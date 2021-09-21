WhatsApp Ses Kaydı Yazıya Çevirme Nasıl Yapılır?

WhatsApp ses kaydı yazıya çevirme işlemi nasıl gerçekleştirilir? Anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden gönderilen sesli mesajları dinlemek istemiyorsanız alternatif bir seçeneğinizin olduğunu bilmenizde fayda var.

Arkadaşlarınızdan ya da aile üyelerinizden gelen sesli mesajların içeriğini yazıya dökmek için kullanabileceğiniz bazı iOS ve Android uygulamalar bulunuyor. Bu uygulamaları kullanarak WhatsApp'ta ses kaydını metne çevirme işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirmeniz mümkündür.

Ne yazık ki sesli mesajları yazıya dönüştürmek, WhatsApp Messenger'da şu anda mümkün değildir. Ses kayıtlarını metne çevirmek isteyenlerin bu nedenle başka bir uygulama yüklemesi gerekiyor. Android kullanıcılarının bu amaç doğrultusunda kullanılabileceği en iyi uygulama, Transcriber'dır.

Uygulama, Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirilebilse de uygulama içi reklamlara sahiptir. Reklamlar sizin için bir sorun değilse aşağıda yer alan adımları takip edebilirsiniz. Adımlara geçmeden önce bu uygulamanın sesli mesajları yazıya çevirmek için wit.ai hizmetini kullandığını bilmeniz gerekiyor. Bu hizmet, Facebook'a aittir. Gizlilik konusunda endişeleriniz varsa adımlarınızı buna göre atmalısınız.

Android İçin WhatsApp Ses Kaydı Yazıya Çevirme

Aşağıda yer alan bağlantıdan Transcriber uygulamasını indirin. Dinlemek istemediğiniz sesli mesajı üzerine basılı tutarak seçin. WhatsApp'ın sağ üst köşesinde bulunan paylaşım butonuna dokunun. Sesli mesajı Transcriber'a gönderin. Bu işlemin ardından Transcriber uygulamasına erişim izni vermeniz gerekecektir. Uygulamanın istediği izni verdikten sonra sesli mesajı okumaya başlayabilirsiniz.

iOS İçin WhatsApp Ses Kaydı Yazıya Çevirme

iPhone ve iPad cihazlar için WhatsApp'ta sesli mesajı yazıya çevirmek için kullanabileceğiniz bir uygulama da Audio Message to Text Whats'tır. WhatsApp'tan çıkmak zorunda kalmadan sesli mesajları yazıya çevirebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.

App Store sayfasından Audio Message to Text Whats uygulamasını indirin.

Uygulamayı açıp WhatsApp'a bağlanın.

WhatsApp Messenger'da gönderilen sesli mesajların yazılı hallerini artık mesajları seçerek görüntüleyebilirsiniz.

Yukarıdaki uygulama her ne kadar ücretsiz olarak indirilebilse de sizden işlem başına ücret talep edebilir. Bu nedenle ücretsiz bir uygulama kullanmak isteyenlerin indirmesi pek tavsiye edilmiyor.

App Store üzerinden ücretsiz olarak indirebileceğiniz uygulama sayısı ne yazık ki sınırlıdır. Seçenek yelpazesi Android kullanıcıları için daha geniş olsa da söz konusu iOS kullanıcıları olduğunda seçenek sayısının bir hayli azaldığı görülüyor.

WhatsApp ses kaydı yazıya çevirme uygulaması indirmek ve kullanmak isteyenlere son bir uyarıda bulunmak gerekirse gizlilik konusunda endişeleriniz varsa güvenli bulmadığınız uygulamalara erişim izni vermemeniz gerektiğini unutmayın.