WhatsApp Durum Gizleme Nasıl Yapılır?

WhatsApp Durum gizleme işleminin çok pratik bir şekilde yapılabilmesine imkân tanıyor. Yalnızca birkaç adım uygulayarak hangi kullanıcıların paylaşımlarınızı görebileceğine karar verebilirsiniz. Peki, WhatsApp'ta Durum nasıl gizlenir?

Bu rehberde en güvenli mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp'ta Durum paylaşımlarının nasıl gizleneceğini açıkladık. Bu işlem için aşağıda yer alan adımları sırasıyla uygulayabilirsiniz.

WhatsApp Durum Gizleme Adımları

WhatsApp'ı açın.

Üç nokta simgesine basın.

Ayarlar menüsüne girin.

Gizlilik kategorisini görüntüleyin.

Durum bölümünü açın.

"Sadece şu kişilerle paylaş" seçeneğini seçin.

Durum paylaşımlarınızı görmesini istediğiniz kişileri seçin.

"Şunlar hariç kişilerim" seçeneğine basıp paylaşımlarınızı görmemesini istediğiniz kişileri seçebilirsiniz.

Anlık mesajlaşma uygulaması denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden biri olan WhatsApp'ta Durum paylaşımlarınızı gizleyebilmeniz mümkün. Bunun için sadece birkaç adım uygulamanız yeterlidir. İlk olarak mobil cihazınızda yüklü olan WhatsApp uygulamasını açın.

Ekranın sağ üst köşesinde yer alan üç nokta simgesine dokunun. Bunu yaptığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden Ayarlar menüsüne girin. Bir sonraki adımda Gizlilik kategorisini görüntüleyin.

Gizlilik kategorisinde "Profil fotoğrafı", "Hakkımda", "Engellenmiş Kişiler" dahil olmak üzere çeşitli bölümler göreceksiniz. Bunlar arasından "Durum" bölümüne girin.

Açılan sayfada Durum paylaşımlarınızı kimlerin görebileceğinize karar verebileceğiniz "Kişilerim", "Şunlar hariç kişilerim" ve "Sadece şu kişilerle paylaş" seçenekleri bulunuyor. Rehberinizde ekli olmayan kişilerin paylaşımlarınızı görmesini istemiyorsanız "Kişilerim" seçeneğini seçebilirsiniz.

Durum paylaşımlarınızı yalnızca bazı kişilerin görmesini istiyorsanız "Sadece şu kişilerle paylaş" seçeneğine basın. Bunu yaptığınızda kişi listesi açılacak. Açılan listeden kişileri seçin. Arama butonunu kullanarak kişileri kolayca bulabilirsiniz.

Anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden paylaştığınız Durum'ların bazı kişiler tarafından görünmemesini istiyorsanız "Şunlar hariç kişilerim" seçeneğine basın. Açılan liste üzerinden kişileri seçin.

Adımları uyguladığınızda söz konusu işlem tamamlanacak ve bazı kişiler paylaşımlarınızı göremeyecek. Eğer paylaşımlarınızın herkes tarafından görünmesini isterseniz hangi seçeneği seçtiyseniz o seçeneğe tekrar girin. Daha önce seçtiğiniz kişilerin yanındaki tik işaretlerini kaldırın.

Bu rehberde dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ta Durum nasıl gizlenir sorusunu yanıtladık. Rehberimizde yer alan adımları sırası ile uygulayarak söz konusu işlemi çok kolay ve hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.