsApp’tan 32 kişiye kadar görüşme yapabiliyor. Popüler anlık mesajlaşma uygulamasının sunduğu özellik sayesinde arkadaşlarınızı aramalara teker teker ekleme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Kullanıcıların basit bağlantılarla görüntülü veya standart grup aramaları yapabilmeleri mümkün hale geliyor.

WhatsApp Arama Bağlantısı Nedir?

Covid-19 döneminde insanlar, toplu iletişim için çoğunlukla Zoom'u kullandı. Zoom’dan oluşturulan bağlantı paylaşıldığında herkes ona kolayca katılabiliyor. Aynı özelliği çok kısa zaman önce WhatsApp da sundu.

WhatsApp'ta arama bağlantısı oluşturup görüşmeye katılmasını istediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz. Bağlantının gönderildiği kişiler linke tıklayarak direkt sesli ya da görüntülü konuşmaya katılabiliyor. Grup sohbetlerinde çok ideal bir özellik olduğunu söyleyebiliriz.

WhatsApp Arama Bağlantısı Nasıl Kullanılır?

WhatsApp arama bağlantısı özelliğini kullanmak çok basit. Bunun için şu adımları takip etmeniz gerekiyor;

İlk olarak WhatsApp uygulaması açılır.

Daha sonra “Aramalar” sekmesine girilir.

“Arama Bağlantısı Oluştur” seçeneğine tıklanır.

Arama türü “Sesli” ya da “Görüntülü” olarak seçilir.

“Bağlantıyı Kopyala” ya da “Bağlantıyı Paylaş” seçenekleri içinden herhangi biri kullanılır.

Oluşturulan link; WhatsApp ya da diğer uygulamalarla kişi ve gruplara gönderilir.

WhatsApp Arama Bağlantısı Özelliği Nedir?

WhatsApp’ın arama bağlantısı özelliği; Google Meet ve Zoom uygulamalarıyla benzerlik gösteriyor. Aramalar sekmesi üzerinden WhatsApp arama bağlantısı oluşturularak hızlıca paylaşılabilir. "Benden sil" komutu birkaç saniyede basit şekilde geri alınabiliyor. Gruptan ayrılma gibi durumlarda sadece yöneticilere bildirim gider.

Durum gönderilerine ifade bırakmak da çok kolaydır. Başkalarının mesajlarını yöneticiler herkesten silebilir. Mesajın kim tarafından silindiğini katılımcılar görebilir.

WhatsApp arama bağlantısı URL’leri güvenli şekilde oluşturulur. Bu sayede bağlantı üzerinde gerçekleşecek görüşmeler uçtan uca şifrelenmiştir. Kullanıcıların gizlilik ve güvenliği açısından uçtan uca şifreli olması çok büyük avantajdır. Bağlantı gönderilen herkes görüşmeye katılabilir. Bu nedenle bağlantı gönderirken çok dikkatli olmak gerekiyor.

Aynı zamanda oluşturulan bağlantıyı WhatsApp üzerinden kopyalayıp e-posta başta olmak üzere her yerden paylaşabilirsiniz.

Yeni özellikler arasında WhatsApp'tan kendinize mesaj atma da yer alıyor. Buna dair önemli noktaları öğrenebilmek için WhatsApp Kendine Mesaj Atma Nasıl Yapılır? başlıklı yazımıza göz atabilir.