WhatsApp Business APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 12,726
- DOSYA BOYUTU 93 MB
- Üretici WhatsApp Inc.
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WhatsApp Business APK, işletmelerin indirip kullanabileceği ücretsiz mesajlaşma, arama yapma uygulamasıdır.
İşletmelerin müşterileriyle daha verimli şekilde iletişim kurmalarını sağlayan WhatsApp Business APK, işletme sahibi kullanıcılara büyük olanaklar sağlıyor. Aynı telefon üzerinden hem iş hem de kişisel WhatsApp hesabınızı kullanabiliyor, farklı telefon numaralarıyla kayıt olabiliyorsunuz. Ülkemizde ve dünya da milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan WhatsApp Business, işletmelere özel olarak sunuluyor.
WhatsApp Business, hali hazırda çoğumuzun telefonunda yüklü olan WhatsApp'ın özelliklerine ek olarak işletme profili, iş mesajlaşma araçları ve sabit hat numara desteği sunuyor. Yani bu demek oluyor ki; çevrimdışı olduğunuz zamanlar bile müşterilerinize otomatik mesajlar gönderebilir ve onlarla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca, WhatsApp Web üzerinden de iş hesabınızı yönetme şansına sahipsiniz.
WhatsApp Business APK İndir
WhatsApp Business üzerinden doğru işletmeyle iletişime geçtiğinizi isimlerinin yanında beliren yeşil onay simgesinden ve yine yeşil renkte “onaylanmış işletme” ibaresinden anlayabiliyorsunuz. İşletme profillerinize çalışma saatleri, web siteleri, adres ve kısa hakkında açıklama yazısını ekleyebilirsiniz. Mesajlaşma ekranı ise klasik, ancak online olmadığınız vakitlerde müşterilerinizden mesaj gelme ihtimalini de düşünerek otomatik yanıt hazırlayabiliyorsunuz.
Fotoğraf ve video gönderme, ücretsiz arama yapma, ücretsiz uluslararası mesajlaşma, grup sohbeti, çevrimdışı mesajları da içine alan WhatsApp Messenger’ın en iyi özelliklerine sahip olan WhatsApp Business APK'yı İndirin ve siz de kolayca müşterilerinizle iletişime geçin.
WhatsApp Business APK Özellikleri
- İşletmelere özel özellikler
- Türkçe dil desteği
- Ücretsiz mesajlaşma ve arama
- Şık ve sade tema
- Basit kullanım
- Uçtan uca şifreleme
WhatsApp Business
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 706
- DOSYA BOYUTU 155.1 MB
- Üretici WhatsApp Inc.
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WhatsApp Business: İşletmelere özel WhatsApp uygulaması
WhatsApp Business, işletmelere özel ücretsiz mesajlaşma uygulaması. İşletmelerin müşterileriyle daha verimli iletişim kurmalarına, işlerini büyütmelerine yardımcı olan WhatsApp Business, WhatsApp uygulamasıyla birlikte kullanılıyor. Aynı telefondan hem iş hem de kişisel WhatsApp hesabınızı yönetebiliyorsunuz.
Ücretsiz olmasıyla klasik mesajlaşmanın yerini alan WhatsApp Messenger’ın bir de işletmelere özel sürümü bulunuyor. WhatsApp Business adıyla yayınlanan uygulama, işletme sahiplerinin müşterileriyle daha kolay iletişime geçmelerini sağlayan birtakım araçlar sunuyor. WhatsApp uygulamasında bulunan özelliklere ek olarak iş mesajlaşma araçları, sabit telefon hattı/sabit numara desteği bunlardan bazıları. WhatsApp Business’ta her işletmenin onay rozeti bulunuyor. Yeşil renkli "onaylanmış işletme" ibaresinden doğru işletmeyle iletişime geçtiğinizi anlayabiliyorsunuz. İşletmelerin profillerinde çalışma saatlerinden adres bilgilerine her şey yer alıyor. Ayrıca WhatsApp’daki gibi son online olma zamanını da görebiliyorsunuz. Online olmadıklarında mesaj gönderdiğinizde ancak otomatik yanıt sistemi devreye giriyor.
Fotoğraf video gönderme, ücretsiz görüşme, ücretsiz uluslararası mesajlaşma, grup sohbeti, çevrimdışı mesaj gönderme ve diğer WhatsApp Messenger özelliklerine sahip olan WhatsApp Business’ı iPhone’unuza yukarıdaki bağlantıdan indirip yükleyebilirsiniz.
WhatsApp Business Özellikleri:
- İş profili
- İş mesajlaşma araçları
- Sabit telefon hattı / Sabit numara desteği
- WhatsApp ve WhatsApp Business'ı beraber kullanma
- WhatsApp Web