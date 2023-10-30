WhatsApp Durum (Hikaye) Atma Nasıl Yapılır?

Instagram’ın en sevilen özelliklerinden biri olan ‘story atma’ WhatsApp’ta da ‘durum özelliği’ kapsamında yapılabiliyor. Kullanıcıların gün içindeki durum güncellemeleri tıpkı Instagram storylerinde olduğu gibi WhatsApp’ta da sadece 24 saat boyunca görüntülenebiliyor.

İlk 24 saatin ardından otomatik olarak yok olan bu güncellemeler kullanıcıların çevresindeki kişilerle farklı bir şekilde daha etkileşim kurmasına olanak tanıyor.

Peki, WhatsApp durum atma nasıl yapılır? İşte, durum güncellemesi ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar bu yazıda!

WhatsApp Durum Atma Nasıl Yapılır?

WhatsApp uygulamasına giriş yapın.

Sol alt kısımda yer alan ‘güncellemeler’ sekmesine ilerleyin.

Bu sekmede en üstte ‘durum’ başlığının altında kendi durumunuzu görüntüleyeceksiniz.

Alt tarafta ise durum güncellemesi yapan arkadaşlarınızın listesi çıkıyor. Bu listedeki kişilerin profil resimlerine tıkladığınızda durum güncellemelerini görüntüleyebilirsiniz.

Kendi durumunuza ekleme yapmak için ise profil resminizin yanında bulunan ‘+’ butonuna tıklayabilirsiniz.

Bu seçeneğe dokunduğunuzda otomatik olarak kamera açılıyor. Dilerseniz yeni bir fotoğraf / video çekebilir veya galerinizdeki mevcut içeriklerden birini seçebilirsiniz.

Görsel seçimini yaptıktan sonra paylaşmadan önce bazı düzenlemeler yapma imkânınız var.

Sağ üst köşede yer alan butonlardan ilki, seçtiğiniz görseli kırpmak veya döndürmek için kullanılıyor.

Sticker butonuna tıkladığınızda ise görsele ekleyebileceğiniz çeşitli çıkartma seçenekleri sıralanıyor. Bu alanda birbirinden farklı emoji, gif ve çıkartma seçeneği bulabilirsiniz.

Ek olarak ‘akıllı çıkartmalar’ başlığında yer alan konum ve saat stickerlarını da kullanabilirsiniz.

Sağ üstteki menüde bulunan ‘T’ butonu görsel üstüne metin eklemenizi, kalem simgesi ise çizim yapmanızı sağlıyor.

Düzenlediğiniz görsel için bir başlık eklemek isterseniz paylaşma butonunun üstündeki ‘başlık ekle’ yazılı çubuğa istediğiniz metni girebilirsiniz.

Sol alt köşede ise durumunuzu paylaşmak istediğiniz kişileri belirlemeniz için bir seçenek bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayarak açılan menüden durumunuzu görmesini istediğiniz veya istemediğiniz kişileri belirleyebilirsiniz.

Tüm bu işlemleri tamamladıktan sonra ‘paylaş’ tuşuna basarak durum güncellemenizi WhatsApp’ınızdaki kişilerle paylaşabilirsiniz.

WhatsApp Durum Özelliği Nasıl Kullanılır?

WhatsApp profilinize durum atmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli oluyor. Bu şekilde yayınladığınız içeriği farklı mecralarda paylaşmak için ise seçtiğiniz durum güncellemesinin sağ tarafında bulunan, üç nokta şeklindeki simgeye tıklamanız gerekiyor. Bu menüyü kullanarak WhatsApp durumunuzu diğer uygulamalarda da paylaşabilirsiniz.

Kişi listenizdeki diğer kullanıcıların durumlarını görüntüledikten sonra onlara cevap yazmak isterseniz durum güncellemesi açıkken alt kısımda çıkan ‘cevapla’ butonuna basabilir ya da ekranı yukarı doğru kaydırabilirsiniz. Açılan mesaj kutusuna yanıtınızı yazabilir, kısayol şeklinde çıkan emojilerden birini seçerek pratik bir şekilde arkadaşlarınıza etkileşim bırakabilirsiniz.

İstediğiniz zaman önceden paylaştığınız bir durum güncellemesini silme şansınız da var. Güncellemeler sekmesindeki ‘durum’ menüsünden ilgili içeriğe ulaşıp üç nokta şeklindeki menüye tıkladıktan sonra ‘sil’ butonuna basabilirsiniz.Aynı menüde bulunan ‘ilet’ seçeneğiyle durum güncellemelerini başkalarına da iletebilirsiniz.