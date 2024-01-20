WhatsApp Business APK, işletmelerin indirip kullanabileceği ücretsiz mesajlaşma, arama yapma uygulamasıdır.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İşletmelerin müşterileriyle daha verimli şekilde iletişim kurmalarını sağlayan WhatsApp Business APK, işletme sahibi kullanıcılara büyük olanaklar sağlıyor. Aynı telefon üzerinden hem iş hem de kişisel WhatsApp hesabınızı kullanabiliyor, farklı telefon numaralarıyla kayıt olabiliyorsunuz. Ülkemizde ve dünya da milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan WhatsApp Business, işletmelere özel olarak sunuluyor.

WhatsApp Business, hali hazırda çoğumuzun telefonunda yüklü olan WhatsApp'ın özelliklerine ek olarak işletme profili, iş mesajlaşma araçları ve sabit hat numara desteği sunuyor. Yani bu demek oluyor ki; çevrimdışı olduğunuz zamanlar bile müşterilerinize otomatik mesajlar gönderebilir ve onlarla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca, WhatsApp Web üzerinden de iş hesabınızı yönetme şansına sahipsiniz.

WhatsApp Business APK İndir

WhatsApp Business üzerinden doğru işletmeyle iletişime geçtiğinizi isimlerinin yanında beliren yeşil onay simgesinden ve yine yeşil renkte “onaylanmış işletme” ibaresinden anlayabiliyorsunuz. İşletme profillerinize çalışma saatleri, web siteleri, adres ve kısa hakkında açıklama yazısını ekleyebilirsiniz. Mesajlaşma ekranı ise klasik, ancak online olmadığınız vakitlerde müşterilerinizden mesaj gelme ihtimalini de düşünerek otomatik yanıt hazırlayabiliyorsunuz.

Fotoğraf ve video gönderme, ücretsiz arama yapma, ücretsiz uluslararası mesajlaşma, grup sohbeti, çevrimdışı mesajları da içine alan WhatsApp Messenger’ın en iyi özelliklerine sahip olan WhatsApp Business APK'yı İndirin ve siz de kolayca müşterilerinizle iletişime geçin.

WhatsApp Business APK Özellikleri