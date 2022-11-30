WhatsApp Kendine Mesaj Atma Nasıl Yapılır?

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, birçok kullanıcının isteği üzerine kendi kendine mesajlaşma özelliğini kullanıcılarına sundu. Peki WhatsApp üzerinden kendine mesaj gönderme nasıl yapılır? Sizler için anlatıyoruz.

WhatsApp Kendi Kendine Mesaj Gönderme Nasıl Yapılır? (Görsel Anlatım)

İlk olarak WhatsApp'ı açın.

Daha sonra sağ alt köşede bulunan mesaj butonuna dokunun.

Kendinize tıklayarak mesaj yazın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Sağ alt köşede bulunan mesaj butonuna dokunun.

Kendinize tıklayarak mesaj yazın. İşlem tamamlanmış olacaktır.

WhatsApp uzun zamandır kendi kendine mesaj atma özelliğini sunmuyordu. Bu nedenle birçok kullanıcı WhatsApp grubu açıp daha sonra gruptaki arkadaşını çıkardıktan sonra kendi kendine mesajlaşma özelliğini gerçekleştiriyor ve not alma işlemlerini bu şekilde gideriyorlardı.

Aslında birçok not defterı uygulaması bulunmasına rağmen insanlar bu özellik yerine WhatsApp uygulamasını kullanıyordu.

iPhone WhatsApp Kendi Kendine Mesaj Atma Nasıl Yapılır? (Resimli Anlatım)

WhatsApp’ı açın.

Sağ üst köşede bulunan yeni mesaj gönderme seçeneğine tıklayın.

En üst köşe de kendinizi göreceksiniz.

Kendinize tıklayarak mesaj yazın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Sağ üst köşede bulunan yeni mesaj gönderme seçeneğine tıklayın.

Kendinize tıklayarak mesaj yazın. İşlem tamamlanmış olacaktır.

WhatsApp'ta artık konuşmak için birini aramaya gerek olmadığını artık söyliyebiliriz. Bu sayede hem not alacak hem de not almak için yeni bir WhatsApp grubu açmanıza gerek kalmayacaktır.

WhatsApp Web'te Kendine Mesaj Atma Nasıl Yapılır?

WhatsApp Web'i açın.

Sağ üst köşede bulunan; "+" seçeneğine tıklayın.

En üstte kendiniz çıkacaksınız.

Kendinizi seçin.

Mesajınızı yazın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu içeriğimizde WhatsApp'tan kendine mesaj nasıl atılır? Öğrenmiş olduk. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca WhatsApp’ta 30’dan fazla fotoğraf ve video nasıl gönderilir? Meraklıları yazımıza göz atabilir.