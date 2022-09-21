WhatsApp’ta Otomatik Mesaj Özelliği Nasıl Kullanılır?

WhatsApp otomatik mesaj gönderme, WhatsApp’ın işlevselliğini artıran bir özelliktir. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının yaşamını kolaylaştırmak adına birçok özellik geliştirmiştir. Bu özellikler içinde WhatsApp otomatik mesaj göndermede yer alıyor. Kişiler yoğun iş temposunda gelen mesajlara cevap veremeyecek durumda kalabiliyor. Böyle durumlarda mesajlar otomatik karşılama şeklinde ayarlanabilir. WhatsApp otomatik mesaj özelliğinden daha çok işletmeler yararlanıyor. Fakat bu özelliği kişisel olarak kullananlarda çoktur.

WhatsApp’ta Otomatik Mesaj Gönderme Özelliği Nasıl Kullanılır?

WhatsApp otomatik mesaj gönderme özelliği için 3. taraf uygulamalar ya da WhatsApp’ın farklı sürümleri kullanılır.

Uygulamalarla WhatsApp Otomatik Mesaj Gönderme

WhatsApp üzerinden kişisel mesajlar atmak için otomatik mesaj gönderme özelliğini sunan 3. taraf uygulamalar kullanılır. Bu uygulamaları şöyle sıralayabiliriz:

Watomatic

Watomatic uygulamasıyla WhatsApp’ta otomatik mesaj gönderilebilir. Minimalist tasarımlı uygulama basit tasarımıyla dikkat çekiyor. WhatsApp’tan mesaj atan kişilerin kim olduğuna bakmadan herkese belirlenen otomatik mesajlar atılır. Ayrıca burada mesajın ne olduğuna da bakılmamaktadır. Özetle; belirlenen otomatik mesajın kimle gideceğinin belirlenmesi gibi bir durum yoktur.

AutoResponder for WhatsApp

WhatsApp’ta en çok kullanılan otomatik mesaj gönderimi yapan uygulama olarak biliniyor. Yalnız bu uygulamanın birçok özelliği ücretli sürümdür. Buna rağmen uygulamadan temel özellikler kolayca yapılabiliyor.

WhatsApp Business ile Otomatik Mesaj Gönderme Nasıl Yapılır?

WhatsApp otomatik mesaj gönderme özelliğinin 3. taraf uygulamalara gerek kalmadan kullanılması WhatsApp Business’le mümkündür. WhatsApp Business üzerinden işletme profili oluşturulur. Kullanıcılar WhatsApp Business’le hem hizmetlerini hem de ürünlerini kataloglayabiliyor. Ayrıca müşterilerinin mesajlarını cevapsız bırakmamak adına otomatik mesaj ayarı da yapabiliyorlar. WhatsApp Business aracılığıyla uzakta ve karşılama şeklinde mesajlar gönderilebiliyor.

WhatsApp Business ile karşılama mesajları özelleştirilebiliyor. WhatsApp Business’te karşılama mesajları şu şekilde ayarlanır;

İlk olarak WhatsApp Business uygulaması açılır.

Ayarlar> İşletme Araçları> Karşılama Mesajı kısımlarına girilir.

Karşılama mesajı gönderin özelliği açılır.

Mesaj kısmındaki mesajların olduğu metinlere tıklanarak onların düzenlemesi yapılabilir.

Mesajların düzenlenmesi yapıldıktan sonra “Kaydet” butonuna basılır.

Alıcılar sekmesine tıklanarak “Herkes”, “Telefon Rehberinde Olmayan Herkes”, “Şu Kişiler Dışında Herkes” ve “Sadece Şu Kişilere Gönder” seçeneklerinden biri seçilir.

Kullanıcı meşgul olduğu ve yanına telefonu almayacağı durumlarda WhatsApp Uzakta Mesajını otomatik ayarlayabilir. WhatsApp Business Uzakta Mesajlarının kimlere gönderileceği ile zamanı belirlenebilir. WhatsApp Business Uzakta Mesajlarının ayarlanması için şu adımlar takip edilmelidir;

Önce WhatsApp Business uygulamasının kendisi açılır.

Ayarlar> İşletme Araçları> Uzakta Mesajı kısmına tıklanır.

Uzakta Mesaj Gönder özelliği açılır.

Mesajların olduğu kısımdaki mesaj metnine tıklanarak onların düzenlenmesi yapılabilir. Düzenleme aşamasının ardından “Kaydet” butonuna basılır.

Uzakta mesajlarının planlanması içinde “Plan” bölümüne dokunulur. Burada “Özel Plan”, “Her Zaman Gönder” ve “Mesaj Saatleri Dışında” seçeneklerinden herhangi biri seçilir.

Sonraki adımdaysa WhatsApp Uzakta Mesajın gönderileceği kişilerin belirlenmesi içinde “Alıcılar” sekmesi üzerine tıklanır. “Herkes”, “Sadece Şu Kişilere Gönder”, “Telefon Rehberinde Olmayan Herkes” ve “Şu Kişiler Dışında Herkes” tercihlerinden biri seçilir.

WhatsApp Otomatik Mesaj Nasıl Cevaplanır?

“WhatsApp Business ile otomatik mesaj gönderme nasıl yapılır” sorusundan sonra mesaja nasıl cevap verileceği de çok merak ediliyor. WhatsApp otomatik mesaj cevaplama şöyle yapılır;

Uygulamaya giriş sağlanmasının ardından “Ayarlar” sekmesi daha sonra da “Diğer Seçenekler” kısmına dokunulur.

“İşletme Araçları> Uzakta Mesaj” aşamaları takip edilir.

Gönderilecek metin yazılıp ayarların oluşturulmasının ardından “Kaydet” butonu üzerine tıklanıp çıkılır.

WhatsApp Otomatik Mesaj Gönderme Özelliği Nasıl Kapatılır?

WhatsApp otomatik mesaj gönderme özelliğini kullanıcı dilediği zaman kapatabilir. Özelliği kapatmak için aşağıda sıralanan adımlar takip edilir;

WhatsApp uygulamasına giriş yapılır.

“Ayarlar” sekmesi üzerinden “Diğer Seçenekler” bölümüne dokunulur.

İşletme Araçları> Uzakta Mesaj kısımlarına tıklanır.

Mesajın silinmesinin ardından “Kaydet” butonu üzerine tıklanıp uygulamadan çıkılır.

Yazımızda “WhatsApp’ta otomatik mesaj özelliği nasıl kullanılır” hakkında bilgi vermeye çalıştık. Ayrıca WhatsApp’ın masaüstü cihazlarda kullanımını öğrenmek için “WhatsApp Bilgisayar Versiyonu Nasıl Kullanılır” yazısına tıklayabilirsiniz.