WhatsApp Durumlarıma Kim Baktı? Nasıl Görebilirim?

Instagram, Facebook derken anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a da durum paylaşma özelliği getirildi. WhatsApp kullanıcıları tıpkı Instagram ve Facebook’ta olduğu gibi dilediklerini durumlarında paylaşabiliyor.

WhatsApp’ta paylaşılan durumların kimler tarafından görüntülendiği de bazı kullanıcıların merak ettiği bir nokta oluyor. Özellikle de önem verdiğimiz kişilerin durumlarımıza bakıp bakmamasını görmek isteriz. Fakat bazı kullanıcılar WhatsApp durumlarına maalesef gizli bakmaktadır.

Aynı zamanda WhatsApp okundu bilgisi kapalıyken de durumlara bakanlar olabiliyor. Böyle durumlarda birkaç yöntemle durumlara bakanlar öğrenilebilir. WhatsApp durumlarıma kim baktı diye merak edenler, aşağıdaki adımları eksiksiz yerine getirmelidir.

WhatsApp Okundu Bilgisi Kapalıyken Durumlara Bakanları Görüntüleme

WhatsApp okundu bilgisi özelliği kapalı durumdaysa durumlara bakanları görüntülemek imkansızlaşır. Bu sebeple durumlara kimlerin baktığını öğrenmek için bu özelliği açık konuma getirebilirsiniz.

Aynı zamanda WhatsApp durumlarına gizlice bakmak için bazı kişiler, okundu bilgisini anlık olarak kapatabiliyor. Merak ettikleri kişinin durumuna baktıktan sonra okundu bilgisini tekrar açık duruma getirirler.

Eğer bu işlemi yapan kişi karşısındaki kişinin durumlarına yeniden bakarsa o zaman duruma bakanlar arasında görüntülenir.

WhatsApp Durumlara Gizlice Bakanları Görüntüleme

WhatsApp durumlarıma kimler baktı diyenler için bir başka seçenek daha var. Bu seçenek WhatsApp durumlarına gizlice bakanlar için uygundur.

WhatsApp durumlarında paylaşılan video ve görseller varsayılan ayarlar üzerinden tüm kişi listesinde görüntülenir. Bahsettiğimiz bu durum güncellemesini görüntüleyenler, etkinlik profili üzerine kaydedilir. Bu özellik sayesinde WhatsApp kullanıcısı dilediği zamanlarda hikayelerini kimlerin görüntülediğini öğrenebilir.

Whatsapp'ta durum eğer “Hiç Kimse” şeklinde ayarlıysa duruma gizliden bakanlar görüntülenemez. Belirttiğimiz bu özelliğin amacı, WhatsApp durumda paylaşılanların rehberde kayıtlı olanlara gösterileceği ya da gösterilmeyeceğini belirtmesidir.

WhatsApp durumlara gizli şekilde bakanları görüntülemek için şu adımlar dikkate alınmalıdır;