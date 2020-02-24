WhatsApp Konuşmalarını Yeni Telefona Aktarma Nasıl Yapılır? (Android iOS)

WhatsApp konuşmaları yeni telefona aktarma nasıl yapılıyor? Android’den iPhone’a veya iPhone’dan Android’e geçenlerin sorduğu soruların başında geliyor. Android ve iPhone arasında WhatsApp konuşmaları aktarma resmi olarak mümkün değil ancak WhatsApp aktarma programı ile eski telefondaki WhatsApp konuşmalarını yeni telefona aktarma şansına sahipsiniz. Bu blog yazımız WhatsApp konuşmaları/mesajları Android’den iPhone’a veya iPhone’dan Android’e aktarma yolunu arayanlara hitap ediyor. Windows ve Mac için en iyi ve güvenli WhatsApp aktarma programını inceliyoruz. iTransor for WhatsApp ile platform bağımsız WhatsApp konuşmalarını aktarmak çok kolay.

Eski Telefondan Yeni Telefona WhatsApp Aktarmak Mümkün!

Android’den iPhone’a veya iPhone’dan Android’e geçme kararı alanların en çok sorduğu soru "Eski telefondaki WhatsApp konuşmalarını yeni telefona nasıl aktarırım?" oluyor. Çünkü hem üreticilerin kendilerinin sunduğu hem de üçüncü parti birçok yedekleme uygulamaları/programları WhatsApp mesajlarını aktarmayı desteklemiyor. Sadece fotoğraflarınız, videolarınız, kısa mesajlarınız, rehberiniz, belgelerinizi yeni telefona alabiliyorsunuz. WhatsApp’ın kendi içerisinde yedekleme sistemi mevcut olsa da platformlar arası desteklenmiyor. iPhone kullanıcıysanız WhatsApp yedeğini sadece iCloud’a alabiliyorsunuz. Android telefon kullanıyorsanız WhatsApp yedeğini Google Drive’a almak zorundasınız. Başka platforma geçme kararı aldığınızda WhatsApp konuşmalarınız cihazda veya bulutta kalıyor. Bu noktada WhatsApp aktarma programı yardıma koşuyor.

WhatsApp Aktarma (Android ve iPhone) Nasıl Yapılır?

Windows ve Mac için en iyi WhatsApp aktarma programı iTransor for WhatsApp inceleme konuğumuz. Bu programı seçme nedenimiz; kullanımının kolay olması (çünkü bu soruyu yönelten kullanıcıların çoğunluğu ileri düzey kullanıcılar değil) ve de güvenilir olması (WhatsApp, kişisel ve iş tüm konuşmalarınızı içerdiğinden güvenlik önemli). Bunun dışında tüm iPhone ve Android cihazları, tüm iOS/Android sürümleri desteklemesi. iTransor özelliklerine sonrasında detaylı olarak değineceğiz. Şimdi dilerseniz iPhone ve Android arasında WhatsApp konuşmalarını aktarma nasıl yapılıyor? ona geçelim:

WhatsApp Konuşmalarını Android'den iPhone'a / iPhone'dan Android'e Aktarma

WhatsApp konuşmalarını/mesajlarını Android’den iPhone / iPhone’dan Android’e aktarmanın üç adımda mümkün olduğunu söylesek. Şöyle ki:

Öncelikle cihazlarınızı USB kablo aracılığıyla bilgisayarınıza bağlayın (Source yazan WhatsApp mesajlarını aldığınız eski telefonunuz, Destination yazan da WhatsApp mesajlarını aktarmak istediğiniz yeni telefonunuz. Burada Switch butonuna tıklayarak kaynak cihaz hedef cihaz seçimini değiştirebilirsiniz.) ve Transfer butonuna tıklayın.

Programın kaynak ve hedef cihazı tarayıp WhatsApp verilerini işlemesi, sonunda verileri aktarması için izin verin. (Bekleme süresi WhatsApp konuşmalarınızın az veya çok olmasına göre değişiklik gösterir.)

Aktarma işlemi tamamlandığında “WhatsApp Transfer Successfull” yazısını göreceksiniz. (Cihazınız yeniden başlatılacak ve yeni telefonunuza WhatsApp konuşmalarının aynen aktarıldığını göreceksiniz.)

En İyi WhatsApp Aktarma Programı

Eski telefondaki WhatsApp mesajları yeni telefona aktarmak (Android/iPhone) için neden iTransor’ı kullanmalısınız?

%100 Başarı Oranı: Başarılı WhatsApp aktarımı garanti edilir. (iMyFone’un profesyonel ekibi, gelişmiş teknoloji ve veri işleme, veri transferinde deneyim)

Başarılı WhatsApp aktarımı garanti edilir. (iMyFone’un profesyonel ekibi, gelişmiş teknoloji ve veri işleme, veri transferinde deneyim) Kullanımı Kolay: Android telefonlar/tabletler ve iPhone’lar dahil, eski telefonunuzdan yenisine WhatsApp sohbet geçmişi ve eklerini tek tıkla aktarma

Android telefonlar/tabletler ve iPhone’lar dahil, eski telefonunuzdan yenisine WhatsApp sohbet geçmişi ve eklerini tek tıkla aktarma Doğrudan Aktarma: Başka araç veya uygulamaya gerek yoktur. Eski - yeni model olması fark etmez, eski telefonunuzdan diğerine WhatsApp’ı doğrudan aktarabilirsiniz.

Başka araç veya uygulamaya gerek yoktur. Eski - yeni model olması fark etmez, eski telefonunuzdan diğerine WhatsApp’ı doğrudan aktarabilirsiniz. Tüm Sohbetler ve Ekler Korunur: Program tüm WhatsApp mesajlarını, fotoğrafları, videoları ve diğer ekleri diğer telefonunuza aktarır. Veri kaybı konusunda endişelenmenize gerek yok.

iTransor for WhatsApp programını WhatsApp mesajlarını Android’den iPhone’a veya iPhone’dan Android’e aktarmak için kullanabileceğiniz gibi WhatsApp yedekleme ve geri yükleme (Android ve iOS) işlemi için de kullanabilirsiniz. WhatsApp konuşmalarını bilgisayara yedeklemek de WhatsApp konuşmalarını geri yüklemek de bu programla çok basit.

WhatsApp bilgisayara yedekleme (Android ve iOS)

Android telefonunuzu/iPhone’unuzu USB kablo ile bilgisayarınıza bağlayın ve Back Up butonuna tıklayın.

Programın WhatsApp’a erişip verileri yedeklemesini bekleyin.

“WhatsApp Backup Successfull” yazısını gördüğünüzde WhatsApp konuşmaları bilgisayara yedeklenmiş demektir.

WhatsApp geri yükleme (Android ve iOS)

WhatsApp yedeğinizi seçin.

Cihazınızı bilgisayara bağlayın ve WhatsApp geri yüklemeyi başlatın.

WhatsApp geri yükleme tamamlandığında “WhatsApp Restore Successfull” yazısını göreceksiniz. Cihazınız yeniden başlatıldığında WhatsApp konuşmalarınızı görmüş olacaksınız.

iTransor for WhatsApp neden en iyi WhatsApp aktarma programı?