WhatsApp Görüntülü Arama Nasıl Kapatılır?

WhatsApp görüntülü arama kapatma işlemini gerçekleştirmek isteyen kullanıcılar için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız yazıda popüler anlık mesajlaşma uygulamasında yer alan görüntülü görüşme özelliğini nasıl kapatabileceğinizi öğreneceksiniz.

Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan WhatsApp’ta kullanıcıların görüntülü olarak iletişim kurabilmesine olanak tanıyan bir özellik yer alıyor. Popüler uygulamanın en sevilen özellikleri arasında yer alan görüntülü konuşmayı devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz. Peki, WhatsApp görüntülü konuşma nasıl kapatılır?

İnsanların görüntülü olarak iletişim kurabilmesine olanak tanıyan özelliği kapatmak için Android ve iOS kullanıcılarının benzer adımları uygulaması gerekiyor. Bu yazıda söz konusu özelliğin her iki cihazda nasıl kapatılacağını öğreneceksiniz.

Android’de WhatsApp Görüntülü Arama Kapatma Nasıl Yapılır?

Ayarlar sayfasını görüntüleyin.

"Uygulamalar" kategorisini açın.

WhatsApp’ı seçin.

"İzinler" menüsünü açın.

"Kamera" butonuna dokunun.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta yer alan özelliklerin çoğunu devre dışı bırakmak neredeyse imkansızdır fakat görüntülü görüşme özelliğini kapatmak için uygulanabilecek bir yöntem mevcuttur.

Popüler mesajlaşma uygulamasında söz konusu özelliği devre dışı bırakmak için ilk olarak ayarlar sayfasını açmanız gerekiyor çünkü uygulama içerisinden bu özelliği kapatmak için bir seçenek bulunmuyor.

Ayarlar sayfasında bulunan "Uygulamalar" kategorisini seçin. Akıllı telefonunuzda yüklü olan uygulamaların yer aldığı liste üzerinden WhatsApp’ı bulun ve üzerine dokunarak seçin. Daha sonra "İzinler" menüsünü görüntüleyin.

Açılan sayfa üzerinden "Kamera" butonunun üzerine dokunarak izni devre dışı hale getirin. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde popüler mesajlaşma uygulamasında yer alan görüntülü görüşme özelliğini kapatılacaktır.

Kamera iznini etkisiz hale getirdiğiniz takdirde anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden durum paylaşımı ya da fotoğraf çekimi gibi özellikleri kullanamazsınız. Bu sebepten ötürü bu özellikleri kullanmak istediğinizde aynı adımları takip ederek aktif edebilir, daha sonra yeniden devre dışı bırakabilirsiniz.

iPhone'da WhatsApp Görüntülü Görüşme Kapatma Adımları

Ayarlar sayfasını ziyaret edin.

WhatsApp uygulamasını seçin.

"Kamera" seçeneğini devre dışı bırakın.

Benzer işlemler iPhone kullanıcıları için de geçerlidir. iOS işletim sistemine sahip olan akıllı telefonunuzda söz konusu özelliği devre dışı hale getirebilmek için ilk olarak ayarlar sayfasını açmanız gerekiyor.

Ayarlar sayfasını görüntüledikten sonra Whatsapp uygulamasını bulup seçmelisiniz. Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde konum, kişiler, kamera gibi seçeneklerin yer aldığı bir sayfa açılacaktır. Açılan sayfa üzerinden kamerayı etkisiz hale getirin.

Yukarıda yer alan adımları uygulayarak WhatsApp görüntülü arama kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.