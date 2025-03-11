WhatsApp Profil Resmi Ekran Görüntüsü Alma Nasıl Yapılır?

WhatsApp profil resmi ekran görüntüsü alma işlemi geçmişte çok pratik bir şekilde yapılabiliyordu alınan bir karar doğrultusunda artık uygulamadan ss alma işlemine izin verilmiyor. Neyse ki bu engeli aşmanızı sağlayacak birden fazla yol mevcut.

Bu rehberde WhatsApp profil resmi ss alma yöntemlerini sıralayacağız. Bu yöntemlerden herhangi birini kullanmak için program yüklemenize gerek yok. Web tarayıcısı üzerinden yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterli.

WhatsApp Profil Resmi Ekran Görüntüsü Alma Yolları

WhatsApp Web

WhatsApp DP Downloader

Farklı telefonla profil resmini çekme

WhatsApp'ta "Bu uygulama, ekran görüntülerine izin vermiyor" hatasını çözmek için uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Bu yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

WhatsApp Web

WhatsApp pp ss alma yöntemlerinin başında anlık mesajlaşma hizmetinin web sürümü geliyor. WhatsApp'ın web sürümü, mobil uygulamadaki bazı kısıtlamalara sahip değil. Söz konusu işlem için için ilk olarak web tarayıcısından WhatsApp Web hizmetini ziyaret edin.

Telefonunuzda WhatsApp uygulamasını açın ve üç nokta simgesine dokunun. "Bağlı cihazlar" seçeneğini seçip telefonun kamerasıyla WhatsApp Web sitesindeki karekodu taratın. Bunu yaptığınzıda WhatsApp Web hesabınız görüntülenecek.

Profil resmini kaydetmek istediğiniz hesabın sohbet penceresini açın. Bir sonraki adımda sohbet penceresinin üst kısmında yer alan hesap isminin üzerine tıklayın ve profil resmini seçin. "Resmi farklı kaydet" seçeneğine tıklayın.

Bu adımı uyguladığınızda profil resminin büyük boyutlu hâli cihazınıza indirilecektir. Fotoğrafın ENC formatında indiğini belirtelim. ENC-JPG dönüştürme aracı kullanarak görseli JPG'e kolayca çevirebilirsiniz. İsterseniz "Resmi kopyala" seçeneğini de seçebilirsiniz.

WhatsApp DP Downloader

WhatsApp profil resmi ss alma işlemi çevrim içi araç üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Bunun için WhatsApp DP Downloader hizmetini ziyaret edin. "WhatsApp phone number" yazısının altında bulunan bayrağa tıklayın ve Türkiye'yi seçin.

Kutucuğa telefon numarasını yazın. Son olarak "Download Now" butonuna basın. Bu adımı uyguladığınızda kullanıcının profil resmi görüntülenecek. Profil resmine sağ tıklayıp ""Resmi farklı kaydet" seçeneğini seçerek indirebilirsiniz.

Farklı Telefonla Profil Resmini Çekme

WhatsApp profil fotoğrafı ss alma yöntemleri arasında farklı telefonla profil resmi çekme de yer alıyor. Eğer yanınızda farklı bir telefon varsa WhatsApp profil resmini o telefonla çekebilirsiniz.

WhatsApp Uygulaması Ekran Görüntüsü Almayı Neden Engelliyor?

WhatsApp'ın bu konuda katı bir politika izlemesinin temel nedeni gizlilik. WhatsApp, kullanıcıların profil resimlerinin izinsiz bir şekilde yayılmasını veya kötüye kullanılmasını önlemek için ekran görüntüsü almayı engelliyor.

Bu, özellikle tanımadığınız kişilerin profil resimlerinizi kolayca kaydetmesini ve farklı amaçlarla kullanmasını engellemek için önemli bir güvenlik önlemi olarak düşünülebilir.